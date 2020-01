Ekologia w polskich szafach. Jak kupujemy odzież?

Accenture, we współpracy z FashionBiznes.pl oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przyjrzało się aktualnej wiedzy i potrzebom polskich konsumentów w zakresie zrównoważonej mody. Pod lupę wzięto również zachowania zakupowe oraz sposoby, w jakie zwykliśmy używać odzież i obuwie. Efektem analizy jest opracowanie „Czy ekologia jest w modzie? Raport o odpowiedzialnej konsumpcji i zrównoważonej modzie w Polsce”. Do jakich wniosków prowadzi?

Główne wnioski z badania

Polscy konsumenci mają dużo ubrań, które noszą na okazje lub bardzo rzadko, nieco ponad połowa ubrań jest noszona regularnie – 57,3% ubrań noszona regularnie, 5% ma jeszcze metki, 12% nienoszone wcale.

Konsumenci nie czytają metek – nie potrafią wskazać z czego uszyte jest ich ubranie, a kraj produkcji utożsamiają z pochodzeniem marki – jedna czwarta respondentów (24%) przyznaje, że nie wie, z jakich materiałów i gdzie zostały wyprodukowane ich ubrania.

Konsumenci deklarują gotowość do zakupu produktów o składach ekologicznych nawet droższych, jeśli wyższa cena będzie szła w parze z wysoką jakością produktu - 73% konsumentów jest skłonnych zapłacić więcej za produkt ekologiczny.

Polscy konsumenci kupują rozważnie i najczęściej z praktycznych powodów – 52% kupuje nowe ubrania, gdy te, które posiada, są już zużyte.

Zaledwie 20% respondentów zadeklarowało, że kupuje nowe ubrania ze względu na nowe trendy i styl, tj.: gdy obecne przestają być modne (8%), by zaimponować stylem (6%) lub kiedy pojawia się nowa kolekcja (6%).

Jednak wraz ze wzrostem poziomu wydatków na odzież odsetek ten znacznie wzrasta: w grupie wydających na ubrania ponad 800 zł miesięcznie jest takich osób znacznie więcej - 58%.

Polscy konsumenci czasami wyrzucają lub niszczą odzież – odpowiednio 17% i 8%.

Konsumenci chętnie dają ubraniom nowe życie: większości konsumentów zdarza się naprawiać odzież lub obuwie, a połowa przekazuje znoszone ubrania innym, co wpisuje się w koncepcję sharing economy - 80% zadeklarowało, że zdarza się im naprawiać produkty odzieżowe i obuwnicze, 47% deklaruje, że ostatnie 3-4 nienoszone rzeczy oddało znajomym lub rodzinie, a 45% wrzuciło do koszy na odzież.

Konsumenci lubią kupować w second handach, są też ciekawi nowych modeli zakupowych, szczególnie wypożyczalni - 38% respondentów w ciągu ostatniego roku kupiło produkty odzieżowe i obuwnicze w second handach, 68% respondentów chciałoby w przyszłości skorzystać z wypożyczalni.

„Branża modowa jest u progu jednej z większych transformacji w jej historii. W strategii każdej z firm stałym elementem będzie realizacja celów zrównoważonego rozwoju. Liderzy powinni stawiać jasne i odważne cele długofalowych zmian i czytelnie komunikować je do konsumentów oraz inwestorów” – mówi Rafał Reif, Head of Fashion & Retail Accenture Poland.

redukcję zużycia surowców do produkcji,

wprowadzanie nowych technologii produkcji materiałów i odzieży dostosowanych do przedłużenia cyklu życia produktów,

zapewnienie zamkniętego obiegu produktów,

precyzyjne planowanie ilości ograniczające nadprodukcję i uwzględniających rynek alternatywnego użytkowania,

przejrzyste monitorowanie i ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko i społeczeństwo.

„Główne wyzwania, przed którymi stoją firmy to: inwestycje wymagane na dostosowanie obecnego modelu do koncepcji zrównoważonego rozwoju, wpływ tych zmian na rentowność biznesu, zbudowanie nowej wiedzy i kultury w organizacjach, utrzymanie wiarygodności dla wprowadzanych nowych działań, spójności wizerunku marki i reputacji w oczach konsumentów (szczególnie najmłodszej grupy)” – dodaje Rafał Reif.

Jak wynika raportu, świadomość zagadnień ekologicznych nadal pozostawia wiele do życzenia (jedynie co 10. z badanych wskazuje, że stan jego wiedzy na temat ekologii jest bardzo dobry), to jednocześnie optymizmem może napawać fakt, iż chcemy zgłębiać to zagadnienie (78% respondentów odpowiedziało zdecydowanie tak i raczej tak).Zrównoważona moda jest pojęciem jeszcze mniej znanym. Wśród sektorów charakteryzujących się największą szkodliwością dla środowiska sektor modowy i odzieżowy respondenci uplasowali dopiero na szóstej pozycji. Tymczasem, jak czytamy w raporcie, jego negatywny wpływ jest znacznie większy.4 na 10 respondentów przyznało, że trudno jest im wskazać, które z proekologicznych aspektów są najbardziej zaniedbywane przez producentów odzieży, obuwia i akcesoriów związanych z modą.Tym, co w wyraźny sposób obrazuje nasze podejście do odpowiedzialnej konsumpcji, jest liczba posiadanych ubrań. 59% Polaków wskazało, że zajmują im one większość lub całą szafę. Jeszcze większe bywają garderoby pokolenia Z. Jednocześnie okazuje się, że regularnie nosimy zaledwie połowę ubrań, a ¼ jest w zasadzie nienoszona.Nad ograniczeniem konsumpcji odzieży warto się zastanowić. Niemal 39 milionów ton ubrań rocznie ląduje na wysypiskach i w spalarniach śmieci. W tym samym czasie przemysł odzieżowy intensywnie zużywa surowce. Do wyprodukowania jednego bawełnianego t-shirta potrzeba 2 700 l wody – to tyle, ile przeciętny człowiek wypije w ciągu 2,5 roku.Niewątpliwie dobrym nawykiem Polaków i przejawem dbałości o środowisko jest odwiedzanie second-handów. W ciągu ostatniego roku produkty odzieżowe i obuwnicze kupiło w nich 38% Polaków. Ten sposób zakupów wpisuje się w koncepcję obiegu zamkniętego i wpływa na przedłużenie cyklu życia odzieży i obuwia - czytamy w raporcie.Wprowadzanie zmian będzie procesem, w którym firmy będą musiały elastycznie zmieniać obecny model działania. Model, który jest nadal w fazie dyskusji i ustaleń w branży.Główny zakres zmian obejmie:Nowy model daje też szansę na uruchomienie nowych usług i strumieni przychodów np. alternatywne modele sprzedaży i użytkowania, pozyskania nowych konsumentów przez firmy, które najskuteczniej dostosują się do zmian i zapewnią wiarygodność swych działań.