5 najpopularniejszych trendów na wakacje. Jak spędzamy urlop?

Czy wakacje spędzamy w kraju, czy też wolimy odleglejsze zakątki? Czy lato to jedyna pora urlopów? Preferujemy plażing czy aktywność? W jaki sposób organizujemy sobie wypoczynek? Biorąc sprawy we własne ręce czy zawierzając je touroperatorowi? Odpowiedzi na te pytania przynosi zrealizowana przez Diners Club Polska analiza najpopularniejszych trendów turystycznych.

1. Jak podróż to przede wszystkim po kraju

Kliknij, aby powiekszyć fot. itsmejust - Fotolia.com Plaża nad Bałtykiem Polacy wyjeżdżają w różne zakątki świata, jednak zdecydowanie najwięcej turystów preferuje wypoczynek na terenie kraju.

2. Podróżujemy nie tylko w wakacje

- Naszym zdanie najbardziej prawdopodobne jest, że część Polaków po prostu wyjeżdża poza sezonem letnim. Potwierdzają to np. nasze zimowe badania, według których więcej ankietowanych podróżowało w ferie. Powody mogą być różne. Warto pamiętać, że jesienią lub wiosną popularne kurorty są mniej zatłoczone, natomiast ceny poza sezonem są również niższe, co może m.in. wpływać na takie decyzje – mówi Monika Masztakowska z Diners Club Polska.

3. Zimą jesteśmy przezorni, latem wolimy ryzykować

- Polacy notorycznie wyjeżdżają na zagraniczne wakacje bez ubezpieczenia. Warto też zaznaczyć, że druga połowa naszych rodaków, która decyduje się na jakąś polisę, również nie bywa w pełni zabezpieczona. Powodem jest rodzaj polisy i jej zakres. Najczęściej, jeśli wybierają się do państw UE polegają tylko na karcie EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego). Posiada ona dużo wyłączeń i w zależności od kraju koszty wielu usług medycznych trzeba pokryć z własnej kieszeni. Drugim najpopularniejszym wariantem jest standardowe ubezpieczenie w biurze podróży, które z kolei często posiada niewielką kwotę zabezpieczenia na leczenie. Co w razie nieszczęśliwego wypadku w dalszej destynacji może nie wystarczyć na pokrycie wszystkich kosztów – mówi Monika Masztakowska z Diners Club.

- Głównym powodem może być oszczędność połączona z przeświadczeniem „mnie na pewno nic się nie stanie”. Warto jednak pamiętać, że takie ubezpieczenie wcale nie musi być drogie. Niektóre firmy oferują polisy turystyczne przy swoich produktach np. w standardzie kart płatniczych – dodaje.

4. Nie lubimy leżaków, wolimy aktywnie

- Co ciekawe, z roku na rok coraz więcej Polaków decyduje się na sport. Jeszcze dwa lata temu, w ten sposób urlop chciało spędzać zaledwie 3 proc. ankietowanych. W 2018 r. odsetek urósł do 16,4 proc., natomiast w tym roku na sport stawiało już blisko 21 proc. turystów – mówi Monika Masztakowska z Diners Club Polska.

5. Sami sobie sterem, żeglarzem, okrętem

- Przewaga samodzielnych wyjazdów nie dziwi. Na rynku mamy wiele platform, które ułatwiają zarezerwowanie lotu i znalezienie noclegu. Niektóre produkty, jak np. karty płatnicze oferują wiele usług dodatkowych, ułatwiających podróżowanie. To powoduje, że organizacja wyjazdów jest z roku na rok coraz łatwiejsza – mówi Monika Masztakowska z Diners Club Polska.

Wprawdzie Polacy coraz częściej odwiedzają nawet najdalej położone zakątki naszego globu, to jednak wyraźnie widać, że nadal najczęściej wypoczywają w kraju. Jeżeli już decydują się go opuścić, najchętniej udają się do jednego z państw Unii Europejskiej. Potwierdzają to badania zrealizowane przez Diners Club Polska. Wynika z nich, że w tym roku na wakacje wyjechało niemal 54 proc. Polaków. 35,5 proc. tej grupy podróżowała po Polsce, a 18,3 proc. udało się zagranicę, z czego prawie 11 proc. jako cel odpoczynku obrało jedno z państw Unii Europejskiej.Analogiczna sytuacja miała miejsce w minionym roku. Pośród prawie 70 proc. wyjeżdżających, na wakacje w Polsce zdecydowało się 41,7 proc. ankietowanych. Drugą najpopularniejszą destynacją była UE. W podróż poza kontynent wybrało się 3,4 proc. badanych.W porównaniu do 2018 r. tegoroczny sezon wakacyjny okazał się słabszy. Letni wyjazd zaplanowało aż o ponad 15 pkt. proc. mniej Polaków. Nie znaczy to jednak, że nasi rodacy zaczęli mniej podróżować.Według badań Diners Club Polska w 2017 r. na ferie zimowe planowało wyjechać 19,5 proc. ankietowanych. W tym roku odsetek ten urósł do 25 proc.Jak wynika z badań Diners Club Polska turyści mają różną skłonność do ryzyka w zależności od pory roku, w której podróżują. Od kilku lat ponad połowa naszych rodaków spędza zagraniczne wakacje bez ubezpieczenia. W tym roku bez żadnej polisy wyjechało 54,3 proc. badanych. W 2018 r. 51,7 proc., natomiast w 2017 r. aż 70 proc.Co ciekawe, odwrotnie jest w przypadku wyjazdów zimowych. Jak wynika z badania Diners Club Polska, w tym roku 82 proc. turystów, którzy spędzali ferie zagranicą skorzystało z ubezpieczenia. Tylko 9 proc. badanych zdecydowało się pojechać bez żadnej polisy, taki sam odsetek liczył także na kartę EKUZ.Domeną Polaków nie są leżaki. Jak pokazują badania Diners Club Polska od dwóch lat około dwie trzecie ankietowych chce spędzić swój urlop aktywnie. Niezmiennie najpopularniejszym zajęciem jest zwiedzanie i poznawanie nowych miejsc – tak deklaruje ponad 40 proc. Stacjonarne odpoczywanie np. na leżaku jest głównym sposobem spędzania wolnego czasu co czwartego turysty.Kolejną domeną polskiego turysty jest samodzielność. Jeśli przychodzi potrzeba zaplanowania podróży nasi rodacy robią to zdecydowanie sami. Od dwóch lat wakacje samodzielnie - korzystając z Internetu, organizuje około 61 proc. Polaków. Dla ponad 20 proc. urlop organizują znajomi lub rodzina. Natomiast z pomocy biura podróży badani korzystają najrzadziej – 18,1 proc. w 2019 r. i 8,6 proc. w 2018 r.