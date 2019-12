First minute ruszyło pełną parą. Gdzie na wakacje 2020?

Rezerwacje first minute stają się wśród Polaków już niemal tradycją. Wielu z nas o zabukowaniu wyjazdu myśli w zasadzie tuż po powrocie z poprzedniego urlopu. Dzięki temu już teraz można pokusić się o wskazanie wyjazdowych trendów na 2020 rok. Podjął się tego serwis FLY.PL, z którego danych wynika, że na wakacje 2020 największa grupa z nas wybierze opcję All Inclusive w tureckim, pięciogwiazdkowym hotelu.

Najpopularniejsze kierunki na wakacje 2020: bezkonkurencyjna Turcja i duży wzrost Tunezji

– Popularność tak zwanych ofert first minute jest spowodowana wieloma czynnikami. Po pierwsze ceny wyjazdów są dużo niższe niż w sezonie wakacyjnym. Przykładowo rezerwacja w grudniu 5-gwiazdkowego hotelu w Turcji na wakacje w lipcu z wyżywieniem All Inclusive dla rodziny z 2 dzieci, to oszczędność nawet 2000–3000 zł. Po drugie możemy skorzystać z licznych promocji, np. możliwości zmiany rezerwacji, darmowego ubezpieczenia czy parkingu przy lotnisku.

Większe zainteresowanie first minute może wynikać również z doświadczenia klientów – w minionym sezonie letnim ceny wakacji na ostatnią chwilę były wysokie, a dostępność obiektów mała. Organizatorzy podróży dużo rozważniej podchodzą do planowania produktu oraz polityki cenowej w okresie przedsprzedaży, a to skutkuje dużo mniejszą ilością ofert last minute. Osoby, które w zeszłym roku kupiły wakacje z wyprzedzeniem zyskały nie tylko niższą cenę, ale też gwarancję wypoczynku w najlepszych hotelach, w których w ścisłym sezonie miejsc już po prostu nie było – wyjaśnia Kacper Daszke Dyrektor marketingu i e-commerce FLY.PL

All Inclusive wybierają prawie wszyscy

Co najmniej 4*

– Popularność Turcji rośnie każdego roku, ponieważ ogromna część klientów tam wraca. W Turcji znajdziemy najwyższy standard w najlepszym stosunku jakości do ceny. Bogate All Inclusive (w hotelach często pracują najlepsi szefowie kuchni), duża dostępność atrakcji dla dorosłych i dzieci, całodzienne animacje, aquaparki – to wszystko sprawia, że polecamy Turcję wszystkim, którzy chcą wypoczywać w komfortowych warunkach z licznymi możliwościami na spędzanie czasu – dodaje Kacper Daszke.

Na first minute decydować możemy się już od sierpnia, nic zatem dziwnego, że to właśnie ta opcja zyskuje wśród Polaków coraz to większą popularność. Jak wynika z komunikatu FLY.PL, od czasu pojawienia się ofert na wakacje 2020 zainteresowanie nimi każdego miesiąca wzrasta przeciętnie o 25%. Dokonywane rezerwacje dotyczą przeważnie końca czerwca i lipca oraz długiego weekendu majowego. First minute w polskim wydaniu najczęściej oznacza bukowanie wczasów na od 6 do 8 miesięcy wcześniej.Jak czytamy w komunikacie z badania FLY.PL, aż 30,5% rezerwacji first minute to wyjazdy do Turcji, na drugiej pozycji (20,27%) plasuje się Grecja. Wyraźnie zaznacza się również popularność Tunezji, którą na wakacje 2020 wybrało 13% Polaków, co oznacza roczną dynamikę wzrostu na poziomie 24%. W czołówce kierunków na urlop w 2020 roku znalazł się też Egipt (10,8%).Według danych FLY.PL wycieczki do Turcji w najbliższym roku będą najpopularniejsze niemal w każdej kategorii. Polacy wybierają tam przede wszystkim wypoczynek w hotelach 5-gwiazdkowych (ok. 70%) i 4-gwiazdkowych (ok. 25%), niemal zawsze w formule All Inclusive (aż 98%). Z przedsprzedaży wynika, że będzie to również najchętniej wybierany kierunek na rodzinne wakacje – ok. 28% rezerwacji z dziećmi to wyjazdy do tego kraju.W komunikacie FLY.PL czytamy również, że dominującą formą wyżywienia jest All Inclusive. Ofertę śniadań i obiadokolacji (HB) wybiera nieco ponad 8% Klientów, hotel ze śniadaniami (BB) z wyprzedzeniem rezerwuje tylko 1% klientów. Inne typy wyżywienia to m.in. posiłki niestandardowe i noclegi bez wyżywienia.Popularność hoteli 5-gwiazdkowych z roku na rok rośnie. W okresie przedsprzedaży ofert na wakacje 2019 obiekty te wybrało 27% osób, a na 2020 już 31%. Niezmiennie najpopularniejsze są hotele 4-gwiazdkowe (42% rezerwacji na 2020 i 48% na 2019), oferujące bardzo dobry standard w cenie niższej niż hotele najwyższej klasy. W 3-gwiazdkowym hotelu urlop w 2020 roku planuje spędzić (tak jak w poprzednim roku) ok. 25% Klientów.