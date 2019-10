5 kroków do zwiększenia wskaźnika CLV

O tym, że o lojalność klienteli warto i należy walczyć, nie trzeba przekonywać już chyba nikogo. Przemawia za tym chociażby fakt, że podtrzymanie lojalności stałych klientów jest od pięciu do siedmiu razy tańsze niż pozyskanie nowych. Lojalny klient staje się więc wartością samą w sobie, a sukcesem marki jest dziś nie pojedyncza sprzedaż, ale wypracowanie długotrwałej relacji. Jak sprzedawać więcej pojedynczemu klientowi, doprowadzając jednocześnie do zwiększenia wskaźnika CLV?

CLV - wiele zachodu o nic?

Firmy, które opierają swoje działania na danych o własnych klientach pozytywnie wpływają na CLV i uzyskują zwrot z inwestycji większy nawet o 15 - 20%. Wniosek jest prosty - wzmacnianie relacji i podążanie za oczekiwaniami jest tańsze niż pozyskiwanie nowych klientów. Dotychczasowi odbiorcy mogą częściej wybierać Twoje usługi. Są mniej podatni na ofertę konkurencji. A ostatecznie - mniej wrażliwi na zmianę ceny - wyjaśnia Bartosz Zieliński Dyrektor Zarządzający w agencji PR Commplace.

Magiczna piątka

Krok I: Rzetelne obliczenie CLV – wartości życiowej klienta.

średniej wartości zamówienia: kwoty, jaką przeciętnie klient wydaje na pojedynczy zakup,

średniej powtarzalności transakcji: średniej liczba zakupów dokonanych przez klienta w konkretnym odcinku czasu,

długości okresu retencji: przyjętej jednostki czasu, w której klient ponownie skorzysta z oferty firmy.

Nie zawsze jednak trzeba wykonywać obliczenia samemu. Wielu właścicieli firm, czy kierowników ds. marketingu i sprzedaży nie dysponuje dodatkowym czasem, który mogliby przeznaczyć na wykonywanie precyzyjnych obliczeń. W takim przypadku warto zwrócić się do zaufanego partnera biznesowego, który przeprowadzi proces i przedstawi wyniki.

Krok II: Audyt lejka sprzedaży i charakteru komunikacji z klientami.

Krok III: Analiza kanałów pozyskiwania klientów z poszczególnych źródeł.

Krok IV: Rozwój kompetencji pionu handlowego w zakresie marketingu relacji.

Krok V: Badanie metod utrzymania klienta, jego potencjału oraz stopnia wysycenia.

budując relacje z klientami, zwiększasz przewagę konkurencyjną, redukujesz koszty marketingu i reklamy, otwierasz na nowe możliwości- podsumowuje ekspert z Commplace.

CLV (Customer lifetime value) to wskaźnik, który pokazuje nam, jak przedstawia się wartość przychodów (lub dochodów) generowanych przez przeciętnego klienta. Z jakich powodów jest on istotny? Chociażby ze względu na fakt, że na jego podstawie możemy weryfikować, czy budżet przeznaczony na pozyskanie klienta nie jest wyższy od zysków ze sfinalizowania transakcji.Jak zwiększyć wskaźnik CLV? Proces ten ułatwi wdrożenie pięciu prostych kroków.Sposobów wyliczania wskaźnika CLV jest wiele Lwia część z nich bazuje na informacji o:Klienci narażeni są na nadmiar bodźców i szum informacyjny. Badanie przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia dla REDLINK wykazało, że aż 32% Polaków w swojej skrzynce znajduje od 11 do 20 ofert dziennie, a co dziesiąta osoba więcej niż 20. Twoja komunikacja nie może zatem przytłaczać. Nachalność nie idzie w parze z lojalnością.Zwróć uwagę na współczynniki klikalności swoich kanałów komunikacji . Wartościowe treści to klucz do utrzymania zainteresowania odbiorców. Optymalizacja działań i weryfikacja efektów, nie tylko pozwoli zwiększyć zaangażowanie i wskaźnik konwersji, ale także wydłuży okres retencji.Większość firm deklaruje zrozumienie mechanizmów budowania długofalowej relacji z klientem. To plus. W praktyce - nie rozwija jednak kompetencji pracowników, którzy odpowiadają za te działania. Efekt? Brak zaangażowania. Utrata klientów. Brak dochodów.Dobrym pomysłem jest badanie różnorodnych metod utrzymania klienta i weryfikacja efektów. Przykładem może być wprowadzenie programu lojalnościowego . Wyniki badania przeprowadzonego przez Forrester Research Paper wykazały, że przeciętny uczestnik programu lojalnościowego wydaje średnio o 13% więcej niż zwykły konsument.Na koniec - należy pamiętać, że: