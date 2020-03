Przeglądarki blokują powiadomienia push. Będziemy tęsknić?

Wysyłane przez okna przeglądarek internetowych powiadomienia push nie cieszą się nadmierną sympatią użytkowników. Tym bardziej powinni być oni zadowoleni z decyzji Firefox i Chrome, które to marki postanowiły blokować komunikaty Web Push. Już wkrótce tą drogą podążyć ma również Edge - czytamy w komunikacie opublikowanym przez serwis Domeny.pl.

Powiadomienia push nie chce nikt?

„Jego wyniki pokazały między innymi, że aż 99 proc. wyświetlających się powiadomień nie zostało zaakceptowanych przez użytkowników - w tym niemal 48 proc. zostało wprost zanegowanych, a pozostałe 52 proc. powiadomień zostało zamkniętych przez wybranie opcji ‘nie teraz’. Dodatkowo ustalono, że jeżeli użytkownik nie wyrazi zgody na Web Push za pierwszym razem, nie zrobi tego również później” – mówi Elżbieta Kornaś z serwisu Domeny.pl.

„Dotychczas pojawiające się okienka zostały zastąpione przez ikonki powiadomienia. Znalazły one miejsce w pasku przeglądarki – zaraz obok ikonki „kłódki”, która symbolizuje, że oglądana witryna jest bezpieczna, bo posiada certyfikat SSL. Dopiero w tym momencie, po najechaniu ikonki, użytkownik ma kontakt z notyfikacją. Użytkownik, chcąc dołączyć do bazy subskrybentów, będzie musiał kliknąć w pasku przeglądarki widoczną ikonkę i wówczas wyrazić zgodę na otrzymywanie komunikatów” – tłumaczy serwis Domeny.pl w swoim niedawnym wpisie blogowym na ten temat.

Na blokowanie Web Push zdecydowali się również inni

„Automatyczne blokowanie powiadomień push odbywa się tu w przypadku dwóch sytuacji. Pierwsza z nich jest związana z doświadczeniami użytkowników. Ci, którzy konsekwentnie pozostają niewzruszeni na pojawiające się komunikaty, blokując powiadomienia, nie będą musieli robić tego ręcznie. Blokowanie zostanie włączone domyślnie. Druga sytuacja dotyczy witryn, na których współczynnik akceptacji powiadomień Web Push jest na bardzo niskim poziomie, czyli w praktyce dla większości. Tu również Chrome będzie domyślnie blokował powiadomienia” – wyjaśnia serwis Domeny.pl.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Firefox - jak działa ograniczenie Web Push Użytkownik, chcąc dołączyć do bazy subskrybentów, musi kliknąć w pasku przeglądarki widoczną ikonkę i wówczas wyrazić zgodę na otrzymywanie komunikatów. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

„Za powiadomieniami push użytkownicy raczej nie będą tęsknić. Niejednokrotnie zdarzało się przecież, że omyłkowo klikali oni niewłaściwy przycisk i tym samym zgadzali się na aktywację powiadomień. To stanowiło nie lada gratkę dla cyberprzestępców, którzy często przejmowali kontrolę nad tym narzędziem na witrynach i używali go do rozpowszechniania podejrzanych linków. Jedno niewłaściwie kliknięcie, a na komputerze moglibyśmy mieć złośliwe oprogramowanie. Dlatego to dobrze, że komfort i bezpieczeństwo użytkowników stały się priorytetem dla najpopularniejszych przeglądarek” – komentuje Elżbieta Kornaś.

Przypomnijmy, wysyłane przez strony internetowe powiadomienia push miały służyć m.in. informowaniu użytkowników o pojawieniu się w witrynie nowych publikacji. O akceptację wyświetlania Web Push internauta był przeważnie proszony podczas swojego pierwszego kontaktu ze stroną.Okazało się jednak, że to - z jednej strony dojść pożyteczne rozwiązanie - nie budzi wśród użytkowników szczególnego entuzjazmu. Właściwie nie budzi go wcale, czego wyraźnym dowodem był eksperyment zrealizowany przez Firefox.Bazując na wynikach swojego eksperymentu, Firefox wprowadził w styczniu zmiany w sposobie wyświetlania komunikatów Web Push.Od lutego śladem Firefoxa podążył także Chrome, który w wersji nr 80 swojej przeglądarki wprowadził m.in. zmiany związane z komunikatami Web Push. Stały się one obecnie cichsze.Jak pisze serwis Domeny.pl, na ograniczenie inwazyjności Web Push w podobny sposób, jak Chrome, powinna się także zdecydować przeglądarka Edge, która od swojej najnowszej wersji bazuje na silniku Chromium – takim samym, jak wykorzystywany przez przeglądarkę Google’a. Zwracają oni też uwagę, że najwcześniej powiadomienia push zostały ograniczone w przeglądarce Safari. Witryny nie mogą w niej wyświetlać prośby o zgodę na powiadomienia podczas ładowania strony internetowej. Mogą natomiast poprosić o taką zgodę w odpowiedzi na interakcję użytkownika na stronie.