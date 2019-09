HONOR Band 5 już wkrótce w Polsce

HONOR Band 5 - ekspert od monitorowania aktywności - będzie niebawem dostępny w Polsce. Urządzenie jest wyposażone w kolorowy ekran dotykowy AMOLED 0,95”, całodobowy monitoring tętna, wiele trybów sportowych oraz osiem spersonalizowanych tarcz zegarka.

HONOR Band 5 Opaska HONOR Band 5 jest dostępna w kolorach: granatowym, czarnym i różowym.

Opaska HONOR Band 5 przez całą dobę monitoruje tętno. Monitor zawiera specjalny alert, dzięki któremu wibruje i miga, aby ostrzegać o przekroczeniu ustalonych limitów.HONOR Band 5 kontroluje także jakość snu. Technologia TruSleep automatycznie rejestruje fazy snu i monitoruje ich jakość. Obsługiwany przez technologię Huawei AI i certyfikowany przez Centrum Dynamicznych Biomarkerów w Harvard Medical School TruSleep precyzyjnie identyfikuje sześć typowych zaburzeń snu i oferuje ponad 200 spersonalizowanych sugestii dotyczących poprawy jego jakości.Opaska HONOR Band 5 jest wodoodporna – można z niej korzystać na głębokości do 50 metrów. Dodatkowo rejestruje liczbę ruchów, prędkość, dystans, interwały, spalone kalorie i wskaźnik efektywności pływania dla różnych stylów, co pomaga w śledzeniu postępów.Band 5 przyda się podczas różnorodnych form aktywności fizycznej, zarówno tych odbywających się wewnątrz sal sportowych, jak i na świeżym powietrzu. Dzięki niemu można również śledzić treningi oraz zalecenia dotyczące ich poprawy.Nowoczesny ekran dotykowy oraz bardzo dobra rozdzielczość sprawiają, że dane na wyświetlaczu są łatwe do odczytania - nawet w świetle słonecznym.Po sparowaniu ze smartfonem najnowszy model opaski informuje również o połączeniach przychodzących, SMS-ach, e-mailach i powiadomieniach SNS. Funkcja zdalnego sterowania umożliwia robienie zdjęć smartfonem za pomocą jednego kliknięcia. Gdy Bluetooth jest włączony, użytkownicy mogą nawet zlokalizować sparowany smartfon za pomocą funkcji „Znajdź telefon”.