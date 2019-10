Ransomware, czyli 1 mld USD zysku rocznie

Ransomware zupełnie zasłużenie zyskał miano epidemii online. Oprogramowanie, które żąda okupu w zamian za odblokowanie dostępu do zainfekowanego urządzenia lub danych, pozostaje jednym z ulubionych narzędzi wykorzystywanych przez przedstawicieli cyberprzestępczego półświatka. I nie ma w tym nic zaskakującego, skoro - według szacunków Bromium - generuje zyski sięgające już 1 miliarda dolarów rocznie, a więc wyższe niż te, które generuje handel narkotykami. Co więcej, w tej i tak już gigantycznej kwocie często nie zawierają się koszty, jakie w związku z atakami ponoszą ich ofiary.

- Nie istnieje złoty środek, jeśli chodzi o zapewnienie ochrony przed cyberzagrożeniami takimi jak ransomware. Niestety w ostatnich latach przedsiębiorstwa przekonały się o tym z całą mocą. Cyberprzestępcy znakomicie wykorzystują luki zabezpieczeń korporacyjnych systemów informatycznych. Podobnie jak wystarczy jedna dziura, by zatopić statek, tak jeden słaby punkt zabezpieczeń może narazić przedsiębiorstwo na fatalne w skutkach cyberataki – komentuje Andrzej Niziołek, Dyrektor Regionalny w Veeam, firmie zajmującej się zawansowanymi rozwiązaniami z zakresu bezpieczeństwa i backupu.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Florian Roth - Fotolia.com Ransomware Z badań przeprowadzonych przez Bromium wynika, że oprogramowanie typu ransomware generuje przestępcom nielegalne zyski w wysokości 1 miliarda dolarów rocznie.

- Oprogramowanie ransomware może wyrządzić przedsiębiorstwu bardzo poważne szkody. Firmy, które uważają, że nie mają innego wyboru, jak tylko zapłacić cyberprzestępcom, by odblokować swoje dane, nie tylko ryzykują swoje pieniądze, ponieważ nie ma żadnej gwarancji, że dane zostaną zwrócone, lecz także narażają na szwank swoją reputację dając do zrozumienia innym hakerom, że są łatwym celem– komentuje Andrzej Niziołek z Veeam.

- Lepiej zapobiegać niż leczyć. Kopie zapasowe tworzone offline i poza środowiskiem lokalnym nie tylko łagodzą skutki ataków ransomware, lecz także, w połączeniu z odpowiednim pakietem zabezpieczeń i szkoleniem pracowników, mogą zapobiec wystąpieniu problemu. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo i kopie zapasowe danych, rozdźwięk pomiędzy tym, co być powinno, a tym, co jest naprawdę, jest ogromny. Istnieje wiele różnych sposobów zewnętrznego tworzenia kopii zapasowej, od dysków systemowych i wymiennych dysków twardych po urządzenia taśmowe działające offline i kopie zapasowe w chmurze. Niezależnie od tego, którą opcję wybierze dane przedsiębiorstwo, repozytorium kopii zapasowych musi być chronione przed atakiem – dodaje Andrzej Niziołek z Veeam.

Następstwa ataków ransomware bywają wręcz dramatyczne. Badania zrealizowane przez Malwarebytes dowodzą, że więcej niż co piąte z zaatakowanych małych przedsiębiorstw zmuszone było zakończyć swoją działalność tuż po ataku. I wprawdzie wiele działów IT już zaczęło wdrażanie zaawansowanych systemów zabezpieczeń, to jednak przedsiębiorstwa pozostają ulubionym celem cyberprzestępców. Szacunki Symantec wskazują, że zaledwie 19 proc. ataków wycelowanych jest w osoby prywatne, a celem pozostałych są firmy i organizacje.Doświadczenie pokazuje, że wiele firm niestety poddaje się i decyduje się na zapłacenie okupu. Dlaczego? Najczęściej jest to efekt kalkulacji, że zapłacenie hakerom za za odblokowanie systemu i dostępu do danych będzie kosztowało mniej niż straty poniesione w efekcie paraliżu działania firmy. Jak łatwo się domyślić, nie dysponują one najczęściej bezpiecznymi kopiami zapasowymi danych, które mogą w łatwy, szybki i zautomatyzowany przywrócić. Nawet jeśli kopia zapasowa została utworzona w chmurze, to nie oznacza, że jest tam bezpieczna. Ochrona danych w organizacjach jest wielowymiarowe i wymaga dywersyfikacji działań.Pocieszeniem jest fakt, że liczba zaawansowanych rozwiązań do zabezpieczania danych stale rośnie, a rozsądne zarządzanie kopiami zapasowymi pozwala przedsiębiorcom działać płynnie, nawet w sytuacji poważnego ataku cyberprzestępców. Najlepsze rozwiązania tego typu samodzielnie, na bieżąco wykonują kopie zapasowe oraz automatycznie przywracają utracone dane w zaledwie kilka minut. Podczas Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa warto przypomnieć sobie metodach tworzenia backupu i zadać sobie pytanie, czy oferuje wystarczający poziom bezpieczeństwa. Utrata zdjęć z wakacji, narodzin dziecka czy pracy magisterskiej jest bolesna i przykra, jednak utrata danych firmowych może mieć daleko głębsze konsekwencje, a skutki mogą sięgać milionów złotych.