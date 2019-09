Polskie dzieci nie chodzą do szkoły

Nowy rok szkolny oznacza m.in., że polscy rodzice muszą częściej sięgać do portfela. I nie chodzi tu tylko o kupno artykułów szkolnych, obuwia, opłacenie zajęć pozalekcyjnych, ale również o konieczność ponoszenia kosztów związanych z dojazdami do szkoły. Co dziesiąty z respondentów przebadanych na potrzeby raportu Santander Consumer Banku „Polaków portfel własny – rodzina w szkole” przyznaje, że te ostatnie stanowią całkiem spore obciążenie dla budżetu.

Zrealizowane przez Santander Consumer Bank badanie dowodzi, że co trzeci z polskich rodziców odwozi swoje dziecko do szkoły. W największym stopniu dotyczy to osób dowożących swoje latorośle na codzienne zajęcia w ośrodkach wiejskich i miastach średniej wielkości.

Komunikacją miejską dociera do szkoły 15 proc. dzieci, głównie z największych ośrodków. Co dziesiąty z uczniów, aby dotrzeć na lekcję, wsiada w autobus, a 28 proc. drogę do szkoły pokonuje na pieszo.

Głównym powodem, dla którego decydujemy się na odwożenie dzieci do szkoły, jest ich wiek oraz fakt, że nie mamy innej alternatywy – zwłaszcza, jeśli nie jest dostępny szkolny autobus. Z kolei 15 proc. rodziców chce spędzać więcej czasu z dzieckiem, a codzienna wspólna podróż do szkoły, daje im taką możliwość.

Z deklaracji rodziców dzieci w wieku szkolnym wynika również, że dojazdy do szkoły, w zdecydowanej większości (81 proc.) nie zajmują więcej niż pół godziny, z czego 12 proc. uczniów dociera do szkoły w czasie krótszym niż 5 minut.

– Blisko co trzeci polski rodzic (31 proc.) odwozi swoje dziecko do szkoły własnym samochodem – mówi Adam Piwek z Santander Consumer Banku. – Praktyka dzielenia się tym codziennym obowiązkiem w gronie innych rodziców nie jest powszechna. Tylko 2 proc. osób biorących udział w badaniu Santander Consumer Banku, korzysta w tym celu z pomocy innego rodzica lub znajomego - dodaje.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Kurhan - Fotolia.com Rodzina w samochodzie Co trzeci rodzic w Polsce odwozi dziecko do szkoły samochodem.

– Badanie pokazuje, że samochody są wykorzystywane przede wszystkim w mniejszych miejscowościach, gdzie sieć komunikacji zbiorowej jest gorzej rozwinięta, a odległości do pokonania zazwyczaj większe. Alternatywą dla samochodów są tam przede wszystkim szkolne autobusy, które jednak, jak pokazuje badanie nie wszędzie są dostępne – mówi Monika Kasprzyk, dyrektor ds. zdalnych kanałów dystrybucji w Pionie Kredytów Samochodowych Santander Consumer Banku – banku od kredytów. – Wygląda więc na to, że w wielu miejscach naszego kraju, samochód jest często niezbędnym środkiem komunikacji, jeśli ma się dziecko w wieku szkolnym. Rodzinom, które stają wobec konieczności nabycia samochodu do swojego gospodarstwa domowego naprzeciw wychodzą firmy finansowe, oferujące korzystne warunki leasingu, lub kredytu samochodowego – komentuje.



