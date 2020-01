Postanowienia noworoczne: zmieniamy styl życia online

Nowy Rok, a więc tradycyjnie już postanowienia noworoczne. Jak donosi Kaspersky, w nadchodzących miesiącach ponad 42% Europejczyków zamierza zmienić swój cyfrowy styl życia. Badani wspominają m.in. o ograniczeniu czasu spędzanego przed ekranem i niezasypianiu z telefonem pod poduszką. Z drugiej strony widać w nich potrzebę większej dbałości o swoje dane, czego wyrazem ma być m.in. częstsze tworzenie kopii zapasowych oraz porządkowanie pulpitu.

Bezpieczeństwo życia cyfrowego – porady nie tylko na nowy rok

Zabezpiecz wszystkie urządzenia, które wykorzystujesz podczas transakcji online – korzystania z usług bankowych, robienia zakupów, prowadzenia życia towarzyskiego – w porę stosując łaty i zabezpieczenia internetowe. Stosuj unikatowe, złożone hasła dla wszystkich swoich kont online. Przejrzyj swoje ustawienia prywatności oraz bezpieczeństwa i ogranicz dane, które mogą być widoczne lub przekazywane na zewnątrz. Wyłącz aplikacje i funkcje, których nie używasz. Wyłącz usługi śledzenia oraz lokalizacji i regularnie czyść pliki cookie. Sprawdzaj swój adres e-mail w serwisach takich jak „Have I Been Pwned”, aby upewnić się, czy nikt nie włamał się do Twojego konta online.

Jak pisze Kaspersky, minione miesiące okazały się kolejnym okresem, w którym cyberprzestępcy dokładali wszelkich starań, aby komplikować życie swoich ofiar. Znacznie częściej niż w poprzednim roku dochodziło do kradzieży haseł (wzrost o 60%), a także loginów do stron pornograficznych i innych serwisów skierowanych do dorosłych (ponad 100%). W świetle takich statystyk postanowienia noworoczne, jakie użytkownicy formułują w odniesieniu do swojego życia cyfrowego, nie są w zasadzie żadnym zaskoczeniem.Ze zrealizowanego badania wynika, że postanowienia noworoczne w rodzaju „dieta, zdrowe odżywianie i uprawianie sportu” wiele osób (42,3% respondentów) zamieniło na „cyfrowe” zamierzenia. Okazuje się zatem, że europejscy internauci chcą wyznaczać sobie wyższe standardy zachowania online w celu zapewnienia bezpieczeństwa i prywatności cyfrowej, po raz pierwszy postanawiając stosować mocniejsze hasła oraz zmniejszyć poziom cyberstresu.Przeprowadzone badanie wskazuje na różne obszary, w których użytkownicy chcą dokonać modyfikacji swojego zachowania: 29,1% respondentów postanowiło spędzać mniej czasu przed ekranem, natomiast 18,3% — nie zasypiać ze smartfonem na poduszce. Wszystko to świadczy o rosnącej potrzebie cyfrowego detoksu. Jedna czwarta respondentów obiecała sobie częściej wykonywać kopie zapasowe oraz regularnie porządkować pulpit swojego komputera, a 11,2% chce usunąć z Facebooka znajomych, których nigdy nie spotkało osobiście. Wygląda na to, że trendem w 2020 r. stanie się bardziej świadome życie cyfrowe.