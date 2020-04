GUS o handlu zagranicznym: eksport rośnie o 3,2%, spadki w imporcie

Jest najnowsza informacja GUS podsumowująca wyniki w handlu zagranicznym. Okazuje się, że na przestrzeni dwóch pierwszych miesięcy br. obroty w eksporcie wyniosły 169,5 mld PLN, a w imporcie 164,2 mld PLN (ceny bieżące). W pierwszym przypadku wzrost sięgnął 3,2%, w drugim odnotowano spadek o 0,8%. Czołówka naszych partnerów handlowych nie ulega zmianom - eksportujemy i importujemy przede wszystkim do krajów rozwiniętych.

Obroty towarowe handlu zagranicznego wyrażone w dolarach USA i w euro

Obroty towarowe ogółem i według grup krajów

Obroty towarowe według ważniejszych krajów

Obroty towarowe według ważniejszych krajów Import z Wielkiej Brytanii po dwóch miesiącach br. wyniósł 3,6 mld PLN, 1,0 mld USD oraz 0,9 mld EUR.

Jak czytamy w najnowszym komunikacie GUS, na przestrzeni dwóch pierwszych miesięcy br. obroty towarowe handlu zagranicznego wyniosły w cenach bieżących 169,5 mld PLN w eksporcie oraz 164,2 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 5,3 mld PLN. Dla porównania, analogiczny wynik sprzed roku to minus 1,4 mld PLN.Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 44,3 mld USD, a import 42,9 mld USD (wzrost odpowiednio w eksporcie o 1,7%, a w imporcie spadek o 2,3%). Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 1,4 mld USD, w analogicznym okresie ub.r. wyniosło minus 0,4 mld USD.Eksport wyrażony w euro wyniósł 39,9 mld EUR, a import 38,6 mld EUR (wzrost w eksporcie o 4,1%, a w imporcie był na tym samym poziomie co przed rokiem). Dodatnie saldo wyniosło1,3 mld EUR, w styczniu - lutym ub.r. minus 0,3 mld EUR.Największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi – 86,8% (w tym UE 74,4%), a w imporcie – 64,5 % (w tym UE 54,6%), wobec odpowiednio 88,4% (w tym UE 75,3%) i 66,2% (w tym UE 56,4%) w styczniu – lutym 2019 roku. Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 5,6%, a w imporcie 7,9%, wobec odpowiednio 5,2% i 7,6% w analogicznym okresie ub.r.Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 32,4 mld PLN (minus 8,4 mld USD, minus 7,7 mld EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 3,3 mld PLN (minus 0,9 mld USD, minus 0,7 mld EUR). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 41,0 mld PLN (10,7 mld USD, 9,7 mld EUR), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 36,4 mld PLN (9,6 mld USD, 8,6 mld EUR).W okresie styczeń - luty br. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do Francji, Hiszpanii, Rosji, Włoch, Czech i Stanów Zjednoczonych, a importu – z Korei Południowej, ze Stanów Zjednoczonych, z Rosji oraz Chin.Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 65,8% eksportu (w analogicznym okresie ub. r. 67,6%), a importu ogółem – 64,7% (wobec 64,2% w styczniu – lutym 2019 r.).Udział Niemiec w eksporcie obniżył się w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 1,3 p. proc. i wyniósł 27,0%, a w imporcie o 0,9 p. proc. i stanowił 21,7%. Dodatnie saldo wyniosło 10,2 mld PLN (2,7 mld USD, 2,4 mld EUR) wobec 9,0 mld PLN (2,4 mld USD, 2,1 mld EUR) w styczniu - lutym 2019 r.W okresie styczeń – luty br. w obrotach towarowych wg nomenklatury SITC w porównaniu z ana-logicznym okresem 2019 r. odnotowano wzrost w większości sekcji towarowych.W eksporcie największy wzrost dotyczył napojów i tytoniu (o 11,1%), chemii i produktów pokrewnych (o 6,5%), żywności i zwierząt żywych oraz różnych wyrobach przemysłowych (o 5,8%), natomiast spadek odnotowano w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 14,3%).W imporcie największy wzrost zanotowano w olejach, tłuszczach, woskach, zwierzęcych i roślinnych (o 19,5%) oraz różnych wyrobach przemysłowych (o 7,7%), natomiast spadek obserwowano m.in. w towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC (o 35,3%) w surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 10,9%) oraz w towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 6,7%).