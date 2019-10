"Inteligentne" wysokie napięcia

Artykuł sponsorowany Sieć elektroenergetyczna jest niczym krwioobieg gospodarki. Od jej sprawnego i efektywnego funkcjonowania zależy działanie każdej gałęzi gospodarki, jak i życia. To właśnie dlatego niezawodna infrastruktura energetyczna, w tym sieci przesyłowe wysokich napięć, jest kluczowa dla działania Państwa. Unowocześnianie sieci to nie tylko ich rozbudowa, ale również poprawa ich efektywności, możliwa dzieci zastosowaniu technologii teleinformatycznych. A te wdrażane są między innymi dzięki środkom Unii Europejskiej. Sieć elektroenergetyczna jest niczym krwioobieg gospodarki. Od jej sprawnego i efektywnego funkcjonowania zależy działanie każdej gałęzi gospodarki, jak i życia. To właśnie dlatego niezawodna infrastruktura energetyczna, w tym sieci przesyłowe wysokich napięć, jest kluczowa dla działania Państwa. Unowocześnianie sieci to nie tylko ich rozbudowa, ale również poprawa ich efektywności, możliwa dzieci zastosowaniu technologii teleinformatycznych. A te wdrażane są między innymi dzięki środkom Unii Europejskiej.

Nowoczesna gospodarka potrzebuje energii

Inteligentna sieć

Linie wysokich napięć. Energetyczne „autostrady”

Rzeszów: rozdzielnia przeniesiona pod dach

Kliknij, aby powiekszyć fot. PGE Dystrybucja Stacja Rzeszów Centralna Przebudowa stacji 110/SN kV Rzeszów Centralna. Stacja została wykonana w najnowocześniejszej technologii "GIS" (ang. Gas Insulated Swichgear), w której jako izolację wykorzystuje się sześciofluorek siarki (SF6). Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Tauron: sieci inteligentne w stacjach energetycznych

Energa: rozbudowa stacji elektroenergetycznych

Kliknij, aby powiekszyć fot. Energa GPZ Kąty Rybackie Modernizacja GPZ Kąty Rybackie wiązała się przede wszystkim z przebudową stacji do układu H4, co umożliwi przyłączenie dodatkowej planowanej linii WN oraz instalacją dodatkowego transformatora 110 kV / 15 kV. W przypadku awarii jednego z nich możliwe będzie zapewnienie stabilnego zasilania odbiorcom nawet w szczycie zapotrzebowania. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Efektywniejsza energetyka dzięki UE

Od kilku już lat zapotrzebowanie na energię w Polsce rośnie, i to zarówno latem jak i zimą. Notowany od kilku lat wzrost gospodarczy również generuje większe zużycie energii. Rosnące zużycie energii nie doprowadza do ogólnokrajowych „blackoutów” głównie dzięki sprawnemu zarządzaniu systemem przesyłu energii przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE).Według danych PSE, pierwszy zeszłoroczny szczyt zapotrzebowania wystąpił 27 lutego 2018 roku i wyniósł on 26,36 tys. MW, przekraczając o ponad 100 MW dotychczasowy rekord ze stycznia 2017 roku. Dzień później zapotrzebowanie było jeszcze większe i wyniosło 26,44 tys. MW.Pierwszy rekord wiosenno-letniego zapotrzebowania na moc zanotowano 4 czerwca 2018 roku i wynosił on 23,24 tys. MW. Kolejny rekord zanotowano 31 lipca, kiedy zapotrzebowanie wyniosło 23,52 tys. MW. Rekord nie utrzymał się długo, bo już zaledwie 2 sierpnia zapotrzebowanie na moc sięgnęło 23,68 tys. MW.W perspektywie rosnącego zapotrzebowania na energię oraz redukcji mocy wytwórczych w węglowych blokach energetycznych, szczególnie ważne staje się zatem elastyczne zarządzanie siecią przesyłową oraz dystrybucyjną, by móc na bieżąco reagować na dynamicznie zmieniające się zapotrzebowanie na moc. Dodatkowe wyzwania w zarządzaniu sieciami przesyłowymi przynosi rosnący udział źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie wytwarzanej energii. Źródła odnawialne, takie jak farmy wiatrowe czy instalacje fotowoltaiczne charakteryzują się nierównomierną pracą – ich wydajność zależy przecież od warunków meteorologicznych – zatem moc dostarczana przez nie do systemu energetycznego jest niestabilna. Sprawne reagowanie sieci przesyłowej na zmieniającą się podaż mocy jest w istocie podstawowym warunkiem zapewnienia ciągłości dostaw energii do odbiorców końcowych.Odpowiedzią na te wyzwania są inteligentne systemy zarządzania siecią, wykorzystujące narzędzia teleinformatyczne, tzw. „smart grid”.Różnego rodzaju rozwiązania automatyczne, ułatwiające funkcjonowanie sieci przesyłowych oraz dystrybucyjnych energii elektrycznej, były stosowane praktycznie od zarania działania tych sieci. Urządzenia pomiarowe, telemetryczne, zdalne wyłączanie różnych elementów sieci to tylko niektóre z tych klasycznych już elementów sieci. Prawdziwą rewolucję przyniosło jednak zastosowanie do zarządzania sieciami rozwiązań teleinformatycznych, łączących elementy telekomunikacyjne (łączność pomiędzy kluczowymi elementami sieci, przesyłanie bieżących danych dotyczących stanu urządzeń czy zużycia mocy) z systemami przetwarzania informacji, analizującymi na bieżąco stan sieci i poprzez różnego elementy wykonawcze dynamicznie sterującymi siecią. Główny cel tworzenia takich to zapewnienie jak najlepszej sprawności działania i ciągłości dostaw w ramach istniejącej sieci. To inteligentne zarządzanie posiadanymi zasobami.Sieci inteligentne są jednym z gwarantów bezpieczeństwa energetycznego. Przyczyniają się do równoważenia popytu i podaży energii, mają wpływ na ograniczenie czasu trwania awarii oraz jej wystąpienia, pozwalają również efektywniej wykorzystywać odnawialne źródła energii.Sieci przesyłowe można przyrównać do autostrad – głównych arterii drogowych o dużej przepustowości. Zanim energia trafi do odbiorców końcowych, którzy ją odbierają z sieci niskich (230V) lub średnich (10-30kV) napięć, musi być rozesłana poprzez sieć linii wysokiego napięcia do lokalnych lub regionalnych stacji transformatorowych. O ile właśnie sieć niskich czy średnich napięć można przyrównać do dróg wojewódzkich czy lokalnych, to sieci wysokich napięć są jak autostrady – przecinają znacznie większe obszary i transportują energię na duże dystanse.Zależnie od odległości, na jakie jest przesyłana energia, różne są wartości stosowanych napięć. Wynoszą one od 220 do 750 kV (tysięcy woltów) w przypadku przesyłania na duże odległości oraz 110 kV w przypadku przesyłania na odległości nie przekraczające kilkudziesięciu kilometrów.Sieciami bardzo wysokich napięć (krytycznymi ze względu na bezpieczeństwo energetyczne Państwa) zawiaduje operator przesyłowy – spółka Polskie Sieci Energetyczne, będąca ustawowym Operatorem Systemu Przesyłowego (zawiaduje liniami 220-750 kV). Liniami lokalnymi, o napięciu do 110 kV zawiadują Operatorzy Systemu Dystrybucyjnego.Ponieważ magazynowanie energii elektrycznej jest dość trudne, to zasadniczo w każdym momencie ilość energii wytwarzanej w elektrowniach musi być równa energii zużywanej przez odbiorców. System elektroenergetyczny musi więc być zdolny do zmiany kierunków i ilości przesyłanej energii. Jest to możliwe dzięki połączeniom pomiędzy elektrowniami, stacjami elektroenergetycznymi oraz grupami odbiorców energii. Połączenia takie zapewnia sieć linii elektroenergetycznych, które pracują na różnych poziomach napięć. Im sieć ta jest bardziej rozbudowana, a linie nowoczesne, tym większa szansa na niezawodną dostawę energii do każdego odbiorcy. Inteligentne, dynamiczne zarządzanie sieciami wszystkich napięć znacząco ułatwia prowadzenie niezawodnych dostaw.Dlatego właśnie budowa inteligentnych sieci przesyłowych wysokich napięć ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej. Systemy takie powstają miedzy innymi dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Poniżej przedstawiamy kilka przypadków takich rozwiązań, wdrożonych przez polskich operatorów sieci elektroenergetycznych.Przebudowa stacji 110/SN kV Rzeszów Centralna. Stacja została wykonana w najnowocześniejszej technologii „GIS" (ang. Gas Insulated Swichgear), w której jako izolację wykorzystuje się sześciofluorek siarki (SF6). Prace polegały na przebudowie istniejących stacji 110/30/15/6 kV na stacje 110/15 kV w wykonaniu wnętrzowym. W ramach realizacji robót zrealizowano: budowę nowych budynków stacyjnych, budowę Rozdzielni 110 kV w technologii GIS, budowę rozdzielni 15 kV, przebudowę istniejących linii napowietrznych 110 kV na linie kablowe 110 kV oraz wprowadzenie istniejących kabli 15 kV do nowych rozdzielni 15 kV.Przebudowa istniejącej stacji była konieczna z uwagi na wzrost zapotrzebowania na moc w Rzeszowie oraz realizację projektu przeizolowania sieci z napięcia 6 kV i 30 kV na napięcie 15 kV. Dodatkowo dzięki zastosowaniu izolacji SF6 w rozdzielniach 110 kV znacznie zmniejszono teren zajmowany przez stację. Wszystkie urządzenia stacyjne zlokalizowane zostały wewnątrz budynku stacji, przez co zminimalizowano możliwości ewentualnego porażenia prądem osób postronnych. Poprawiła się też estetyka w otoczeniu sąsiadujących osiedli mieszkaniowych.Całość inwestycji kosztowała 12,6 mln zł. Stanowi ona część realizacji projektu: „Przeizolowanie sieci 6 kV m. Rzeszowa na napięcie 15 kV – modernizacja trzech stacji 110/SN: Rzeszów Staromieście, Staroniwa i Rzeszów Centralna" o wartości 41 mln 954 tys. 465,01 złotych, z czegoOperator Systemu Dystrybucyjnego Tauron-Dystrybucja pozyskał środki unijne między innymi na przebudowę stacji 110 kV we Wrocławiu oraz Oławie. Podstawowym celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego oraz poprawa niezawodności dostaw energii elektrycznej z wykorzystaniem funkcjonalności sieci inteligentnej tzw. smart grid.Projekt polega na kompleksowej modernizacji obejmującej budowę i przebudowę urządzeń i infrastruktury technicznej stacji elektroenergetycznych zlokalizowanych we Wrocławiu i w Oławie.Inwestycja ma na celu unowocześnienie infrastruktury energetycznej, wdrożenie funkcjonalności sieci inteligentnej, ograniczenie strat energii, utworzenie zdolności przyłączania nowych mocy OZE, zapewnienie warunków technicznych dla realizacji nowych przyłączeń.Wartość projektu to 32 mln 111 tys. 656,60 zł (wartość całkowita brutto) , z czegoKolejną inwestycją dofinansowaną ze środków Unii Europejskiej realizowaną przez Tauron-Dystrybucja jest modernizacja GPZ (Głównego Punktu Zasilania) Koźle. Celem tej inwestycji jest poprawa niezawodności dostaw energii elektrycznej z wykorzystaniem funkcjonalności sieci inteligentnej tzw. smart grid.Planowane efekty to unowocześnienie infrastruktury energetycznej, wdrożenie funkcjonalności sieci inteligentnej, zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, poprawa efektywności funkcjonowania sieci dystrybucyjnej, poprawa wskaźników jakościowych SAIDI (wskaźnik przeciętnego (średniego) systemowego czasu trwania przerwy długiej w dostawach energii elektrycznej), SAIFI (wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich w dostawie energii), poprawa bezpieczeństwa i niezawodności zasilania układu sieci 110 kV oraz 15 kV, zapewnienie warunków technicznych dla realizacji nowych przyłączeń (w tym OZE),, zwiększenie możliwości dokonywania planowanych wyłączeń i załączeń elementów sieci dystrybucyjnej.Wartość projektu to 35 mln 471 tys. 263,37 zł (wartość całkowita brutto), z czegoW ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Energa Operator zakończyła realizację dwóch projektów objętych unijnym wsparciem, związanych z modernizacją kluczowych stacji elektroenergetycznych. Przyczynią się one do zwiększenia niezawodności dostaw energii elektrycznej dla około 30 tysięcy odbiorców.Modernizacja GPZ Ostrów objęła m.in. przebudowę obwodów pierwotnych i wtórnych wysokiego i średniego napięcia oraz konstrukcji wsporczych rozdzielni. Zmieniono również układ stacji na H4 (stacja przystosowana do zasilania dwiema liniami 110 kV (WN) z dwóch różnych kierunków). Dzięki temu nawet w przypadku awarii jednej z linii 110 kV możliwe będzie stabilne zasilanie odbiorców. Obiekt zyskał dodatkowe sześć pól rezerwowych SN, co pozwala na szybkie zwiększenie potencjału przyłączeniowego. Wartość projektu to ponad 12 milionów złotych, z czego koszty kwalifikowane wynoszą blisko 9 milionów. Projekt uzyskałModernizacja GPZ Kąty Rybackie wiązała się przede wszystkim z przebudową stacji do układu H4, co umożliwi przyłączenie dodatkowej planowanej linii WN oraz instalacją dodatkowego transformatora 110 kV / 15 kV. W przypadku awarii jednego z nich możliwe będzie zapewnienie stabilnego zasilania odbiorcom nawet w szczycie zapotrzebowania. Wartość projektu wyniosła blisko 6,4 miliona złotych, z czego koszty kwalifikowane to 4,57 mln.W ramach modernizacji obie stacje elektroenergetyczne wyposażone zostały w szereg nowoczesnych funkcji umożliwiających szczegółowe i zdalne monitorowanie parametrów pracy urządzeń oraz sieci. W tym mi.in. w funkcję kontroli przepływu mocy czynnej i biernej, która umożliwia lepsze zarządzanie coraz szerzej spotykanymi źródłami rozproszonymi.Nowoczesna energetyka to nie tylko nisko- lub zeroemisyjne moce wytwórcze – czy to zawodowej energetyki czy rozproszonych systemów, w tym instalacji prosumenckich. To przede wszystkim inteligentna sieć przesyłowa oraz dystrybucyjna „spinająca” wszystkich uczestników rynku. Istotnym elementem systemu przesyłu energii są linie wysokich napięć, umożliwiające płynne przesyłanie energii w celu równoważenia dostaw i popytu. Zarządzanie takimi sieciami w czasie rzeczywistym, oferowane przez systemy smart grid, pozwala na precyzyjne i dynamiczne dostosowywanie się tej sieci do bieżącego stanu zapotrzebowania na energię, co zmniejsza prawdopodobieństwo awarii, a w przypadku ich wystąpienia znacząco skraca czas przywrócenia dostaw. Rodzimy sektor elektroenergetyczny rozbudowuje takie sieci między innymi dzięki wsparciu płynącemu z UE, przyczyniając się w ten sposób do oszczędności oraz optymalizacji produkcji i zużycia energii.