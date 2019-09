Wielopokoleniowy zespół pracowników to atut firmy

Na rynku pracy spotyka się dziś kilka generacji. Różnorodność pokoleniowa w zespole pracowników jest nie lada wyzwaniem, ale okazuje się, że sami zainteresowani cenią sobie tego rodzaju współpracę. Potwierdzeniem tego jest badanie zrealizowane dla Ricoh w ramach projektu "Workforce United". Wynika z nich, że 63% pracowników pracuje w zespole, którego członkowie reprezentują różne grupy wiekowe, a 2 na 3 takie środowisko pracy uznaje za atut firmy.

Nowoczesne technologie a różnice pokoleniowe

Z Raportu Ricoh wynika, że - zapowiadane jako rewolucja -pojawienie się na rynku pracy najmłodszej generacji Z nie zaowocowało drastyczną zmianą stylu pracy. Najmłodsi pracownicy są pozytywnie postrzegani przez starszych kolegów, a połowa badanych wskazuje, że nie dostrzega wyraźnych różnic pokoleniowych w stylu pracy. Starsze pokolenia w Zetkach cenią przede wszystkim świeżość spojrzenia (41%), kompetencje cyfrowe (41%) oraz nowoczesny styl pracy (42%).Niegdyś pojawiały się głosy, według których umiejętności technologiczne oraz podejście do nowych rozwiązań z tego obszaru miały być czynnikami przyczyniającymi się do pogłębiania różnic pokoleniowych w zespole pracowników. Wyniki zebrane w raporcie Ricoh „Workforce united” pokazują, że nowoczesne technologie nie są uważane za barierę, a wiek nie różnicuje w znaczący sposób tego podejścia. Pracownicy dostrzegają pozytywny wpływ innowacyjnych rozwiązań na poprawę efektywności pracy. Ponad połowa (51%) z nich zgadza się, że odpowiednio wdrożone narzędzia technologiczne w znaczący sposób pomagają w realizacji zadań zespołu pracowników. Kolejne 69% chciałoby mieć do nich dostęp by zwiększyć efektywność, usprawnić procesy, ułatwić komunikację i współpracę oraz przyspieszyć realizację rutynowych zadań. Tak funkcjonująca technologia umożliwia pracownikom wykorzystanie ich pełnego potencjału. 63% uważa, że nowoczesne technologie pozwolą im wykonywać swoje obowiązki w najlepszy sposób. Niezależnie od wieku badani wskazywali, że dostosowanie się do konieczności korzystania z nowych technologii nie stanowi dla nich problemu. 73% uważa, że bez problemu nadąża za zmianami w tym obszarze.