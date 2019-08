Sharp prezentuje nowy monitor 8K

Na rynku jest już dostępny nowy monitor 8K firmy Sharp. Model 8M-B80AX1E to 80-calowy następca 70-calowego LV-70X500E. Oba monitory stworzono z myślą o firmach, którym zależy na dokładnym i wyrazistym prezentowaniu treści.



– Dodanie tego monitora do oferty urządzeń 8K realizuje naszą wizję szerokiego udostępniania tej technologii. Nowy, 80-calowy monitor 8K sprawdzi się w nowoczesnych, atrakcyjnych zastosowaniach biznesowych, polegających na wyjątkowej dokładności i wyrazistości wyświetlania obrazu – komentuje Maciej Materna, Product Manager Visual Solutions CEE.



fot. mat. prasowe Monitor Sharp 8M-B80AX1E Najnowszy 80-calowy monitor oferuje rozdzielczość 8K 7680 x 4320 pikseli ze współczynnikiem proporcji 16:9

Najnowszy Sharp to 80-calowy monitor 8K, który oferuje swoim użytkownikom rozdzielczość 7680 x 4320 pikseli i współczynnik proporcji 16:9. Jest to czterokrotnie więcej aniżeli przypadku jakości 4K oraz szesnastokrotnie więcej niż gwarantuje Full HD. Odtwarzany obraz ma rozdzielczość wyższą niż dostrzegana przez ludzkie oko. Powinien zatem szczególnie zainteresować firmy z sektora transmisji, projektowania czy medycyny.Jak zapewnia sam Sharp, nowy monitor 8K 8M-B80AX1E ma gwarantować wysoką jakość obrazu i większą dokładność odwzorowania barw za sprawą szerokie palety oraz 10-bitowej, zwiększonej głębi kolorów. Lepsza wyrazistość i naturalność obrazu uzyskiwana jest dzięki funkcji HDR (High Dynamic Range).Monitor 8K charakteryzuje również dwukrotnie wyższa jasność, niż w modelu pierwszej generacji: ta najlepsza jasność wprowadzona kiedykolwiek w monitorze Sharp wynosi 800 cd/mkw., a w szczytowych momentach nawet 4000 cd/mkw.By płynnie wyświetlać nagrania, monitor Sharp 8M-B80AX1E wykorzystuje technologię podwajania klatek z częstotliwością odświeżania nawet 120 Hz lub 120 obrazów na sekundę. Redukuje to rozmycie obiektów w ruchu przy dużej prędkości poruszania się, dzięki czemu sceny akcji są bardziej realistyczne.