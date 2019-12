Robotyka czy 5G? Które nowe technologie są kluczowe dla firm?

Nowe technologie są obecne już wszędzie, stanowiąc m.in. istotne wsparcie dla rozwoju współczesnych firm. Nie wszystkie jednak są dla przedsiębiorstw jednakowo ważne. Polska pozostaje wprawdzie w światowych trendach, ale wyraźnie widać, że technologia 5G jest dla nas mniej istotna niż dla innych - czytamy w komunikacie z opracowanego przez HSBC badania „Navigator – now, next and how for business”.

Co przydaje się najbardziej? Nie ma jednej odpowiedzi

Kliknij, aby powiekszyć fot. svedoliver - Fotolia.com Roboty Cyberbezpieczeństwo i robotyka kluczowe dla polskich firm, technologia 5G mniej istotna.

Nowe technologie w polskim biznesie – pozostajemy w trendach światowych

Przedsiębiorstwa oczekują przede wszystkim, że nowe technologie przełożą się pozytywnie na wydajność oraz zredukują koszty działalności operacyjnej. Które są uważane za najbardziej przydatne? Jak wynika z doniesień HSBC, udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na tak postawione pytanie nie jest właściwie możliwe, choć niewątpliwie odpowiedzi respondentów wskazują na pewne, ogólne tendencje.Przede wszystkim wiele zależy od branży. I tak np. sektor usług uważa, że kluczową z najnowszych technologii jest bezpieczeństwo danych oraz rozwój sieci 5G. Jeżeli jednak spojrzymy na odpowiedzi respondentów reprezentujących sektor dóbr, to z ich ust najczęściej pada słowo „robotyka”. W handlu hurtowym i detalicznym najważniejszy jest IoT tj. Internet Rzeczy (28 proc.), a następnie bezpieczeństwo danych (26 proc.), jeśli chodzi o produkcję i motoryzację prym wiodą AI, czyli sztuczna inteligencja (28 proc. i 26 proc.), a następnie robotyka (26 proc. i 25 proc.).Wdrażając rozwiązania związane z bezpieczeństwem danych, badane przedsiębiorstwa na całym świecie spodziewają się, że nowoczesne technologie w tym zakresie wpłyną na zwiększenie satysfakcji klientów (33 proc.), pomogą w dostosowaniu do obwiązujących przepisów (34 proc.) oraz będą wsparciem w realizacji idei zrównoważonego rozwoju , jak również znajdą zastosowanie w polepszaniu jakości produktów/usług (27 proc.) Z kolei trzy główne zalety wynikające z wdrożeń bazujących na AI tj. sztucznej inteligencji i uczeniu się maszynowym to poprawa jakości produktów/usług zwiększenie wydajności i zmniejszenie kosztów.Plany polskich firm nie odbiegają w kwestii zastosowania nowych technologii od przedsiębiorstw na całym świecie. W porównaniu wyników dla Polski i pozostałych badanych rynków, różnicę widać w postrzeganiu potencjału technologii 5G. Podczas gdy globalnie jako kluczową wskazuje ją 25 proc. badanych, w Polsce jest to 17 proc. Bardziej niż firmy operujące na pozostałych rynkach europejskich doceniamy jednak robotykę i druk 3D. Wśród ich zalet przedsiębiorstwa dostrzegają poprawę User Experience oraz produktywności, a także zmniejszenie kosztów, co często okazuje się kluczowe dla działalności firmy.Wyniki badania na całym świecie różnią się w zależności od regionu, jednak tylko w rejonie Australii i Oceanii sztuczna inteligencja zajęła pierwsze miejsce. Dla badanych z pozostałych rynków bezpieczeństwo danych jest priorytetem. Ponad to w skali globalnej w ciągu trzech do pięciu następnych lat jako najistotniejsze wskazano takie rozwiązania jak Internet Rzeczy (22 proc.), uczenie maszynowe (25 proc.) czy sieć 5G (25 proc.)