Nowe technologie napędzą Internet Zmysłów. Mózg stanie się interfejsem

Trendem ostatnich lat był Internet Rzeczy. Teraz, jak wynika z najnowszych prognoz firmy Ericsson, nadszedł czas na Internet Zmysłów. Pionierzy technologiczni są przekonani, że do 2030 roku stanie się on faktem i kołem zamachowym zupełnie nowego modelu gospodarki, która bazować będzie na usługach wykorzystujących cyfrowe doznania sensoryczne. Nowe technologie, współpracujące ze wzrokiem, słuchem, smakiem, zapachem i dotykiem, mają wejść do powszechnego użytku i zagwarantować konsumentom nowy poziom doznań.

„Mówimy tu o odejściu od współczesnego internetu opartego na korzystaniu ze smartfonów oraz przejściu na bardziej głębokie doświadczenia generowane, dzięki podłączeniu do sieci naszych zmysłów” – powiedziała współautorka raportu, Dr Pernilla Jonsson, Szefowa Ericsson Consumer & IndustryLab.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Tinatin - Fotolia.com Mózg stanie się interfejsem 59% konsumentów jest przekonanych, że będziemy mogli zobaczyć wytyczoną trasę w okularach VR, po prostu myśląc o celu podróży.

Internet Zmysłów - 10 najważniejszych trendów konsumenckich

1) Rolę interfejsu użytkownika pełni twój mózg

59% konsumentów jest przekonanych, że będziemy mogli zobaczyć wytyczoną trasę w okularach VR, po prostu myśląc o celu podróży.

59% konsumentów jest przekonanych, że będziemy mogli zobaczyć wytyczoną trasę w okularach VR, po prostu myśląc o celu podróży. 2) Brzmi jak ja

67% konsumentów uważa, że za pomocą mikrofonu będą mogli imitować głos dowolnej osoby na tyle skutecznie, by oszukać nawet członków jej rodziny.

67% konsumentów uważa, że za pomocą mikrofonu będą mogli imitować głos dowolnej osoby na tyle skutecznie, by oszukać nawet członków jej rodziny. 3) Każdy smak, na jaki masz ochotę

45% przewiduje, że powstanie wkładane do ust urządzenie, które będzie cyfrowo wzmacniać smak żywności tak, aby każda potrawa smakowała jak ulubiony przysmak.

45% przewiduje, że powstanie wkładane do ust urządzenie, które będzie cyfrowo wzmacniać smak żywności tak, aby każda potrawa smakowała jak ulubiony przysmak. 4) Cyfrowy aromat

Około 60% respondentów przewiduje, że będą mogli cyfrowo odwiedzać lasy lub tereny wiejskie, doświadczając przy tym wszystkich naturalnych zapachów takich miejsc.

Około 60% respondentów przewiduje, że będą mogli cyfrowo odwiedzać lasy lub tereny wiejskie, doświadczając przy tym wszystkich naturalnych zapachów takich miejsc. 5) Totalny dotyk

Ponad 60% badanych przewiduje, że powstaną smartfony z ekranami, które będą oddawać kształt i fakturę cyfrowych ikonek i przycisków wciskanych przez ich użytkowników.

Ponad 60% badanych przewiduje, że powstaną smartfony z ekranami, które będą oddawać kształt i fakturę cyfrowych ikonek i przycisków wciskanych przez ich użytkowników. 6) Połączona rzeczywistość

70% respondentów przewiduje, że do 2030 roku świat gier VR będzie nie do odróżnienia od rzeczywistości.

70% respondentów przewiduje, że do 2030 roku świat gier VR będzie nie do odróżnienia od rzeczywistości. 7) Weryfikacja prawdziwości

„Fałszywe wiadomości” mogą zniknąć - połowa badanych twierdzi, że do 2030 r. popularność zyskają serwisy informacyjne, które będą pozwalały gruntownie zweryfikować prawdziwość faktów.

„Fałszywe wiadomości” mogą zniknąć - połowa badanych twierdzi, że do 2030 r. popularność zyskają serwisy informacyjne, które będą pozwalały gruntownie zweryfikować prawdziwość faktów. 8) Konsumenci, którzy nie martwią się prywatnością

Połowa respondentów oczekuję, że kwestie prywatności zostaną w pełni rozwiązane i że będą mogli bezpiecznie czerpać korzyści ze świata opartego na danych.

Połowa respondentów oczekuję, że kwestie prywatności zostaną w pełni rozwiązane i że będą mogli bezpiecznie czerpać korzyści ze świata opartego na danych. 9) Zrównoważony rozwój

6 na 10 ankietowanych twierdzi, że usługi wykorzystujące Internet Zmysłów sprawią, że społeczeństwo będzie funkcjonować w bardziej przyjazny dla środowiska sposób.

6 na 10 ankietowanych twierdzi, że usługi wykorzystujące Internet Zmysłów sprawią, że społeczeństwo będzie funkcjonować w bardziej przyjazny dla środowiska sposób. 10) Usługi oddziaływujące na zmysły

45% procent konsumentów przewiduje, że powstaną cyfrowe centra handlowe, które podczas zakupów będą oddziaływać na wszystkie ich zmysły.

„Często wyobrażamy sobie przyszłość jako liniową zmianę tego, co znamy dzisiaj. Musimy jednak zastanowić się nad szansami i wyzwaniami, jakie przyniesie świat, w którym wszystkie ludzkie zmysły zostaną zdigitalizowane. Takie nowe technologie mogą na przykład odegrać znaczącą rolę w działaniach klimatycznych i zmniejszaniu emisji dwutlenku węgla. Wiele wykonywanych przez nas czynności zostanie zmienionych na formę cyfrową, ograniczając tym samym negatywny wpływ na środowisko. Będziemy mogli pójść do pracy, pojechać na wakacje i podróżować po całym świecie nie ruszając się z domu – powiedział współautor raportu, Dr Michael Björn, szef ds. tematyki badań w Ericsson Consumer & IndustryLab.

Jak wskazuje opracowany przez firmę Ericsson raport „ConsumerLab Hot Consumer Trends”, Internet Zmysłów napędzać będą nowe technologie, jak m.in. sztuczna inteligencja , wirtualna i rozszerzona rzeczywistość (VR) czy 5G. Tego zresztą oczekują sami konsumenci, wskazując, że w ciągu najbliższej dekady interakcje bazujące na obrazach z ekranów będą mogły z powodzeniem konkurować z doświadczeniami multisensorycznymi, które będą niemal niemożliwe do odróżnienia od rzeczywistości.Wśród głównych czynników, które będą pobudzać rozwój Internetu Zmysłów, autorzy raportu wymieniają: wirtualną rozrywkę, zakupy online, kryzys klimatyczny oraz intensyfikację starań na rzecz minimalizowania niekorzystnego wpływu na środowiska.