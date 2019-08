Czego oczekują klienci od twórcy strony www?

Nie ma cię w internecie, nie istniejesz. Chociaż w tym zwrocie jest bez wątpienia nieco przesady, ale jest również i spore ziarno prawdy. Szczególnie jeśli chodzi o biznes. Dziś sprawnie działająca, funkcjonalna i atrakcyjna dla oka firmowa strona internetowa jest właściwie koniecznością. Przeprowadzone przez Oferteo.pl badanie potwierdza, że przedsiębiorcy przywiązują do niej dużą wagę, mając przy tym świadomość wzmożonego ruchu mobilnego - aż 57% zleceniodawców zainteresowanych było stroną www przystosowaną do wyświetlania na urządzeniach mobilnych.

Całkiem nowe strony

– Wyniki badania wskazują, że w ciągu ostatniego roku specjaliści zajmowali się przede wszystkim tworzeniem całkiem nowych stron www dla klientów, którzy do tej pory nie posiadali własnej witryny lub uznali, że lepiej będzie stworzyć nową stronę niż przebudować dotychczasową – komentuje Karol Grygiel z zarządu Oferteo.pl. – Widać, że zleceniodawcy są coraz bardziej świadomi tego, jak ważne jest posiadanie firmowej strony internetowej oraz jakie funkcje powinna ona spełniać. Większość z nich wymaga, aby witrynę można było przeglądać za pomocą urządzeń mobilnych, które obecnie generują większy ruch w sieci niż komputery.

Strona ma być dostosowana do urządzeń mobilnych

Nie ma czasu do stracenia

– Taki pośpiech nie jest zaskakujący, ponieważ strona internetowa jest dziś niemal niezbędnym narzędziem dla osób prowadzących działalność. Umożliwia ona potencjalnym klientom nie tylko odnalezienie firmy, ale także szybkie nawiązanie z nią bezpośredniego kontaktu – mówi Karol Grygiel.

Badania przeprowadzone przez Oferteo.pl potwierdzają, że na przestrzeni ostatniego roku klienci zlecali wykonawcom głównie stworzenie witryny od podstaw. Tak było w 77% przypadków, jedynie 17% zleceń dotyczyło przebudowy już istniejącej strony www . To dość spora zmiana względem sytuacji z poprzedniego roku, kiedy to usługi modyfikujące stronę były poszukiwane częściej.Jaką stronę www chcieliby mieć zleceniodawcy? Okazuje się, że wśród najczęściej wymienianych jej funkcji znalazła się możliwość samodzielnej edycji (72% wskazań) oraz formularz kontaktowy (63%). Możliwości wyświetlania strony www na urządzeniach mobilnych wymagało 57% badanych, przy czym wśród klientów zlecających budowę całkiem nowej witryny odsetek ten wynosił 65%. Widać więc, że większość klientów jest świadoma tego, jak wielu internautów korzysta dziś ze smartfonów i tabletów i stara się dostosować do ich wymagań. Badania pokazują, że jest to bardzo słuszny ruch, gdyż urządzenia mobilne odpowiadają już za 51% całego ruchu w sieci.Z analizy Oferteo.pl wynika również, że dla właścicieli stron ważne jest także, żeby były one responsywne (36%), czyli dostosowywały się do rozmiaru okna, a także aby dawały użytkownikom możliwość rejestracji (31%).Klienci nie chcą zwlekać z tworzeniem własnych stron www. Większość (56%) liczy na jak najszybszą realizację takiego zlecenia, a 19% jest w stanie poczekać miesiąc. Tylko 8% może pozwolić sobie na trzy miesiące oczekiwań lub dłużej.