Giga Taryfy od września w ofercie T‑Mobile

2 września T‑Mobile wprowadza do swojej oferty Giga Taryfy, czyli duże pakiety internetu mobilnego. Klienci mogą wybierać pomiędzy trzema pakietami - S, M i L - z internetem odpowiednio 5, 30 i 70 GB.

Pakiety rodzinne – to się opłaca

Tam dom twój, gdzie twój internet domowy. FMS od teraz z pełną prędkością

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Internet dla domu Od września dotychczasowe oferty 20Mb/s oraz 60Mb/s zostaną zastąpione trzema bardziej elastycznymi wariantami: 100, 200 lub 300 GB z pełną prędkością. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

W ramach odświeżonych abonamentów komórkowych klienci otrzymają oprócz internetu mobilnego nielimitowane połączenia głosowe, SMS-y i MMS-y, a posiadacze pakietu L - usługę „SuperNet Video HD”, dzięki której będą mogli oglądać filmy, seriale, mecze i klipy muzyczne bez zużywania pakietu danych.Od teraz oferty rodzinne w T‑Mobile będą dostępne we wszystkich 3 taryfach, a nie jak dotychczas tylko w M i L. Oferty abonamentowe S, M i L z pakietami danych odpowiednio 5, 30 i 70 GB będzie można ze sobą łączyć w dowolnym momencie trwania kontraktu i dostosować do indywidualnych potrzeb każdego członka rodziny. Co równie ważne, na każdą z kolejnych 10 umów klient otrzyma rabat od 5 do 15 zł na każdą umowę miesięcznie.Zmiana podejścia T‑Mobile do internetu będzie miała również odzwierciedlenie w ofercie mobilnego internetu domowego (ang. fixed mobile substitution, FMS). Od września dotychczasowe oferty 20Mb/s oraz 60Mb/s zostaną zastąpione trzema bardziej elastycznymi wariantami: 100, 200 lub 300 GB z pełną prędkością. Po wykorzystaniu wybranego pakietu prędkość internetu będzie wynosiła 1 Mb/s. Wielkość pakietów danych w ofercie (w szczególności 200 i 300 GB) została dobrana pod kątem realnych potrzeb klientów – i tak np. wybierając ofertę 100 GB, użytkownicy mogą obejrzeć aż 918 odcinków popularnego serialu „Przyjaciele” na platformie Netflix.