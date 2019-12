Zachowania konsumenckie zdominowane przez internet

Zakupy online cieszą się wśród Polaków rosnącą popularnością. Przez internet kupujemy głównie małe AGD, telefony, zabawki, sprzęt komputerowy i RTV. Najrzadziej decydujemy się na produkty spożywcze. Jednak nawet wówczas, gdy finalnie zakupów dokonujemy w tradycyjnym sklepie, to wcześniej i tak zaglądamy do sieci, poszukując informacji na temat tego, co, zamierzamy kupić. Wyłącznie do stacjonarnych placówek handlowych ogranicza się co czwarty Polak - wynika z badania zrealizowanego przez Kantar Millward Brown dla Wonga Polska.

- Może to być spowodowane m.in. wygodną dostępnością takich miejsc oraz ich szerokim zaopatrzeniem. Wiele osób może się także obawiać o świeżość i stan produktów spożywczych, zwłaszcza w trakcie transportu. Dodatkowo, cena takich usług przy mniejszej ilości często jest znacznie wyższa niż przy stacjonarnych zakupach – zauważa Aneta Gergont-Gałązka, dyrektor departamentu marketingu w Wonga Polska.

Internet – pierwszy krok do podjęcia decyzji zakupowej

60 proc. z nas w pierwszym kroku, zanim zdecyduje się na wybór produktu lub usługi, szuka informacji o danej rzeczy w internecie.

- Przeprowadzone badania pokazały, że Polacy kupują świadomie. 60 proc. z nas w pierwszym kroku, zanim zdecyduje się na wybór produktu lub usługi, sprawdza informacje o danej rzeczy w internecie. Daje nam to możliwość porównania cen czy też przeczytania opinii osób, które już kupiły ten przedmiot lub skorzystały z oferty – zaznacza Aneta Gergont-Gałązka z Wonga Polska.

Jak czytamy w komunikacie z badania, na zakupy online decydujemy się nabywając przede wszystkim małe AGD (73 proc.), a więc takie sprzęty jak np. suszarka, żelazko czy toster. Na drugim miejscu (67 proc.) uplasowały się telefony i przeznaczone do nich akcesoria, a na trzecim zabawki (64 proc.).Kolejne miejsca, już poza podium, należą do sprzętu komputerowego (laptopów lub komputerów stacjonarnych, tabletów, konsoli do gier), które zakupuje przez internet 63 proc. badanych, urządzeń RTV i audio oraz kosmetyków i perfum (po 61 proc.), a także odzieży i biżuterii. Połowa z nas jest skłonna wybrać w sieci także duże AGD, a więc lodówkę, pralkę czy zmywarkę oraz sprzęt fotograficzny. Jedynie 20 proc. zamawia online artykuły spożywcze Z badania Wonga Polska wynika również, że prawie siedmiu na dziesięciu ankietowanych jest skłonnych do umawiania wizyt lekarskich online (68 proc.). Na zapisanie do fryzjera, kosmetyczki czy barbera zdecydowałoby się 57 proc. – tyle samo, co na przedłużenie umowy telekomunikacyjnej. Konto w banku przez internet założyłaby mniej więcej co druga osoba (56 proc.), a ubezpieczenie wykupiłoby 46 proc. Ponad trzech na dziesięciu ankietowanych jest skłonnych dokonać wymiany walut online, a co czwarty wziąć pożyczkę gotówkową. Jedynie 23 proc. Polaków umówiłoby się online na randkę z nieznaną osobą.22 proc. najpierw czyta o produkcie w internecie, później ogląda go w sklepie stacjonarnym i dopiero dokonuje zakupu. Co piąty Polak proces zakupowy przeprowadza wyłącznie w sieci – tam wybiera produkt na podstawie dostępnych informacji i kupuje go. Niewiele mniej, bo 18 proc., po przejrzeniu wiadomości w internecie ogląda rzecz w sklepie stacjonarnym, by znów przenieść zakupy do świata online i tam zakończyć transakcję. Natomiast prawie co siódmy Polak najpierw ogląda produkt w rzeczywistości, a później kupuje go w sklepie internetowym. 25 proc. badanych od razu idzie do sklepu stacjonarnego i tam wybiera przedmiot.