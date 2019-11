Jak uwolnić potencjał m-commerce?

Co dzieje się obecnie w m-commerce? O jakich tendencjach mówi się najczęściej? Odpowiedzi na te i inne pytania dostarcza najnowsze badanie, którego przeprowadzenie PayPal zlecił firmie Ipsos. Z jednej strony żadnym zaskoczeniem nie jest powiększająca się rzesza kupujących przez smartfony i tablety, z drugiej - dziwić może ciągle słabe przygotowanie sprzedawców, obawy o bezpieczeństwo przy takich transakcjach oraz fakt, że m-commerce rozwija się wolniej niż zakupy poprzez social media. Świadomość tych trendów jest szczególnie istotna z punktu widzenia sprzedawców, którzy w gorącym okresie świątecznych wyprzedaży zamierzają poszerzyć grono zagranicznych klientów. Statystyki wskazują, że poza Polską rodzime firmy najczęściej współpracują z USA, Niemcami, Wielką Brytanią, Szwecją, Francją i Australią.

Firmy w tyle za mobilnymi konsumentami



– Już za chwilę zaczyna się najgorętszy sezon zakupowy. To doskonała okazja do tego, aby polscy sprzedawcy rozwinęli swoją działalność na międzynarodowych rynkach i zachęcili globalnych konsumentów do zakupów w rodzimym e-sklepach – podkreśla Marcin Glogowski, Dyrektor Zarządzający PayPal w Europie Środkowo-Wschodniej. – W Polsce tylko 12% małych i średnich przedsiębiorstw sprzedaje swoje produkty i usługi online. To poniżej unijnej średniej wynoszącej 17% .

Kliknij, aby powiekszyć fot. Ben Chams - Fotolia.com M-commerce Bezpieczeństwo zakupów mobilnych i sprzedaż przez media społecznościowe to główne trendy w e-handlu.

Najważniejsze globalne trendy:

M-commerce jest najpopularniejszy w Indiach: 70% indyjskich badanych woli korzystać z telefonu komórkowego do robienia zakupów, a 81% indyjskich firm jest zoptymalizowana pod kątem zakupów mobilnych.

W Europie przodują Włochy, gdzie 83% konsumentów robi zakupy online za pomocą smartfona; w tym samym czasie tylko 65% włoskich firm jest na to gotowe.

W USA 72% konsumentów korzysta z telefonu komórkowego, aby płacić za zakupy online, ale tylko 57% firm deklaruje, że oferuje zakupy zoptymalizowane pod kątem urządzeń mobilnych.

M-commerce - wielkie zakupy i wielkie obawy

Boom na zakupy społecznościowe

O czym jeszcze powinni pamiętać polscy sprzedawcy?

Klient musi mieć wybór: głównym powodem rezygnacji z zakupów m-commerce jest brak preferowanej metody płatności. 21% globalnych respondentów zrezygnowało z zakupu, ponieważ preferowana metoda płatności nie była dostępna. Wśród badanych kupujących mobilnie najwięcej korzysta z PayPal (53%), a następnie z kart kredytowych (44%).

głównym powodem rezygnacji z zakupów m-commerce jest brak preferowanej metody płatności. 21% globalnych respondentów zrezygnowało z zakupu, ponieważ preferowana metoda płatności nie była dostępna. Wśród badanych kupujących mobilnie najwięcej korzysta z PayPal (53%), a następnie z kart kredytowych (44%). Stacjonarnie i zbliżeniowo: 87% firm, które sprzedają stacjonarnie przyjmuje płatności zbliżeniowe, z czego 50% takich transakcji odbywa się za pomocą smartfona. Indie są liderem zakupów zbliżeniowych w sklepach, a 98% indyjskich firm przyjęło płatność smartfonem w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

87% firm, które sprzedają stacjonarnie przyjmuje płatności zbliżeniowe, z czego 50% takich transakcji odbywa się za pomocą smartfona. Indie są liderem zakupów zbliżeniowych w sklepach, a 98% indyjskich firm przyjęło płatność smartfonem w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Kobiety wybierają zakupy mobilne: 48% kobiet woli kupować online za pomocą urządzeń mobilnych (39% wśród mężczyzn). Jeśli chodzi o najpopularniejsze momenty na m-zakupy, to 19% kobiet i 26% mężczyzn robi m-zakupy w pracy.

Raport wyraźnie potwierdza że o możliwości przyciągnięcia i utrzymania konsumentów reprezentujących pokolenia Y i Z decydować ma oferowanie usług zoptymalizowanych pod kątem urządzeń mobilnych. Okazuje się bowiem, że niezależnie od grupy wiekowej, na przestrzeni ostatniego półrocza zakupów przez smartfona dokonało niemal 80% badanych. Tymczasem o optymalizacji w tym zakresie możemy mówić jedynie w przypadku 63% firm. Tę piętnastopunktową różnicę należy potraktować jako dowód na to, że ciągle pokaźna ilość e-przedsiębiorców nie wykorzystuje w pełni potencjału drzemiącego w m-commerce.I wprawdzie dla miliona małych biznesów na całym świecie zagwarantowanie płynnych zakupów z poziomu urządzenia mobilnego wcale nie jest priorytetem, to jednak ich właściciele powinni o tym poważnie pomyśleć - zmiana nastawienia w tym zakresie może nie tylko zredukować liczbę porzuconych koszyków, ale zaowocować również nawet 15-procentowym wzrostem sprzedaży.Tymczasem, jak wynika z danych PayPal, firmy sprzedające za granicę mają znacznie wyższą stopę wzrostu (14,3%) w porównaniu do tych, które działają tylko lokalnie (2%).Bezpieczeństwo i zaufanie to główne czynniki, które biorą pod uwagę mobilni konsumenci decydując się na takie zakupy. Globalnie 51% respondentów mniej chętnie robi m-zakupy ze względu na obawy związane z bezpieczeństwem, ale w niektórych krajach, np. w Japonii, ten wskaźnik jest znacznie niższy (28%). Te najbardziej zaniepokojone bezpieczeństwem zakupów przez telefon to Wielka Brytania (64%), Australia (63%) i USA (58%). Firmy podzielają obawy konsumentów, przy czym 1 na 5 sprzedawców boi się przede wszystkim o bezpieczeństwo danych swoich klientów.Zainteresowanie zakupami przez platformy społecznościowe jest na podobnym poziomie zarówno wśród konsumentów, jak i sprzedawców. Około 1/3 konsumentów kupuje w ten sposób i 1/3 firm oferuje tego typu usługę. Popularność handlu społecznościowego różni się jednak w zależności od położenia geograficznego. Najwięcej osób kupuje tak w Indiach (57%). Jeśli chodzi o typy platform, gdzie zakupy społecznościowe są najpopularniejsze to są to Facebook, Instagram i WhatsApp (35%).