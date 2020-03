Bezprzewodowy projektor BenQ GS2

BenQ wprowadza na rynek miniaturowy projektor do rozrywki w domu i w podróży. BenQ GS2 ma jasność 500 ANSI lumenów i rozdzielczość 720p (1280x720), które pozwalają uzyskać obraz o przekątnej 30-100 cali (76-250 cm). Z projektorem można się łączyć bezprzewodowo po WiFi 2,4 lub 5GHz, kabelkiem USB-C lub HDMI.

Projektor BenQ GS2 waży 1,6 kg, ma gumową powierzchnię i jest odporny na mżawkę, zachlapanie wodą czy nawet upadek z wys. 0,5 m, co zostało potwierdzone certyfikatem IPIX2.Ma jasność 500 ANSI lumenów i rozdzielczość 720p (1280x720). Do projektora można podłączyć smartfon lub tablet kabelkiem USB-C lub bezprzewodowo po WiFi 2,4 i 5 GHz.Wbudowany Android 6.0 umożliwia zainstalowanie aplikacji do steamingu z YouTube, Netflix, Amazon Prime, itp.BenQ GS2 został wyposażony w Eye-Protection Sensor – czujnik wyłączający automatycznie lampę, gdy dziecko stanie pomiędzy ekranem a projektorem, tak by nie świecić mu w oczy. Ma on także wbudowany zegar (timer), pozwalający rodzicom ograniczyć czas oglądania filmów przez dzieci.Bardzo wygodnym i bezpiecznym rozwiązaniem jest „magnetyczna wtyczka” przy kablu łączącym z zasilaczem – przypadkowe pociągnięcie za kabel nie spowoduje upadku projektora.Co prawda, możliwe jest bezprzewodowe przesyłanie do GS2 dowolnych treści z tabletu czy smartfona, to należy pamiętać, że ze względu na mechanizm ochrony treści dla platform strumieniowych opartych na subskrypcji, „urządzenia mobilne” nie mogą „kopiować” treści niektórych usług strumieniowych (takich jak Netflix, Amazon, Hulu itp.). Można jednak bezprzewodowo wykonać lustrzaną kopię treści z komputera/laptopa/smartfona. Można również bezprzewodowo przesyłać treści za pośrednictwem aplikacji z rynku Aptoide TV.Żywotność lampy do 30 tys. godzin w trybie Eco.BenQ GS2 będzie dostępny w Polsce od połowy marca br. Sugerowana cena detaliczna producenta: 2749 zł.