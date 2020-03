Łódź: 90 000 mkw. biurowców w budowie

W 2019 roku łódzki rynek powiększył się o 8 biurowców (60 700 mkw.), które podniosły łączne zasoby biurowe tego miasta do poziomu 528 300 mkw. - czytamy w najnowszym podsumowaniu firmy Cushman & Wakefield. Popyt brutto wyniósł 53 500 mkw, co oznacza spadek o 6% w ujęciu rocznym. Na podkreślenie zasługuje jednak fakt, że 2020 rok będzie pierwszym od 4 lat, w którym podaż powierzchni biurowej będzie większa niż rok wcześniej.

pierwsza faza kompleksu Brama Miasta (Skanska – 25 500 mkw.),

Projekt Imagine (Avestus – 14 780 mkw.) oraz

pierwszy budynek wchodzący w skład kompleksu Monopolis (Virako – 6 990 mkw.).

W ostatnich czterech latach nowa podaż raz na dwa lata przekraczała poziom 60 000 mkw. i w kolejnym roku wracała na poziom 35 000 mkw. W 2020 roku po raz pierwszy od czterech lat podaż powierzchni biurowej przewyższy poziom z roku ubiegłego – mówi Jan Szulborski, Senior Consultant, Cushman& Wakefield.

W Łodzi dostępna jest zróżnicowana powierzchnia biurowa. Nie tylko w nowo oddanych obiektach, tych w trakcie budowy, ale także w budynkach klasy B. Deweloperzy zabezpieczyli działki pod nowe projekty, ale z rozpoczęciem budowy czekają na najemców. Aktywność po stronie popytu jest niższa do dynamiki podaży – mówi Zuzanna Krech, Dyrektor Regionu Polska Centralna, Cushman & Wakefield.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Mike Mareen - Fotolia.com Biurowiec Potencjał biurowy Łodzi rośnie z roku na rok.

Popyt

Głównym czynnikiem napędzającym rozwój łódzkiego rynku biurowego są najemcy z sektora usług dla biznesu. Według danych ABSL liczba nowych centrów usług wspólnych w Łodzi powiększała się rok rocznie o 6 nowych centrów w latach 2018 – 2019. W całej Łodzi na koniec 1 kw. 2019 roku działo łącznie 85 centrów usług wspólnych. Liczba nowych centrów w Łodzi jest zbliżona do takich miast jak Poznań czy Katowice – mówi Jan Szulborski.

Stopa pustostanów

Czynsze

Z roku na rok rośnie potencjał biurowej Łodzi. Dużym zainteresowaniem wśród pracowników, stanowiących istotną siłę napędową rynku, cieszą się projekty rewitalizowane. I to jest na pewno jeden z wyróżników Łodzi i kierunek dalszego rozwoju – mówi Zuzanna Krech.

Jak już wspomniano we wstępie, w 2019 roku Łódź zyskała osiem nowych biurowców o łącznej powierzchni blisko 61 000 mkw. Największe z nich to:Z komunikatu opublikowanego przez Cushman& Wakefield wynika również, że obecnie na łódzkim rynku biurowym w budowie znajduje się ponad 90 000 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej, z czego w samym 2020 roku do użytku oddanych zostanie 81 000 mkw. w 12 projektach biurowych. Do największych biurowców planowanych do oddania w 2020 roku możemy zaliczyć projekt HI Piotrkowska (Master Management Group – 25 000 mkw.), The React (Echo Investment – 15 500 mkw.) oraz drugą fazę projektu Brama Miasta (Skanska – 13 800 mkw.). Popyt na biurowce w 2019 roku osiągnął poziom 53 500 mkw. i był o 6% niższy niż w 2018 roku. Aktywność najemców była zbliżona do całkowitej popytu z ostatnich pięciu lat, która wynosiła od 56 000 do 66 000 mkw. Nowe transakcje stanowiły odpowiednio 63% wszystkich umów najmu, a renegocjacje i ekspansje stanowiły odpowiednio 29% i 8%. Warto nadmienić, że umowy przednajmu stanowiły około 52% udział w całkowitym popycie.Do największych transakcji zawartych w Łodzi w 2019 roku możemy zaliczyć umowę przednajmu New Work w Hi Piotrkowska (4 950 mkw.), renegocjacje umowy mBank w Park Biznesu Teofilów C (4 500 mkw.) oraz nową umowę Nordea Operations Center w budynku Red Tower (3 280 mkw.).Wskaźnik powierzchni niewynajętej w Łodzi na koniec 2019 roku wyniósł 11,2% i wzrósł o 2,5 pp. na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Przekłada się to na dostępną powierzchnię na poziomie 59 200 mkw.Aktywność najemców w 2019 roku utrzymywała się na zbliżonych poziomie do lat ubiegłych. Niemniej jednak absorpcja powierzchni biurowców w ostatnich 12 miesiącach osiągnęła poziom 40 900 mkw., co jest wartością o około 21% wyższą niż w roku ubiegłym, ale mniejszą niż podaż nowej powierzchni biurowej w ostatnich 12 miesiącach.Wyjściowe stawki czynszów za najlepsze biurowce w Łodzi utrzymały się na poziomie 13,50 EUR/ mkw./ miesiąc. Pomimo relatywnie wysokiej nowej podaży planowanej do oddania w przeciągu najbliższych 12 miesięcy, stawki czynszu za najlepsze powierzchnie biurowe pozostaną na stabilnym poziomie.