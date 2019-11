Nowa wersja Veeam Backup for Microsoft Office 365 i Veeam Backup for Microsoft Azure

Veeam prezentuje nową wersję Veeam Backup for Microsoft Office 365 oraz rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft Azure, zaprojektowane z myślą o chmurze i wyposażone w chmurowy estymator kosztów.

obniżenie kosztów dzięki obiektowej pamięci masowej i naliczanie opłat tylko za faktyczne wykorzystanie;

nieograniczona skalowalność i pojemność pamięci masowej;

proste wdrożenie w chmurze publicznej bez potrzeby tworzenia złożonych planów.

Kliknij, aby powiekszyć fot. fotogestoeber - Fotolia.com Chmura Veeam Backup for Microsoft Azure to nowe chmurowe rozwiązanie do ochrony danych.

Funkcja ta została opracowana z myślą o obciążeniach uruchamianych na platformie Microsoft Azure. Obsługuje ona własne obrazy stanu klienta oraz kopie zapasowe danych tworzone przez system Veeam. Jest zoptymalizowana pod kątem chmury oraz długoterminowego przechowywania danych w pamięci masowej Microsoft Azure Blob. Efektywne i niezawodne technologie odzyskiwania danych. Umożliwiają one osiąganie wysokich wskaźników docelowego czasu odtworzenia (RTO). Pozwalają na odzyskiwanie własnych obrazów stanu klienta oraz kopii zapasowych systemu Veeam na poziomie plików. Dane można odtwarzać do lokalnego centrum przetwarzania danych lub innego środowiska obsługiwanego przez system Veeam.

Rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft Office 365 zostało udostępnione w wersji beta, w pełnej wersji będzie dostępne pod koniec 2019 roku. Nowe oprogramowanie Veeam Backup for Microsoft Office 365 v4 można bezpośrednio zintegrować z pamięcią masową Azure Blob Storage od Microsoft. W ten sposób firmy, które chcą przechowywać swoje dane z pakietu Office 365 na platformie Azure, zyskują ekonomiczne, skalowalne i bezpieczne rozwiązanie. Najnowsza wersja produktu Veeam została również wzbogacona o nowe funkcje zwiększające wydajność, które służą do tworzenia kopii zapasowych na platformie Microsoft SharePoint i w bibliotece OneDrive for Business.Nowa wersja produktu Veeam przynosi klientom korzyści, takie jak:Podczas targów Microsoft Ignite 2019 w Orlando na Florydzie zaprezentowano także Veeam Backup for Microsoft Azure - nowe chmurowe rozwiązanie do ochrony danych. Jest ono wdrażane „pod klucz” za pośrednictwem portalu Microsoft Azure Marketplace. Efektywne mechanizmy odtwarzania danych są wyposażone w takie funkcje, jak odtwarzanie własnych obrazów stanu klienta oraz kopii zapasowych systemu Veeam na poziomie pliku. Wbudowane narzędzie do szacowania kosztów działające w chmurze ułatwi klientom kontrolowanie kosztów i osiąganie oszczędności. Z kolei integracja nowego produktu z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication™ umożliwi kontrolę nad danymi w chmurze: zapewni ochronę kopii zapasowych danych na platformie Azure oraz danych w środowiskach chmurowych, wirtualnych i fizycznych, a także zarządzanie tymi danymi.Na targach Microsoft Ignite odbył się przedpremierowy pokaz rozwiązania Veeam Backup & Replication z nowymi, zintegrowanymi funkcjami, dzięki którym klienci firmy Veeam będą wkrótce mogli wykorzystać to rozwiązanie również do ochrony instancji swoich programów na platformie Azure:Rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft Azure, zarówno w wersji płatnej, jak i bezpłatnej, zostanie udostępnione w portalu Azure Marketplace, skąd będzie można je łatwo pobrać i wdrożyć. Jest ono przeznaczone dla przedsiębiorstw i ich działów, które korzystają przede wszystkim ze środowisk chmurowych. Kopiami zapasowymi, które zostały utworzone za pomocą rozwiązania Veeam Backup for Microsoft Azure, można zarządzać za pomocą rozwiązania Veeam Backup & Replication zintegrowanego z Uniwersalną Licencją firmy Veeam.