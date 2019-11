Jak wynika z najświeższej analizy Funduszu Hipotecznego DOM, polscy seniorzy swoje M zamierzają zostawić bliskim. 64 proc badanych wskazuje, że przekaże je dzieciom, 9 proc. chce obdarować nim wnuki, a 2 proc. - współmałżonka. Badanie wyraźnie potwierdza, że instytucja renty dożywotniej wciąż postrzegana jest jako rozwiązanie przeznaczone dla osób samotnych lub pogrążonych w tarapatach finansowych.

- Wyniki naszego badania opinii są spójne z doświadczeniami, które zdobyliśmy w ciągu dziesięciu lat funkcjonowania na polskim rynku. Większość seniorów chciałaby zostawić mieszkanie dzieciom, wnukom lub komuś z rodziny. Tak odpowiedziało łącznie 80 proc. ankietowanych. Dla większości z nich renta dożywotnia jest rozwiązaniem dedykowanym osobom, które nie mają dzieci i innych spadkobierców. Pozostałe 20 procent jeszcze nie wie kto będzie w przyszłości dziedziczył ich lokum lub nie ma zdania w tej kwestii. To spory odsetek. Jeśli przyjmiemy, że w Polsce żyje obecnie ok. 9,5 mln osób w wieku 60+ to blisko 2 miliony z nich stanowi grupę potencjalnie zainteresowaną skorzystaniem z renty dożywotniej – mówi Robert Majkowski, Prezes Funduszu Hipotecznego DOM.

Kliknij, aby powiekszyć fot. vivoo - Fotolia.com Dla kogo renta dożywotnia? Wielu seniorów wciąż postrzega rentę dożywotnią jako rozwiązanie skierowane przede wszystkim do osób samotnych, borykających się z problemami finansowymi.

Dla kogo jeszcze renta dożywotnia?

W badaniu Funduszu Hipotecznego DOM zebrano opinie przeszło 600 emerytów, reprezentujących miasta zamieszkiwane przez ponad 100 tys. osób. 71 proc. badanych zadeklarowało, że nieruchomość, w której mieszkają jest ich własnością. Co trzeci z badanych mieszka w pojedynkę (34 proc.), a pozostali żyją w dwuosobowych (50 proc.) lub trzyosobowych (7 proc.) gospodarstwach domowych. 91 proc. respondentów wskazało, że renta dożywotnia i hipoteka odwrócona to znane im rozwiązania. Jednocześnie niemal 40 proc. seniorów podkreśliło, że są one przeznaczone przede wszystkim dla osób, które nie mają komu przekazać swojego majątku.Większość seniorów uważa, że renta dożywotnia to dobre rozwiązanie dla osób, które nie mają spadkobierców (39 proc.). Co piąty ankietowany (19 proc.) twierdzi, że renta dożywotnia jest dobrą ofertą dla osób długo żyjących, które mogłyby korzystać ze świadczeń wypłacanych przez fundusz hipoteczny w długiej perspektywie czasu.Wielu emerytów oceniło, że renta dożywotnia może być dobrym rozwiązaniem dla tych, którzy borykają się z dużymi problemami finansowymi i ledwo wiążą przysłowiowy „koniec z końcem”. Tak odpowiedziało 16 proc. respondentów.