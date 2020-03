Ipsos Global Advisor: czego spodziewamy się w roku 2020?

Co przyniesie 2020 rok? Czego spodziewają się Polacy? Czy w ich oczekiwaniach dominuje optymizm, czy raczej nadchodząca rzeczywistość jawi się w ciemnych barwach? Co jest kompletnie nieprawdopodobne? Odpowiedzi na te i inne pytania dostarcza najnowsze, globalne badanie Ipsos Global Advisor.

Względny optymizm

Dobry rok lokalnie, ale nie globalnie

Polacy najczęściej przewidują, że:

Ludzie na całym świecie będą spędzać więcej czasu online niż oglądając telewizję (tak twierdzi 83 proc. Polaków).

Średnie globalne temperatury wzrosną (78 proc.).

Wzrośnie ruch samochodowy w miejscu ich zamieszkania (71 proc.).

W Polsce będą miały miejsce protesty przeciwko polityce rządu (65 proc.).

W roku 2020 padną najważniejsze giełdy na świecie (56 proc.).

To się raczej w 2020 nie wydarzy

"W 2020 roku kosmici odwiedzą Ziemię" - 80 proc. Polaków uważa to za mało prawdopodobne.

"Nastąpi poważna klęska żywiołowa, która wpłynie na ludzi w moim mieście" - mało prawdopodobne według 69 proc.

"W Polsce nastąpi poważny atak terrorystyczny" - 65 proc. uważa to za mało prawdopodobne.

"Samochody autonomiczne staną się zwykłym widokiem na ulicach mojego miasta" - 64 proc. uważa, że to mało prawdopodobne.

"Kobiety otrzymają taką samą płacę, jak mężczyźni za tę samą pracę" (54 proc. sądzi, że to mało prawdopodobne).

Więcej czasu w internecie

Jak czytamy w komunikacie z badania Ipsos, najbliższą przyszłość Polacy widzą raczej w jasnych barwach – blisko 3/4 z nas (73 proc.) spodziewa się, że bieżący rok będzie lepszy niż jego poprzednik. To dobre wieści, tym bardziej, że poprzedni rok jako zły dla Polski oceniło aż 58 proc. z nas.Jednocześnie okazuje się, że negatywne zdanie o minionych 12 miesiącach mają również Włosi (81 proc.), Brytyjczycy (80 proc.), Hiszpanie (77 proc.), Belgowie (66 proc.) i Węgrzy (65 proc.). W skali całej Europy złe oceny wystawiło minionemu rokowi 65% badanych. Wyraźnie zatem widać, że nastroje i opinie Polaków wcale nie należą do najgorszych.Badanie Ipsos dowodzi przy tym, że ten względny optymizm Polaków nie jest napędzany wiarą w globalną gospodarkę : poprawy w tym zakresie oczekuje tylko 44 proc. Polaków (średnio 52 proc.), 56 proc. z nas przewiduje natomiast, że w tym roku załamią się główne rynki akcji na całym świecie. Polska znajduje się tym samym w gronie dwóch krajów najczarniej oceniających przyszłość światowych rynków.Optymizm Polaków wynika raczej z faktu, że tylko 36 proc. osób uważa tu, że rok 2019 był zły dla nich osobiście i dla ich rodzin (średnio to 50 proc.). Polacy są zatem drugim społeczeństwem na świecie tak pozytywnie oceniającym rok 2019 z perspektywy osobistej.Ogólnie rzecz biorąc Polacy czują się nieco odizolowani od wydarzeń globalnych. Chociaż 78 proc. spodziewa się wzrostu globalnych temperatur (średnio 77 proc.), tylko 19 proc. Polaków obawia się ataku terrorystycznego w Polsce (średnio 32 proc.), a 16 proc. przewiduje, że klęska żywiołowa może mieć miejsce w ich miejscu zamieszkania (średnio 30 proc). Nic więc dziwnego, że tylko 11 proc. Polaków spodziewa się, że kosmici mogą odwiedzić Ziemię (średnio 15 proc.).Pomimo tego względnego optymizmu na poziomie osobistym, 65 proc. Polaków nadal przewiduje, że rok 2020 przyniesie protesty na dużą skalę przeciwko sposobowi rządzenia krajem (średnio 56 proc.), co stawia Polskę w gronie takich państw jak Izrael (66 proc) i Wielka Brytania (63 proc.), w przeciwieństwie do Niemiec (49 proc.) i Węgier (48 proc.).Polacy nie są przekonani, że kobiety będą w tym roku otrzymywać taką samą płacę, jak mężczyźni za tę samą pracę, a tylko 38 proc. twierdzi, że jest to prawdopodobne (średnio 44 proc.) - czytamy w komunikacie z badania Ipsos.Na poziomie kulturalnym i społecznym Polacy oczekują, że w roku 2020 świat będzie jeszcze bardziej połączony z internetem. A 83 proc. Polaków przewiduje, że w roku 2020 ludzie na świecie spędzą więcej czasu w sieci niż oglądając telewizję. Tylko 22 proc. Polaków przewiduje, że w 2020 będzie w mniejszym stopniu korzystać z mediów społecznościowych (średnio 27 proc.).Chociaż 39 proc. Polaków spodziewa się, że będzie korzystało z usług streamingowych (jak Netflix) częściej niż innych źródeł kanałów telewizyjnych, wciąż pozostaje to w tyle za globalnym trendem (średnio 51 proc.).W przestrzeni internetowej Polacy czują się względnie bezpieczni, a tylko 31 proc. obawia się, że zostaną zhakowani w 2020 r. (średnio 37 proc.), a 46 proc. uważa, że to mało prawdopodobne.71 proc. Polaków przewiduje, że w miejscu ich zamieszkania zwiększy się ruch samochodowy (średnio 58 proc.), co jest czwartym najwyższym wynikiem wśród badanych krajów. Jednak najwyraźniej Polacy nie oczekują, że w najbliższym czasie technologia zapewni rozwiązanie tego problemu, a tylko 24 proc. sądzi, że prawdopodobne jest, że samochody autonomiczne staną się zwykłym widokiem w ich mieście (średnio to 36 proc).