Kiedy wysłać mailing? Jaki dzień tygodnia i godziny są najlepsze

Przygotowując się do wysyłki mailingu promującego nasze produkty lub usługi, zastanawiamy się często również nad tym, jaki dzień tygodnia oraz jaka godzina będą do tego najodpowiedniejsze. Kiedy osiągniemy najlepsze efekty? Jaką otwieralność i klikalność możemy uzyskać w zależności od tego, kiedy odbiorcy otrzymają naszą wiadomość? Spróbujmy znaleźć odpowiedzi na te pytania.

Czemu dzień i godzina mają znaczenie?

Jakie czynniki wpływają na dobór dnia i godziny wysyłki?

B2B czy B2C

Poznaj zwyczaje swoich odbiorców

Otwarcia czy kliknięcia?

Wnioski

Od razu na początku rozważań na ten temat warto uświadomić sobie, że nie ma jednego idealnego czasu dla wszystkich wysyłek i dającego pewność otwarcia naszego mailingu. Są jednak pory dnia i tygodnia, które statystycznie dają lepsze rezultaty. Warto więc wiedzieć, o jaki czas chodzi i czy jest on odpowiedni również dla naszej wysyłki.Badania dowiodły, że prawie 34% wiadomości jest otwierana w ciągu pierwszych trzech godzin od wysłania. Po tym czasie szanse na otwarcie naszego mailingu znacząco spadają. Nasz mail „zakopany” pod stertą kolejnych wiadomości ma coraz mniejsze prawdopodobieństwo skutecznego skupienia na sobie uwagi naszego odbiorcy.Wśród maili biznesowych ta sytuacja może być trochę lepsza, gdyż w pracy staramy się pilnować służbowej poczty, by nie przeoczyć żadnego ważnego maila i nawet zaległe maile powinniśmy sprawdzać dokładnie. W tym przypadku czas kiedy mail najczęściej jest otwierany wynosi około 2-3 dni od chwili wysyłki.Najważniejszą kwestią wpływającą na termin wysyłki jest to, czy nasz mailing jest skierowany do odbiorców. Różnica ta wydaje się dość oczywista i chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że mailing dotyczący np. wycieczki zagranicznej ma małe szanse zainteresować nas w czasie, gdy jesteśmy skupieni na pracy a sprawy prywatne czekają do czasu wyjścia z firmy czy innego miejsca pracy. Natomiast maile z ofertą B2B mało kogo zainteresują np. w sobotę po południu, gdy prawie wszyscy są zajęci domem i rodziną lub spędzają czas z przyjaciółmi.Następną kwestią jestjakiej dotyczy nasza oferta. Proponując nasz produkt lub usługę powinniśmy możliwie najlepiej wpisać się w czas, gdy nasz odbiorca będzie nią zainteresowany. Przykładowo, proponując produkty dla niemowląt najlepiej trafić do ich mam wtedy, gdy już mogą spokojnie zapoznać się z naszą ofertą czyli w zdecydowanej większości przypadków jest to czas późnowieczorny, gdy maluszek już śpi a jego mama ma chwilę na sprawdzenie poczty czy wiadomości z dnia. Zupełnie inna pora będzie adekwatna do wysyłki, gdy chcemy zareklamować catering dostarczany do biur. Tutaj dużo lepszym czasem będzie godzina poprzedzająca zwyczajowe godziny lunchu pracowników biurowych.Jeśli nasz mailing kierujemy, to najlepszymi dniami na wysyłkę są: wtorek, środa, czwartek. Wynika to z faktu, iż w poniedziałek pracownicy zazwyczaj przechodzą dopiero z trybu weekendowego na tryb pracujący oraz „odkopują” się spod maili, które przyszły na ich skrzynkę w weekend i przygotowują się do spraw, które mają do załatwienia w rozpoczynającym się tygodniu. W środku tygodnia pracy zazwyczaj są na bieżąco ze sprawami oraz z odbieraniem i odczytywaniem maili. Natomiast w piątek wiele osób coraz bardziej myśli o sprawnym zamknięciu wszystkich spraw i zaplanowaniu czasu wolnego. Maile, które przyszły na służbową skrzynkę w ciągu weekendu są sprawdzane hurtem w poniedziałek, więc automatycznie mają o wiele mniejszą szansę, na przyciągnięcie i skupienie na sobie uwagi.Korzystnymi godzinami w ciągu dnia na otrzymanie maila reklamującego produkty czy usługi dla firm wydają się więc godziny poranne i przedpołudniowe.W przypadku maili skierowanych, dużo lepiej sprawdzają się wysyłki realizowane w drugiej połowie tygodnia: w piątek (w szczególności dla branż związanych z rozrywką, turystyką, kinem, teatrem itp.) i w niedzielę, gdyż jest to czas przez wiele osób przeznaczany na nadrobienie zaległości internetowych (poczta, portale społecznościowe, zakupy itp.).W przypadku osób fizycznych, odbiorcy najchętniej otwierają wiadomości w godzinach 21.00 – 22.00, 11.00 – 12.00 oraz 16.00 – 17.00.W przypadku mailingów kierowanych do osób prywatnych, bardzo duży wpływ na właściwy dobór godzin ma nasza branża oraz grupa docelowa, do której kierujemy naszą ofertę. Po raz kolejny przekonujemy się więc, jak ważna jest dobra znajomość naszej grupy docelowej. Spróbujmy znaleźć podobieństwa w zachowaniach, upodobaniach, zainteresowaniach i rozkładzie dnia naszych odbiorców. Jeśli wśród naszych klientów mamy kilka różnych typów odbiorców, warto każdą z grup przeanalizować osobno. Zastanówmy się więc dokładnie, kto jest naszym potencjalnym klientem (np. młode mamy, pracownicy korporacji, studenci, seniorzy itd.), jaki ma typowy rozkład dnia, kiedy ma czas na odbieranie poczty mailowej, kiedy podejmuje decyzje zakupowe…Warto również pamiętać o tym, że inne dni i godziny są najlepsze, gdy zależy nam głównie na tym, by użytkownik otworzył naszego maila i zapoznał się z jego treścią a inne, gdy chcemy dotrzeć do naszego odbiorcy w czasie, gdy może od razu podjąć decyzję zakupową.Nie ma uniwersalnego terminu, najlepszego do wysyłki mailingu. Odbiorcy produktów i usług z różnych branż mogą bardzo istotnie różnić się w swoich zachowaniach. Każdorazowo powinniśmy więc dostosować ją do naszych odbiorców, ich przyzwyczajeń i rozkładu dnia. Tylko wtedy mamy szansę wykorzystać korzyści, jakie daje dotarcie do odbiorcy z wiadomością w odpowiednim momencie.Pamiętajmy jednak, że nie jest to jedyny istotny czynnik, mający wpływ na wyniki naszego mailingu. Inne aspekty, o których nie możemy zapominać to odpowiednie stargetowanie grupy docelowej, temat maila, rozpoznawalny i godny zaufania nadawca, responsywność kreacji.I ostatnia rada – jeśli mamy taką możliwość, przeprowadźmy testy, aby przekonać się, co faktycznie sprawdza się w przypadku naszych odbiorców.