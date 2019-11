Amazon w Polsce: tym razem Gliwice

Amazon w Polsce jest już obecny od kilku lat i wszystko wskazuje na to, że zagrzał u nas miejsca na dłużej. Po tegorocznych otwarciach w Okmianach k. Bolesławca i w Pawlikowicach k. Łodzi, firma ogłosiła właśnie powstanie nowego Centrum Logistyki E-Commerce w Gliwicach. W czteropoziomowym obiekcie wyposażonym w technologię Amazon Robotics zatrudnienie ma znaleźć przeszło 1000 osób. Pierwsze rekrutacje już się rozpoczęły.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Centrum Amazon w Gliwicach Polska była pierwszym krajem w Europie, gdzie we wrześniu 2015 r. wprowadzono Amazon Robotics

Amazon w Polsce

To pierwsza tak duża inwestycja Amazon w Polsce . Obiekt, liczący sobie ponad 210 000 m2, będzie nie tylko największym budynkiem firmy w naszym kraju, ale również jednym z najpokaźniejszych projektów w skali całej Europy. Zrealizuje go Panattoni Europe.W nowym Centrum Logistyki E-Commerce w Gliwicach zatrudnienie znajdzie ponad 1000 osób. Amazon już rozpoczął nabór pracowników. Poszukiwani są m.in. specjaliści w zakresie logistyki, inżynierii, finansów, HR i IT.Pracownicy gliwickiego centrum odpowiadać będą za realizację zamówień małej i średniej wielkości, w tym książek, elektroniki i rzeczy codziennego użytku. W codziennych zadaniach wspierać będzie ich przeszło 3 900 robotów transportowych. Technologia Amazon Robotics pomaga składować produkty na półkach i kompletować zamówienia. Umożliwia również znaczące zwiększenie przestrzeni magazynowej oraz ograniczenie czasu realizacji wysyłek. Centrum w Gliwicach będzie największym budynkiem Amazon w Polsce, wykorzystującym technologie Amazon Robotics.W ofercie skierowanej do przyszłych pracowników Amazon zapowiada konkurencyjne wynagrodzenia oraz pakiet benefitów, w tym prywatną opiekę medyczną, darmowy transport do i z pracy na wybranych trasach, obiad za 1 PLN czy ubezpieczenie na życie. Na zatrudnionych czeka również program „Postaw na Swój Rozwój”, w ramach którego osoby z ponad rocznym stażem pracy będą mogły otrzymać do 26 tys. złotych przez okres czterech lat na opłacenie wybranych kursów i szkoleń.Amazon w Polsce działa już od 2014 r. W tym czasie stworzył 16 000 stałych miejsc pracy w siedmiu nowoczesnych Centrach Logistyki E-Commerce w Sadach k. Poznania, Sosnowcu, Kołbaskowie k. Szczecina, Bielanach Wrocławskich (gdzie znajdują się dwa obiekty firmy), Pawlikowicach k. Łodzi i Okmianach k. Bolesławca, w Centrum Rozwoju Technologii Amazon w Gdańsku i oddziale Amazon Web Services w Warszawie.