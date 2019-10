Konkurs "Pracodawca Godny Zaufania" rozstrzygnięty. Zobacz laureatów

Znamy laureatów IX edycji konkursu "Pracodawca Godny Zaufania", w którym nagradzane są firmy sięgające po interesujące rozwiązania w zakresie polityki pracowniczej. W tym roku nagrody przyznane zostały w siedmiu kategoriach. Triumfowali m.in. PGE Polska Grupa Energetyczna, Emitel, Żabka oraz Poczta Polska.

- „Pracodawca Godny Zaufania” to inicjatywa zapoczątkowana w 2009 roku. Jej podstawowym celem jest promowanie wśród pracodawców odpowiedzialnej, zgodnej z normami europejskimi polityki pracowniczej i polityki socjalnej. Przez kilka lata udało się nagrodzić największe polskie firmy bardzo często realizujące ciekawe i przynoszące znakomite rezultaty programy skierowane do pracowników – mówi Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej.

- Cieszy nas dobra tendencja, że pracodawcy przykładają coraz większą wagę do komfortu pracy i starają się budować długofalowe partnerskie relacje z pracownikami. To dobry sygnał dla polskiej gospodarki gdyż dzięki lepszym warunkom pracy i większemu zaangażowaniu pracowników, rośnie ich efektywność i kreatywność - podkreśla Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Ideą konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” jest promowanie prawidłowych i godnych naśladowania wzorców zachowania pracodawcy . Konkurs organizowany jest od 2008 roku. 10 października br. tytuł ten wręczano już po raz 9. Gala z wręczeniem nagród tradycyjnie już odbyła się w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. W tym roku nagrodzono 7 firm.Podobnie jak w przypadku poprzedniej fali konkursu, w skład Kapituły weszli reprezentanci instytucji pozarządowych – organizacji przedsiębiorców, think-tanków oraz uczelni. Mowa tu m.in o Krajowej Izbie Gospodarczej, Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Instytucie Staszica, Instytucie Biznesu, Instytucie Libertatis, Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania, Stowarzyszeniu Integracja i Współpraca (organizator Forum Gospodarczego w Toruniu) czy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym. W organizacji konkursu udział wzięła również Agencja Impressarium.Gala Konkursu została poprzedzona debatą pt. „Zawody wysokiego ryzyka i stresu – jak zapewnić optymalne warunki pracy dla przedstawicieli trudnych zawodów”, która poświęcona była zagadnieniom zapewniania bezpieczeństwa pracownikom zawodów wysokiego ryzyka, a także specyfice wyzwań w zawodach trudnych i niebezpiecznych – aspektom medycznym, psychologicznym i prawnym. W debacie wzięli udział przedstawiciele zawodów szczególnie narażonych na ryzyko i stres m.in.: Janusz Janiszewski, prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej; Jerzy Godek, Członek Zarządu Emitel; st. bryg. mgr inż. Piotr Strawa, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, a także Tomasz Kaszewski, lekarz medycyny, Centra Medyczne HARMONIA (Grupa LUX MED), które specjalizują się w zakresie mental health oraz Bartosz Graś, adwokat i wspólnik kancelarii Kijewski Graś.Po debacie przyszedł czas na wyróżnienia. W obecnej edycji Konkursu wyróżniono następujące firmy: w kategorii Programy stażowe zwyciężyła firmaza program stażowy skierowany do uczniów szkół średnich oraz studentów uczelni technicznych, który związany jest z główną działalnością firmy i skierowany do absolwentów oraz studentów ostatnich lat kierunków technicznych , związanych z telekomunikacją czy teletransmisją.W kategorii Wolontariat nagrodzono firmę, za program Wolontariatu Pracowniczego PGE. Przez 5 lat trwania programu 740 Wolontariuszy PGE zrealizowało 220 własnych, autorskich projektów w całej Polsce i poświęciło ponad 57 000 godzin wolontariackich (co jest równe pracy jednego pracownika przez ponad 28 lat lub 28 pracowników przez rok - bez wynagrodzenia). Oprócz programu Wolontariatu Pracowniczego PGE, pracownicy włączają się także w akcje proekologiczne.W kategorii Motywacja zwycięska okazała się firma. Nagroda została jej przyznana za szeroki pakiet programów motywacyjnych skierowanych do pracowników z zakresu sportu, opieki zdrowotnej, ubezpieczeń, dofinansowania do studiów podyplomowych, bezpłatnych kursów językowych oraz szkoleń zawodowych.W kategorii Edukacja nagrodzono firmęza program Akademia Żabki, czyli inicjatywę szkoleniową, na którą składają się bezpłatne, zaawansowane i specjalistyczne szkolenia w Polsce oraz za granicą. Część szkoleń oferowanych jest również poprzez platformę e-learningową.W kategorii Bezpieczeństwo zwyciężyła– za wprowadzenie, jako pierwsza instytucja w branży lotniczej w Polsce, politykę Just Culture. Zasady Just Culture, czyli sprawiedliwego traktowania, zostały wypracowane wraz ze stroną społeczną. Ich celem jest budowanie przestrzeni zaufania pracowników i zachęcanie osób do zgłaszania informacji dotyczących bezpieczeństwa, tak aby można było bezpośrednio reagować na sytuacje mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo lub potencjalnie niebezpieczne.W kategorii Firma Przyjazna Niepełnosprawnym tytuł „Pracodawcy Godnego Zaufania” zdobyłaza wprowadzenie „Polityki zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w Poczcie Polskiej”, stworzonej dla osób zatrudnionych jak i aplikujących na wszystkie stanowiska w Poczcie Polskiej. Jej głównym celem jest wyrównywanie szans w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo, przy współpracy z PFRON i Fundacją Aktywizacja w ramach projektu „Praca – Integracja”, w ciągu 2 lat – do końca 2019 r. – zakładane jest zatrudnienie 400 osób z niepełnosprawnościami na różnych stanowiskach.W tym roku Kapituła Konkursu zdecydowała również o przyznaniu Nagrody Specjalnej „Pracodawcy Godnego Zaufania” dla firmyza wszystkie działania skierowane do pracowników, w tym między innymi: program płatnych poleceń pracowniczych, ubezpieczenie zdrowotne, bogaty program kafeteryjny dla pracowników, szkolenia, cykliczne eventy fitness&beauty, karta sportowa, a także masaże w biurze.W Konkursie wyróżniono również dziennikarzy, dla których tematyka pracownicza jest bardzo bliska. Nagrodę „Pracodawca Godny Zaufania” w kategorii dziennikarskiej otrzymali: Anna Popek, dziennikarka i prezenterka telewizyjna oraz dziennikarz RMF FM - Michał Dobrołowicz.Anna Popek została wyróżniona za promowanie dobrych praktyk przez pracodawców w relacjach z pracownikami, a także potrzebę edukowania społeczeństwa na temat odpowiedzialnej polityki pracowniczej w takich programach jak, m.in. Wstaje Dzień czy Pytanie na Śniadanie.Michał Dobrołowicz został doceniony za zaangażowanie w problemy społeczne i pracownicze, obecność blisko bieżących problemów, takich jak protesty lekarzy rezydentów, fizjoterapeutów, pielęgniarek. W swojej karierze prowadził również program „Twoje niesamowite miejsce”, który przybliżał słuchaczom tajniki ciekawych zawodów.Inicjatywa odbywa się w tym roku pod patronatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Energii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Miasta Stołecznego Warszawy.Sponsorem Gali jest firma Kapsch Telematic Services, Diaverum, Polonus sp. z o. o. – właściciel marki „Polonaise”.