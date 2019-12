Który jarmark bożonarodzeniowy warto odwiedzić?

Jarmark bożonarodzeniowy to świetna okazja na odpoczynek i zanurzenie się w świątecznej atmosferze. Relaksowi sprzyja zapach pierników i pobrzmiewające kolędy, a stragany czarują nasz wzrok światłami i wyjątkowymi ozdobami. Takie miejsca znajdziemy zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Europy. Zagraniczne jarmarki warto odwiedzić tym bardziej, że ceny biletów oferowanych przez linie lotnicze są obecnie bardzo przystępne.

Jarmark bożonarodzeniowy w Krakowie doceniony nawet za granicą

Wrocław nie jest gorszy

Gdańsk trzeci w Europie

„Betlejem Poznańskie”

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jarmark bożonarodzeniowy Jarmark bożonarodzeniowy to okazja, aby skosztować lokalnych specjałów

A może jarmark bożonarodzeniowy w Europie?

Jak dolecieć na jarmark świąteczny?

Kraków, Wrocław, Gdańsk i Poznań. Udając się w okresie przedświątecznym do jednego z tych miast, niemal na pewno natkniemy się na jarmark bożonarodzeniowy.Krakowski jarmark świąteczny został uznany przez CNN za jedno z najpiękniejszych tego rodzaju wydarzeń na świecie. I nie ma w tym właściwie nic zaskakującego, zważywszy wielowiekowe tradycje targowe tamtejszych Sukiennic. Podczas grudniowego spaceru po Rynku Głównym turyści mogą zaopatrzyć się w prezenty świąteczne dla najbliższych i spróbować tradycyjnych, lokalnych specjałów, jak grzaniec galicyjski, bajgle czy oscypki.Inne miasta nie pozostają w tyle. Zlokalizowany na wrocławskim rynku jarmark bożonarodzeniowy wyróżnia się bajkowymi dekoracjami. Nad spacerowiczami góruje Świąteczny Wiatrak oraz uwielbiana przez dzieci karuzela z motywami z filmu „Rudolf i przyjaciele”. Oprócz zabawy, na odwiedzających czekają liczne warsztaty rękodzielnicze, Zimowy Labirynt do pokonania oraz stoiska z lokalnymi wyrobami (m.in. dolnośląski grzaniec z czarnym pieprzem i wanilią), słodyczami (np. hiszpańskie churros, czyli połączenie racuchów z pączkami, maczanymi w płynnej czekoladzie) i prezentami dla bliskich.Jak krakowski jarmark uznano za jeden z najpiękniejszych na świecie, tak gdański zajął 3 miejsce w Europie. W tym roku można go odwiedzać do 1 stycznia 2020. Tradycyjnie mieści się na Targu Węglowym, pomiędzy bramą Złotą i Wyżynną. Wyróżnia się wenecką karuzelą, punktem widokowym zlokalizowanym w kalendarzu adwentowym (codziennie otwierane jest jedno okienko!) i gigantycznym „Anielskim Młynem”. Oprócz pięknych plenerów zdjęciowych na tle bombek czy zaczarowanej karety, warto również spalić trochę słodkości na tamtejszym lodowisku i przejechać się saniami Św. Mikołaja…w wirtualnej rzeczywistości 360.Stolica Wielkopolski również może cię pochwalić okolicznościowym kiermaszem. Jarmark świąteczny o nazwie „Betlejem Poznańskie” odbywa się na miejskim rynku (Stary Rynek i Plac Wolności) i potrwa aż 35 dni. W tym roku postawiono na rozrywkę nie tylko dla najmłodszych; oprócz muzeum rzeźby lodowej, na placu stanął też rollercoaster oraz 33-metrowy diabelski młyn. 21 grudnia przez kiermasz i miasto przemaszeruje w rytmie kolęd świąteczna parada z Mikołajem na czele.Jeśli jarmark bożonarodzeniowy, to koniecznie jego kolebka, czyli Niemcy. Drezno, Berlin, Monachium – wieloletnia tradycja oraz ogromna popularność wśród turystów sprawiają, że z roku na rok kiermasze są większe i bardziej spektakularne. Lawinowo rośnie również ich liczba – w tym roku w samym Berlinie odbywa się ich kilkadziesiąt!Również wiedeński kiermasz (zlokalizowany na miejskim rynku, przy ratuszu) przoduje w rankingu najpiękniejszych oraz… najbardziej tradycyjnych. Może to wynikać z jego wieku, ponieważ odbywa się nieprzerwanie od 1298 r. Tak jak w Berlinie, wiedeńczycy mają do dyspozycji blisko 20 różnych targów, z kiełbaskami, prezentami i lodowiskami.Warto też zwrócić uwagę na nieco mniej popularne kierunki podróży. Francuski Strasbourg może poszczycić się jarmarkiem bożonarodzeniowym, który organizowany jest nieprzerwanie od XVI w., w duńskich Ogrodach Tivoli odbywają się spektakularne pokazy sztucznych ogni (podczas świąt i z okazji Nowego Roku), w czeskiej Pradze kiermasze są czynne codziennie, włączając Wigilię i Święta (dwa najpiękniejsze dzieli tylko 5 minut spaceru), a brytyjskie Birmingham reklamuje swój jarmark świąteczny jako „najbardziej tradycyjny, poza granicami Niemiec”.Aby spróbować świątecznego ciasta z marcepanem, słodkiego gluhwein w okolicznościowym kubku czy rajskich jabłuszek w cukrze u naszych południowych i zachodnich sąsiadów, nie trzeba decydować się na wielogodzinną wyprawę autem. Największe lotniska w Polsce oferują obecnie połączenia lotnicze w przystępnych cenach do miast, gdzie zlokalizowane są największe i najciekawsze kiermasze bożonarodzeniowe. Do Berlina z Warszawy polecimy w dwie strony LOT-em za ok. 500 zł, a do Wiednia – gdzie również odbywa się jeden z najpiękniejszych europejskich kiermaszy - liniami Wizzair za 400 zł.