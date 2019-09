Polska i USA porozumiały się w sprawie bezpieczeństwa 5G

W czasie ostatniej, wrześniowej wizyty w Polsce Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence i Premier Mateusz Morawiecki podpisali deklarację odnośnie budowy sieci 5G. Można zakładać, że to porozumienie zaowocuje wykluczeniem niektórych dostawców z budowy sieci piątej generacji nad Wisłą. Jak mówi Izabela Albrycht, Prezes Instytutu Kościuszki, „Polska zgodnie z zasadą strategii win-win, dąży do budowy sieci 5G w bezpieczny sposób, a jednocześnie do stworzenia korzystnego ekosystemu dla rozwoju tej technologii w kraju”.

Porozumienie dla bezpieczeństwa

„Ochrona tych sieci łączności następnej generacji przed zakłóceniami czy manipulacją oraz zapewnienie prywatności i indywidualnych swobód obywatelom Polski, Stanów Zjednoczonych i innych krajów ma zasadnicze znaczenie” – czytamy we Wspólnej Deklaracji Polski i USA na temat 5G.

Kliknij, aby powiekszyć fot. vege - Fotolia.com 5G Premier Mateusz Morawiecki oraz Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence podpisali wspólną deklarację dotyczącą budowy sieci 5G.

Zdolność weryfikacji partnerów kluczem porozumienia

„Wierzymy, że wszystkie kraje muszą dopilnować tego, żeby w naszych sieciach uczestniczyli jedynie zaufani i niezawodni dostawcy, co uchroni je przed nieuprawnionym dostępem lub zakłócaniem” – czytamy w deklaracji.

Czy Polska jest zagrożona?

Następne kroki