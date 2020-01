Alpha 15 - laptop gamingowy od MSI

MSI wprowadza do sprzedaży laptop gamingowy Alpha 15, pierwszy z serii urządzeń, które oparte będą na kartach AMD wykonanych w procesie technologicznym 7 nm. Logotypem serii Alpha jest Ptak Gromu.

Laptop Alpha 15 ma 15,6-calowy ekran IPS o rozdzielczości 1920 x 1080 px o wysokiej częstotliwości odświeżania. Zapewnia on wsparcie dla technologii AMD FreeSync, która zapobiega efektowi rozrywania obrazu w grach. Laptop ma porty HDMI 2.0 oraz DisplayPort, które w razie potrzeby pozwalają na podłączenie dodatkowych monitorów o wysokiej rozdzielczości i szybkim odświeżaniu.Laptopy z serii Alpha mogą mieć do 64 GB pamięci operacyjnej. Ponadto poza matrycą o odświeżaniu 120 Hz, mogą one współpracować z panelami 144 Hz lub nawet 240 Hz. Z konstrukcją jest też kompatybilna klawiatura Steel Series z pełnym podświetleniem RGB.Laptop MSI łączy wydajny 8-wątkowy procesor Ryzen 7 3750H z kartą graficzną z serii AMD Navi, Radeon RX 5500M. Jest to karta o takiej samej specyfikacji, co przeznaczony dla komputerów stacjonarnych Radeon RX 5500 XT. Jedyną zmianą jest nieznacznie obniżony zegar rdzenia, który pozwala uzyskać jeszcze lepszą efektywność energetyczną, a więc niższe temperatury układu oraz dłuższy czas pracy na zasilaniu akumulatorowym.Laptopy Alpha sa wyposażone w rozbudowany system chłodzenia Cooler Boost 5. Układ ten jest oparty na dwóch wentylatorach i siedmiu ciepłowodach.MSI oferuje 2-letnią gwarancję producenta na notebooki. Sugerowana cena detaliczna MSI Alpha 15 na polskim rynku wynosi od 4 299 zł za najtańszą wersję do 5 499 zł za najbardziej zaawansowaną konfigurację.