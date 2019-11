Świąteczna oferta Orange: telewizor oraz drugi smartfon w prezencie

Mamy dopiero listopad, ale Orange przygotował już dla swoich klientów świąteczną ofertę. Ci, którzy kupią lub przedłużą umowę na pakiet Orange Love z telewizją, otrzymają 32-calowy telewizor. Jeśli natomiast zdecydują się na zakup smartfona na raty ze świątecznej oferty, drugie urządzenie otrzymają w prezencie. Promocyjny smartfon trafi także w ręce klientów, którzy kupią lub przedłużą umowę na wybrane Plany Mobilne z telefonem.

Xiaomi Redmi Note 7 z ratą 37 zł miesięcznie oraz Redmi 7A za 1 zł przy zakupie Planu Mobilnego 55 lub Orange Love Standard,

Samsung Galaxy A50 z ratą 57 zł miesięcznie oraz Galaxy A10 za 1 zł przy zakupie Planu Mobilnego 75 lub Orange Love Extra,

Oppo A5 2020 z ratą 25 zł miesięcznie oraz Oppo A1k za 1 zł przy zakupie Planu Mobilnego 75 lub Orange Love Extra.

Świąteczne prezenty dla firm

Xiaomi Redmi Note 7 z ratą 30 zł + VAT oraz Redmi 7A za 1 zł

Samsung Galaxy A50 z ratą 54 zł + VAT oraz Galaxy A10 za 1 zł

Oppo A5 2020 z ratą 28 zł + VAT oraz Oppo A1k za 1 zł.

Zakup lub przedłużenie pakietu Orange Love z telewizją na 2 lata zostanie nagrodzony telewizorem Thomson 32” HD za 1 zł. Świąteczna oferta z telewizorem jest limitowana.Orange przygotował dla klientów indywidualnych również zestawy smartfonów, w których drugie urządzenie otrzymają za 1 zł. Do wyboru są:Dodatkowo w ofercie świątecznej klienci znajdą zestawy dwóch smartfonów w supercenie, np. Samsung Galaxy A20e i Samsung Galaxy A10 za 40 zł miesięcznie za zestaw przy zakupie Planu Mobilnego 55 lub pakietu Orange Love Standard.Klienci biznesowi mogą kupić smartfon Samsung Galaxy S10e za 45 zł netto miesięcznie z zerową opłatą na start w planie z rozmowami i internetem bez limitu z Multipakiem XXL na 36 miesięcy. To biznesowy smartfon z efektowną szklaną obudową, aluminiowymi krawędziami i brakiem bocznych ramek na wyświetlaczu. Posiada on wyświetlacz o przekątnej 5,8 cala.W ramach świątecznej promocji dla firm Orange oferuje drugi smartfon za 1 zł. Dotyczy to trzech zestawów:Ponadto, w ofercie świątecznej klienci biznesowi znajdą zestawy w super cenach, np : Samsung Galaxy A20e oraz Samsung Galaxy A10 z ratą 30 zł plus VAT za zestaw. Klienci biznesowi mogą również kupić urządzenia bez abonamentu na nieprocentowane raty – taniej niż w wiodących sklepach z elektroniką m.in. Samsung Galaxy S10, Apple Watch series 5 oraz Huawei P30 Pro.