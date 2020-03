Jest nowa Opera na Androida: jeszcze płynniejsze przeglądanie sieci

W sklepie Google Play pojawiła się najnowsza wersja przeglądarki Opera na urządzenia mobilne z Androidem. Jej użytkownicy mogą liczyć na płynniejsze niż dotychczas przeglądanie sieci i to nawet w okresie tak wzmożonego ruchu, jak obecny. Dostępne są oczywiście już wcześniejsze funkcjonalności, w tym: blokowanie reklam, portfel kryptowalut czy ulepszony tryb czytania.

fot. mat. prasowe Nowa Opera na Androida Nowa wersja przeglądarki Opera na Androida została wyposażona w bardzo przydatną funkcję oszczędzania danych

Praca zdalna, nauczanie przez internet, a do tego codzienne poszukiwanie najświeższych informacji i rozrywki. Rozprzestrzeniająca się pandemia owocuje wzmożonym ruchem w sieci, w efekcie czego wielu użytkowników doświadcza znacznie niższej prędkości połączeń z internetem. W celu przeciwdziałania tej sytuacji, podejmowane są odgórne inicjatywy - ostatnio Komisja Europejska skutecznie zaapelowała do Netflixa i innych serwisów streamingowych o przejście z jakości HD na SD tak, aby na czas pandemii koronawirusa zapewnić jak najsprawniejsze funkcjonowanie sieci.Swoją cegiełkę dokłada tu także wersja 57 Opery na Androida, która została wyposażona w bardzo przydatną funkcję oszczędzania danych, która znacznie zmniejsza zużycie transferu danych i sprawia, że strony ładowane są łatwiej i szybciej. Aby umożliwić użytkownikom stałą kontrolę nad oszczędzaniem danych, w najnowszej Operze obok paska adresowego zamieszczony został specjalny wskaźnik trybu oszczędzania. Każdy może sprawdzić ile danych zostało zaoszczędzone lub w razie potrzeby – wyłączyć tryb oszczędzania. Licznik jest widoczny dopóki tryb jest włączony lub do następnej sesji przeglądania.Aby przyspieszyć przeglądanie sieci w czasie największych przeciążeń, Opera zaleca również włączenie funkcji blokowania reklam , która znacznie przyspiesza ładowanie stron. Wbrew pozorom blokada ma być funkcjonalnością przyjazną wydawcom - możliwe jest jej wyłączenie w wybranych witrynach, co pozwala na aktywne wspieranie ulubionych twórców.Nowa wersja Opery na Androida umożliwia również ulepszoną obsługę stron offline, która pozwala użytkownikom zapisywać dowolne witryny do późniejszego przeczytania w trybie offline. Sekcja stron offline staje się w ten sposób biblioteką stron internetowych i artykułów, z którymi można się zapoznać później, w trybie samolotowym. Ta funkcja przyda się również w przyszłości, kiedy podróżowanie stanie się ponownie możliwe.Użytkownicy Androida mają teraz również możliwość wybierania lokalizacji plików z zapisanymi stronami offline. Oznacza to koniec problemów z przestrzenią na urządzeniach, których pamięć wewnętrzna jest pełna, a karta zewnętrzna świeci pustkami. Dostęp do fizycznej lokalizacji plików daje także możliwość swobodnego przenoszenia zapisanych stron między urządzeniami.Kolejną nowością jest nowej Opery na Androida jest funkcja autouzupełniania elementami z ekranu szybkiego wybierania. Oznacza to, że gdy tylko użytkownicy zaczną wpisywać w pasek adresowy słowo pasujące do elementu z ekranu szybkiego wybierania, zostanie ono automatycznie uzupełnione bezpośrednio w pasku adresu i nie trzeba będzie wybierać sugestii z listy.Najnowsza wersja Opery na Androida zawiera także kilka aktualizacji portfela kryptowalut, eksploratora dApp i możliwości przeglądania Internetu 3.0. Od grudnia 2018 r. Opera jest jedyną przeglądarką internetową, która faktycznie obsługuje technologię blockchain . Po wprowadzeniu tej funkcji najpierw w Skandynawii, a później w Stanach Zjednoczonych, Opera umożliwia teraz łatwy zakup kryptowalut, a więc doładowanie portfela kryptowalut bezpośrednio z przeglądarki użytkownikom w całej Unii Europejskiej i wielu innych krajach świata.Opera od teraz obsługuje również protokół IPFS, który pozwala na zdecentralizowane „bezchmurne przechowywanie”. Opera daje też dostęp do domen .crypto, dzięki któremu zarówno portfelom kryptowalut jak i stronom w internecie 3.0 można nadawać łatwe nazwy (np. operafan.crypto) zamiast długich ciągów liczb i cyfr.