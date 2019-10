Robotyka niesie za sobą niespodziewane zagrożenia

Robotyzacja zatacza coraz to szersze kręgi i nic nie wskazuje na to, aby w najbliższej przyszłości tendencja ta miała ulec wyhamowaniu. W dyskusjach na jej temat często pomijane jest zagadnienie społecznego wpływu robotów na ludzi. Kwestii tej nie powinno się jednak pomijać. Potwierdzeniem tego może być chociażby badanie zrealizowane przez firmę Kaspersky oraz Uniwersytet Gandawa, z którego wynika, że roboty są w stanie nakłonić człowieka nie tylko do ujawnienia poufnych danych, ale również do niebezpiecznych zachowań. I tak np. obecność robota może przyczynić do zezwolenia na dostęp do chronionych budynków.

Uzyskanie dostępu do miejsca objętego zakazem wstępu . W pobliżu zabezpieczonego wejścia do budynku w centrum miasta Gandawa, w Belgii, umieszczono robota, który pytał pracowników, czy może wejść z nimi do środka. Dostęp do miejsca można było uzyskać jedynie poprzez wprowadzenie kodu do znajdującego się na drzwiach czytnika kontroli dostępu. Podczas eksperymentu nie wszystkie osoby spełniły prośbę robota, jednak 40% odblokowało drzwi i przytrzymało je, aby wpuścić go do środka zabezpieczonego budynku. Gdy jednak robot wszedł w rolę osoby dostarczającej pizzę, trzymając pudełko znanej międzynarodowej firmy oferującej jedzenie na wynos, personel wydawał się mniej skłonny kwestionować jego obecność czy powody, dla których potrzebuje wejść do zabezpieczonego budynku.

. W pobliżu zabezpieczonego wejścia do budynku w centrum miasta Gandawa, w Belgii, umieszczono robota, który pytał pracowników, czy może wejść z nimi do środka. Dostęp do miejsca można było uzyskać jedynie poprzez wprowadzenie kodu do znajdującego się na drzwiach czytnika kontroli dostępu. Podczas eksperymentu nie wszystkie osoby spełniły prośbę robota, jednak 40% odblokowało drzwi i przytrzymało je, aby wpuścić go do środka zabezpieczonego budynku. Gdy jednak robot wszedł w rolę osoby dostarczającej pizzę, trzymając pudełko znanej międzynarodowej firmy oferującej jedzenie na wynos, personel wydawał się mniej skłonny kwestionować jego obecność czy powody, dla których potrzebuje wejść do zabezpieczonego budynku. Wydobycie wrażliwych informacji. W drugiej części badania skupiono się na uzyskaniu informacji osobistych, które standardowo wykorzystywane są podczas resetowania haseł (takich jak data urodzenia, marka pierwszego samochodu, ulubiony kolor itd.). Tym razem robot społeczny miał za zadanie zachęcić ludzi do wdania się z nim w przyjacielską pogawędkę. Badacze zdołali wydobyć osobiste informacje od wszystkich z wyjątkiem jednego uczestnika z częstotliwością około jednej informacji na minutę.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Człowiek-maszyna Społeczny wpływ robotów na ludzi oraz związane z tym zagrożenia nie powinny być lekceważone.

Na początku badania przyjrzeliśmy się oprogramowaniu wykorzystywanemu podczas tworzenia systemów robotyki. Co ciekawe, okazało się, że projektanci podejmują świadome decyzje, aby nie uwzględniać mechanizmów bezpieczeństwa, skupiając się zamiast tego na zapewnieniu wygody oraz efektywności. Jednak wyniki naszego eksperymentu pokazują, że deweloperzy nie powinni tracić z oczu aspektów ochrony. Oprócz kwestii technicznych istnieją jeszcze inne, kluczowe zagadnienia, które powinny wzbudzić zaniepokojenie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo robotyki. Mamy nadzieję, że nasz wspólny projekt oraz podróż w rejony cyberbezpieczeństwa robotyki wraz z kolegami z Uniwersytetu Gandawa zachęci innych, aby szli w nasze ślady i podnosili świadomość tej kwestii zarówno w społeczeństwie, jak i w branży.

Literatura naukowa wskazuje, że istnieje zaufanie do robotów, w szczególności do robotów społecznych, które może zostać wykorzystane w celu przekonania ludzi do podjęcia pewnych działań lub ujawnienia informacji. Im bardziej robot przypomina człowieka, tym większa jest jego siła przekonywania. Jak wykazał nasz eksperyment, może to pociągać za sobą poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa, których ludzie zwykle nie biorą pod uwagę, zakładając, że robot jest przyjazny i godny zaufania. Fakt ten może zostać wykorzystany w atakach, a omówione w raporcie przypadki wskazują jedynie na fragment zagrożeń dla bezpieczeństwa, jakie mogą stanowić roboty społeczne. To dlatego tak ważna jest współpraca, dzięki której możliwe będzie zrozumienie i wyeliminowanie wyłaniających się zagrożeń i luk w zabezpieczeniach. To z pewnością zaprocentuje w przyszłości.

O tym, że nasza rzeczywistość z impetem zmierza w kierunku cyfryzacji i mobilności, nie trzeba przekonywać już chyba nikogo. Już dziś niemałe grono branż i gospodarstw domowych jest wręcz uzależnione od automatyzacji i systemów robotyki. Niektóre z szacunków wskazują, że do 2040 roku te ostatnie w zamożniejszych domach staną się standardem. Aktualnie jednak nad większością z nich ciągle prowadzone są badania akademickie, co powoduje, że na dyskusje odnośnie stosowania środków bezpieczeństwa jest nieco za wcześnie. Nie sposób jednak nie wspomnieć o dość nieoczekiwanym aspekcie związanego z robotyką zagrożenia, który ujrzał światło dzienne właśnie podczas badań prowadzonych przez Kaspersky i Uniwersytet Gandawa. Mowa tu o jej społecznym wpływie na zachowania ludzi, a także potencjalnym ryzykiem oraz wektorem ataków, jakie ze sobą niesie.Badanie skupiało się na specyficznym robocie społecznym, który został zaprojektowany i zaprogramowany w sposób umożliwiający interakcję z ludźmi przy użyciu typowo ludzkich kanałów, takich jak mowa czy komunikacja niewerbalna. W badaniu wzięło udział około 50 uczestników. Zakładając, że roboty społeczne można zhakować i że w badanym scenariuszu kontrola nad robotem została przejęła przez intruza, próbowano przewidzieć potencjalne zagrożenia związane z bezpieczeństwem polegające na wywieraniu przez maszynę aktywnego wpływu na użytkowników celem skłonienia ich do wykonania pewnych czynności.Komentując wyniki eksperymentu, Dmitrij Gałow, badacz ds. cyberbezpieczeństwa w firmie Kaspersky, powiedział:Tony Belpaeme, profesor w dziedzinie sztucznej inteligencji i robotyki na Uniwersytecie Gandawa, powiedział: