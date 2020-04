Inwestycje w nieruchomości komercyjne (na razie) bez efektu COVID-19

Pandemia trwa, ale inwestycje w nieruchomości komercyjne na razie nie hamują. 3,7 mld euro - tyle wyniósł w I kwartale br. łączny wolumen transakcji inwestycyjnych na rynkach CEE. Co istotne, naszemu krajowi udało się obronić pozycję lidera regionu.

Idą spadki

– Spodziewamy się, że ograniczenia wprowadzone po to, by zapewnić ludziom bezpieczeństwo i zmniejszyć rozprzestrzenianie się wirusa, np. wstrzymanie lotów i zamknięcie granic, znacznie wpłyną na wysokość wolumenów transakcji w drugim i trzecim kwartale, a to dlatego, że strony transakcji nie mogą się spotkać, czy zobaczyć nieruchomości – mówi Kevin Turpin, dyrektor regionalny ds. badań rynku na Europę Środkowo-Wschodnią w Colliers International.



Jak czytamy w komunikacie opublikowanym przez Colliers International, odnotowany w I kwartale br. wolumen transakcji okazał się znacznie wyższy od wartości, jakimi mogły pochwalić się analogiczne okresy 2019 i 2018 roku (odpowiednio 2,2 i 2,9 miliarda euro). Za taki obrót spraw odpowiadało w dużym stopniu warte 1,3 miliarda euro przejęcie przez Heimstaden czeskiego portfolio Residomo.W minionym, rekordowym roku Polska mogła pochwalić się największym w regionie udziałem w łącznym wolumenie transakcji na rynku inwestycyjnym CEE . Jak donosi Colliers International, to osiągnięcie udało się nam powtórzyć również w I kw. 2020 roku (48% udziałowi w wartości wolumenu). Na kolejnej pozycji uplasowały się Czechy (39%), a za nimi relatywnie mało liczące się rynki Słowacji (5%), Rumunii (4%), Węgier (2%) oraz Bułgarii (2%). Według szacunków kolejne miesiące na rynku inwestycyjnym okazać się mają zdecydowanie mniej korzystne.Co więcej, poza tymi, miejmy nadzieję krótkotrwałymi restrykcjami, wielu właścicieli i managerów nieruchomości jest obecnie zajętych oceną i zarządzaniem ryzykiem związanym z ich aktywami. W odpowiedzi na pandemię rządy poszczególnych państw, do tej pory, skupiały się przede wszystkim na pomocy przedsiębiorstwom najbardziej dotkniętym ograniczeniami i rozwiązaniu problemów dotyczących wynagrodzeń pracowników. Poza propozycją potencjalnie krótkoterminowego zwolnienia z podatku, wielu właścicieli nieruchomości może mieć poczucie, że zostali pominięci w pakietach pomocowych.Według wstępnych wyników badania przeprowadzanego przez Colliers, inwestorzy nadal wykazują się dużym apetytem. Dodatkowo, wolumen kapitału, który może zostać zainwestowany, również pozostaje wysoki, a nawet potencjalnie mógłby wzrosnąć, jednak wielu inwestorów wstrzymuje decyzje do czasu, gdy sytuacja się wyjaśni, szczególnie w kwestii finansowania, wycen i możliwości obejrzenia potencjalnej nieruchomości.Wszystkie powyższe prognozy uzależnione są od tego, jak długo będziemy zmagać się z pandemią, jaką skalę osiągną szkody ekonomiczne oraz jak szybko wszyscy gracze na rynku zdołają odzyskać siły i przystosować się do zmian, które z pewnością zajdą, a przynajmniej zostaną z nami przez pewien czas. Wszystkie podmioty bez względu na profil działalności - deweloperzy, banki, inwestorzy, najemcy czy doradcy - odczują zmianę.