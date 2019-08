Jak wykreować silną markę pracodawcy? Co zrobić, aby przyciągnąć do firmy talenty? Jakimi sposobami osiągać jak najwyższe wzrosty biznesowe? Odpowiedzi na te pytania dostarcza najnowszy raport VMware. Opracowanie dowodzi, że osiąganie celów biznesowych i pozyskiwanie fachowców znacznie łatwiej przychodzi tym firmom, które gwarantują swoim pracownikom rozwój cyfrowych doświadczeń. Widać to zarówno w przypadku zagranicznych firm, jak i polskich pracodawców.

Kapitał ludzki jest dzisiaj o wiele bardziej niezbędny dla sukcesu firmy niż kiedykolwiek wcześniej. To ludzie stanowią źródło innowacji i to ludzie pozwalają firmie zdobyć przewagę konkurencyjną. Najlepsi fachowcy mają jednak coraz więcej możliwości rozwoju, które są zgodne z ich stylem życia i celami zawodowymi. Pracodawcy nie maja wyboru i muszą o nich walczyć jak nigdy dotąd – komentuje wyniki Jean Pierre Brulard, dyrektor generalny VMware w regionie EMEA. Inwestycje w rozwój cyfrowych doświadczeń pracowniczych, dających swobodę wyboru narzędzi i stylu pracy są najlepszym sposobem pozyskania uzdolnionych pracowników – dodaje.

Informatyczno-kadrowe wojny

Kliknij, aby powiekszyć fot. Natalia Merzlyakova - Fotolia.com HR Działy HR i IT powinny łączyć siły w walce o talenty.

W Polsce 85 proc. pracowników otwarcie wzywa działy kadr i IT do ścisłej współpracy w zakresie budowania cyfrowych doświadczeń w miejscu pracy. Na razie niecałe 25 proc. ankietowanych w polskich firmach wskazuje, że do takiej integracji działań dochodzi. Co ciekawe, 8 na 10 ankietowanych przyznaje, że kadrowcy z działów HR powinni mieć większy wpływ na rozwój cyfrowych doświadczeń – opowiada Arkadiusz Sikora, dyrektor generalny w VMware Polska – Zmiana tego podejścia jest istotna o tyle, że dyskusje o cyfrowej transformacji zbyt często obracają się wokół technologii, a zapominają o ludziach i ich kompetencjach – dodaje.

Podwyżka nie uszczęśliwi pracownika

Dzisiaj bardzo istotne jest, by pracownicy mogli kształtować swoje miejsce pracy w zgodzie ze swoimi potrzebami, aspiracjami i stylem pracy. Tradycyjne wartości, które do tej pory przyciągały pracowników do firmy jak stabilność zatrudnienia, dobre wynagrodzenie czy benefity pozapłacowe już nie działają na młodych ludzi. Ci pracownicy chcę mieć wolność wyboru i sami decydować jak, gdzie i na czym pracują – komentuje Arkadiusz Sikora.

Autonomia dla wzrostu

Jak wynika z badań zrealizowanych przez VMware, na to, że swoboda wyboru cyfrowych narzędzi pracy decyduje o podjęciu pracy w danej firmie wskazuje już 2 na 3 pracowników z regionu EMEA. W Polsce poziom cyfrowej wolności w pracy jest istotny dla aż 75 proc. badanych, co jest wynikiem o średnio 15 proc. wyższym od zanotowanego w Niemczech, Francji czy Wielkiej Brytanii. W całym regionie EMEA 70 proc. pracowników jest przekonanych, że obecni pracodawcy powinni przykładać większą wagę do rozwoju ich cyfrowych doświadczeń.Raport dowodzi, że firmy, którym rzeczywiście zależy na czerpaniu korzyści, jakie dają technologie cyfrowego środowiska pracy , powinny położyć duży nacisk na współpracę pomiędzy działami HR i IT. Do zrobienie w tej kwestii jest sporo, ponieważ duża część pracowników ciągle nie wie, kto tak naprawdę odpowiada za ich cyfrowe doświadczenia. Według badań, 49 proc. pracowników w regionie EMEA i 56 proc. w polskich firmach nie potrafi wskazać osób, z którymi mogłoby poruszyć te kwestie. Dla 24 proc. polskich respondentów ten brak rozeznania jest jedną z głównych barier w budowaniu pozytywnych cyfrowych doświadczeń.Mimo apeli, jedna czwarta polskich pracowników twierdzi, że największą przeszkodą we wprowadzaniu zmian jest całkowity brak zrozumienia ze strony działów IT czego tak naprawdę chcą. 15 proc. z nich wskazuje, że firmy nie uznają cyfrowych doświadczeń za swój biznesowy priorytet. Ponad 56 proc. ankietowanych uważa ponadto, że nie ma wpływu na to z jakich urządzeń mogą korzystać w pracy. Jednocześnie 84 proc. kierowników działów IT twierdzi, że jest wprost przeciwnie.Budowanie pozytywnych cyfrowych doświadczeń pracownika ma ogromny wpływ na jego satysfakcję z pracy i przywiązanie do firmy. Polscy respondenci, którzy przyznali, że ich organizacja daje im możliwość pracy zdalnej, znacznie częściej wskazywali, że są dumni ze swojego miejsca pracy, w porównaniu z respondentami, których firma nie pozwala na taką swobodę (82 proc. w porównaniu do 18 proc). Pracownicy chwalący się wyższym poziomem autonomii znacznie częściej wskazywali swoje firmy jako organizacje charakteryzujące się progresywna kulturą (74 proc.), najlepsze miejsce do pracy (77 proc.) czy firmy dbające o równowagę pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym (71 proc.)Przeprowadzone badania pokazały również, w jaki sposób poziom rozwoju biznesu wpływa na to jak firmy zapewniają więcej cyfrowych doświadczeń, w tym dostęp do urządzeń, narzędzi, aplikacji i technologii. Na przykład w Polsce organizacje, które mają niższy wskaźnik wzrostu, rzadziej zapewnią pracownikom swobodę pracy ze swoich urządzeń osobistych (52 procent) i zapewnią dostęp do aplikacji pracowniczych od ręki, w porównaniu z tymi, które charakteryzują wyższe wskaźniki wzrostu wzrost (odpowiednio 68 procent, 78 procent).