Rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych w Polsce dzięki wsparciu z funduszy europejskich

Artykuł sponsorowany Zmniejszenie emisyjności gospodarki, oprócz stopniowego odchodzenia od energetyki opartej na surowcach kopalnych, czyli w przypadku Polski na węglu brunatnym oraz kamiennym, wymaga zastosowania zupełnie nowego podejścia do systemu elektroenergetycznego. Oprócz poprawy efektywności wytwarzania energii oraz wprowadzania technologii energooszczędnych niezbędna jest również optymalizacja przesyłu energii. Pozwalają na nią między innymi inteligentne sieci elektroenergetyczne, obejmujące wszystkich uczestników energii, od odbiorców końcowych, poprzez dystrybutorów, po wytwórców. W Polsce sieci te rozwijane są przy wsparciu Funduszy Europejskich.

Cele inwestycji w sektorze energetycznym

Inteligentne sieci energetyczne: optymalizacja przesyłu i kosztów

większą skuteczność dostaw,

poprawę efektywności energetycznej,

wzrost zaangażowania odbiorców w wytwarzanie energii.

infrastruktura (linie przesyłowe i dystrybucyjne, stacje rozdzielcze i linie zasilające odbiorców),

urządzenia pomiarowe i urządzenia automatyki, w tym inteligentne liczniki,

infrastruktura telekomunikacyjna i urządzenia do wymiany danych – sieci teletransmisyjne, bazy danych,

systemy informatyczne do zarządzania siecią(pozwalające np. na minimalizację przerw w zasilaniu, optymalizację przesyłu, szybkie wykrywanie i lokalizowanie uszkodzeń czy narzędzia umożliwiające zaawansowaną analizę danych).

niedobór lub zły stan techniczny sieci przesyłowych i dystrybucyjnych,

konieczność zarządzania rozproszonymi zasobami generacyjnymi (np. prosumenci – domowe instalacje fotowoltaiczne; rozproszone farmy wiatrowe, etc.),

konieczność przystosowania do zmienności ilości energii generowanej z OZE,

rosnące koszty awarii i przerw w dostawie energii,

potrzeba monitorowania bieżących danych z pomiarów punktowych parametrów sieci,

konieczność dynamicznego zarządzania siecią,

rozwój elektromobilności,

poprawa standardów ochrony środowiska.

brak konieczności wizyt inkasentów,

wystawiane faktur za rzeczywiste zużycie energii, a nie na podstawie prognoz,

możliwość szybkiej zmiany dostawcy energii przez odbiorcę,

łatwiejszy dostęp do informacji nt. bieżącego zużycia energii, m.in. za pośrednictwem specjalnego portalu internetowego,

nowe, elastyczne taryfy,

dwustronna komunikacja między odbiorcą energii a jej dostawcą,

dostosowanie użytkowania energii do indywidualnych potrzeb,

większa stabilność dostaw energii,

możliwość przyłączenia do sieci prosumenckich (własnych) mikroźródeł energii (np. przydomowych elektrowni wiatrowych czy instalacji fotowoltaicznych) i tym samym produkcji energii na potrzeby własne,

możliwość zainstalowania inteligentnych liczników.

większą efektywność pracy sieci i ograniczenie strat sieciowych,

lepszą jakość dostaw energii elektrycznej oraz ograniczenie długości i liczby przerw w dostawie energii elektrycznej,

efektywniejsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury sieciowej, w tym zwiększenie możliwości przyłączania odnawialnych źródeł energii,

możliwość uzyskania dokładniejszych wyliczeń dotyczących zapotrzebowania na energię.

Fundusze Europejskie w rozwoju sieci inteligentnych w Polsce

Sieci Inteligentne: nowoczesność na wyciągnięcie ręki

Zwiększenie mocy wytwórczych energii i przeniesienie ich do bloków o jak najniższym śladzie węglowym to nie jedyny kierunek modernizacji energetyki w celu sprostania globalnym wyzwaniom redukcji emisji CO2. Nie mniej istotnym celem jest optymalizacja zużycia energii – a tę realizuje się dwutorowo. Pierwszy kierunek, najbardziej oczywisty dla końcowego konsumenta energii, to wdrażanie technologii energooszczędnych. Przemysł, dość dużym wysiłkiem, wdrożył rozwiązania energooszczędne, zaś konsumenci stale i płynnie przechodzą na używanie wyrobów o coraz lepszych wskaźnikach energetycznych.Drugi krok to modernizacja mocy wytwórczych w celu poprawienia ogólnej sprawności wytwarzania energii (jeszcze przy energetyce opartej na węglu). Rodzima energetyka proces ten realizuje na bieżąco, unowocześniając kolejne bloki energetyczne oraz wdrażając technologie energetyki odnawialnej, obejmujące między innymi wykorzystanie biomasy, ale również energii wiatru czy tworzenie farm fotowoltaicznych.Wspomniane powyżej dwa kierunki, obejmują rozwiązania „twarde”, związane z szerokimi zmianami w infrastrukturze wytwórczej czy po stronie odbiorców energii. Pozostają jeszcze jednak inne narzędzia, pozwalające na znaczną poprawę efektywności zasobów już istniejących.Stąd też kolejny, trzeci krok, czyli unowocześnianie sieci przesyłowej, i to na każdym jej poziomie – od zarządzania systemem przesyłowym w skali całego kraju, poprzez regiony, po ostatni, konsumencki poziom łańcucha dystrybucyjnego.To właśnie inteligentne zarządzanie całą siecią elektroenergetyczną stanowi zwieńczenie systemu wytwarzania i dystrybucji energii, pozwalając na optymalizację działania istniejących zasobów w celu zapewnienia możliwie największej niezawodności działania, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów.Dwa główne obszary wsparcia z Funduszy Europejskich w sektorze energetyki to zmniejszenie emisyjności gospodarki oraz poprawa bezpieczeństwa energetycznego kraju. Cel pierwszy – czyli zmniejszenie emisyjności gospodarki – realizowany jest miedzy innymi poprzez zwiększenie efektywności wykorzystania energii pierwotnej, poprawę efektywności energetycznej sektora publicznego i mieszkalnego, obniżenie zużycia energii w przedsiębiorstwach, zwiększenie poziomu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, rozwój systemu inteligentnych sieci energetycznych o niskich i średnich napięciach oraz budowę lub przebudowę sieci ciepłowniczych.Cel drugi – poprawa bezpieczeństwa energetycznego kraju (obejmujący również zapewnienie stabilności i ciągłości dostaw) – realizowany jest poprzez budowę, rozbudowę i przebudowę infrastruktury przesyłowej oraz dystrybucyjnej, mające na celu zwiększenie zapewnienia stabilnych dostaw gazu, a w przypadku sieci elektroenergetycznej budowę i przebudowę sieci zarówno przesyłowej, jak i dystrybucyjnej, wymianę transformatorów oraz budowę, rozbudowę i przebudowę stacji elektroenergetycznych.W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, odpowiada za fundusze o łącznym budżecie ponad 12 mld zł. Do tej pory podpisano już ponad 660 umów na inwestycje w obszarze energetyki na ponad 9,5 mld zł dofinansowania i blisko 21 mld zł wartości całkowitej projektów.Zasadniczym celem tworzenia inteligentnych sieci, czyli sieci elektroenergetycznych z wzajemną komunikacją wszystkich uczestników rynku, jest obniżenie kosztów i poprawienie efektywności wykorzystania energii.Sieci inteligentne (Smart Grid) to elektroenergetyczna sieć dystrybucyjna i powiązane z nią wszelkie technologie informatyczno-telekomunikacyjne, które integrują działania każdej ze stron – wytwórców, dystrybutorów i odbiorców energii elektrycznej.Taka sieć zapewnia wiele korzyści, w tym między innymi:Elementami sieci inteligentnej są:Po co tworzy się inteligentne sieci elektroenergetyczne (a właściwie – po co inwestuje się środki w ich wdrażanie)? Podstawowa odpowiedź – jak w przypadku dowolnej inwestycji – to mierzalne oszczędności finansowe w porównaniu do sieci tradycyjnych. Ale nie tylko.Wdrożenie sieci inteligentnych jest odpowiedzią na poniższe problemy:Sieci inteligentne, jak już wspomniano, oferują liczne korzyści dla wszystkich uczestników rynku energii.Dla odbiorców energii (czy to indywidualnych konsumentów, czy przedsiębiorstw, czy odbiorców wielkoprzemysłowych) są to między innymi:Z kolei operatorzy sieci dystrybucyjnych i przesyłowych oraz zawodowi wytwórcy energii, dzięki zastosowaniu sieci inteligentnych mogą liczyć na:Rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych jest ważnym obszarem wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Poddziałanie 1.4.1. - Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym obejmuje kompleksowe projekty, których celem na danym obszarze jest optymalizacja przesyłu i wykorzystania energii oraz racjonalizacja jej zużycia. Działania te przynoszą realne, wymierne korzyści.Tauron Dystrybucja buduje elementy inteligentnej sieci elektroenergetycznej w województwie śląskim i łódzkim. Na projekt składa się 14 zadań inwestycyjnych związanych z budową i modernizacją sieci średniego i niskiego napięcia, a obszar wdrożenia inwestycji obejmuje gminy Lubliniec, Częstochowa, Koziegłowy, Konopiska, Blachownia, Koszęcin, Kochanowice, Panki, Opatów, Żarki oraz Pajęczno. Wartość projektu to 8,2 mln zł, z czegoRealizacja projektu zwiększy bezpieczeństwo energetyczne, poprawi jakość i ciągłość zasilania odbiorców oraz zmniejszy straty sieciowe, a przez to przyniesie oszczędności energii elektrycznej. Nowe inwestycje zapewnią ponadto warunki techniczne do przyłączenia m.in. odnawialnych źródeł energii.Energa-Operator S.A., spółka działająca w północnej oraz środkowej Polsce, uzyskała ponadna inwestycje w zaawansowaną inteligentną sieć elektroenergetyczną. To dotychczas największe dofinansowanie przyznane na rozwój sieci Smart Grid, ale też i ambitny projekt. W efekcie powstaje system oferujący najbardziej zaawansowane możliwości i liczne wymierne korzyści – zarówno dla odbiorców energii, jak i operatora systemu dystrybucyjnego. Projekt polega na instalacji inteligentnego systemu opomiarowania i automatyzacji sieci.Inwestycja jest realizowana na terenie województwa łódzkiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Realizacja projektu ma doprowadzić do ograniczenia strat sieciowych (czyli oszczędności energii elektrycznej), stworzenia warunków technicznych do przyłączenia OZE czy wzrostu stabilności i ciągłości dostaw dla odbiorców.Projekt będzie realizował między innymi funkcję automatycznej identyfikacji uszkodzonych odcinków sieci (wraz z systemem naprawczym), co umożliwi automatyczne przywrócenie zasilania odbiorcom w czasie poniżej 3 minut po wystąpieniu awarii sieci średniego napięcia. Z kolei funkcja dynamicznej rekonfiguracji sieci umożliwi prognozowanie generacji dla źródeł wytwórczych (farmy wiatrowe, fotowoltaiczne) z wyprzedzeniem co najmniej 24-godzinnym oraz pozwoli na określenie wpływu źródeł na pracę sieci.Rozwijanie funkcjonalności sieci inteligentnych w polskiej elektroenergetyce przynosi liczne korzyści. Dla indywidualnego odbiorcy energii elektrycznej te nowoczesne rozwiązania oznaczają między innymi możliwość stosowania inteligentnych liczników, czyli brak konieczności wizyt inkasentów odczytujących stan liczników, ale również opłacanie realnego zużycia energii elektrycznej, a nie jak ma to miejsce dotychczas – w oparciu o prognozy. Poprzez serwisy internetowe odbiorcy indywidualni mogą również niemal na bieżąco monitorować zużycie energii, ale także porównywać je za różne okresy, co ułatwia na przykład ocenę skuteczności inwestycji w energooszczędny sprzęt czy oświetlenie. Sieci inteligentne to również możliwość szybkiej zmiany dostawcy energii czy taryfy – również przez specjalny serwis internetowy. Tym samym odbiorca energii zyskuje funkcjonalności znane wcześniej np. z usług operatorów telekomunikacyjnych.Co dzięki nowoczesnym sieciom elektroenergetycznym zyskują przedsiębiorcy? Przede wszystkim zwiększoną pewność dostaw energii oraz krótszy czas przywrócenia dostaw w przypadku awarii. Czynniki te są niesłychanie istotne w funkcjonowaniu firmy.Operatorom systemów dystrybucyjnych (popularnie nazywanych „zakładami energetycznymi”) rozwiązania te z kolei pozwalają na sprawniejsze zarządzanie siecią oraz redukcję kosztów bieżących związanych z jej eksploatacją, co również przekłada się na mniejsze kwoty na rachunkach za energię.Zyskujemy również jako społeczeństwo – inteligentne sieci oznaczają bowiem mniejsze straty energii.Dla czytelników chętnych dowiedzieć się więcej zapraszamy do udziału w IV Sesji organizowanej przez Ministerstwo Energii w ramach Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego 2019 w Siedlcach. Szczegóły i link do rejestracji na stronie: