Kaspersky Anti-Cheat zwalcza oszustwa w e-sporcie

Firma Kaspersky zaprezentowała 7 września podczas mistrzostw e-sportowych StarLadder Berlin Major 2019 wersję beta swojego rozwiązania Kaspersky Anti-Cheat, które ma pomagać organizatorom zawodów przeciwdziałać oszukiwaniu podczas gry. Rozwiązania działa w oparciu o chmurę i wykrywa oszustwa w czasie rzeczywistym, a także przekazuje automatyczne raporty klientowi, który może podjąć decyzję dyscyplinarną w stosunku do osoby łamiącej regulamin.

System Anti-Cheat może zostać łatwo zintegrowany z platformą sportu elektronicznego. Aby wziąć udział w zawodach online, zawodnik musi zainstalować dystrybuowanego przez platformę klienta Anti-Cheat. Następnie na komputerze gracza gromadzone są informacje dotyczące procesu gry, które są wysyłane do chmury i analizowane pod kątem podejrzanych zdarzeń. Jednocześnie sędzia zawodów otrzymuje za pośrednictwem interfejsu WWW bezpośrednie raporty w czasie rzeczywistym dotyczące oszustw. Rozwiązanie Kaspersky Anti-Cheat dostarcza techniczne dowody oszukiwania bez podejmowania jakichkolwiek działań wobec gracza, pozostawiając ostateczną decyzję sędziemu oraz organizatorom zwodów. Co istotne, zapewniając wykrywanie oszustw, rozwiązanie Kaspersky Anti-Cheat stawia na pierwszym miejscu wygodę użytkownika, nie wpływając na proces gry ani nie obciążając nadmiernie ruchu.Rozwiązanie Kaspersky Anti-Cheat jest dostępne na całym świecie i jest skierowane zarówno do osób tworzących gry, jak i organizatorów zawodów e-sportowych.