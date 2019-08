Panattoni startuje z A2 Warsaw Park

Panattoni Europe rozpoczyna prace związane z realizacją największej inwestycji w regionie warszawskim. A2 Warsaw Park zaoferuje aż 102 500 m kw. powierzchni magazynowej klasy A, z czego 30 proc. zarezerwowała już dla siebie firma Raben Logistics Polska. Istotnym atutem inwestycji jest jej położenie – w pobliżu Węzła Grodzisk Mazowiecki oraz autostrady A2. Zakończenie prac budowlanych zaplanowano na pierwszy kwartał nadchodzącego roku.

„Poszerzanie naszej oferty w tak strategicznym rejonie, to dla nas kluczowy element rozwoju firmy. Mamy świadomość, że rynek warszawski jest bardzo ważny na mapie polskiej logistyki. Popyt jest tutaj ogromy i wynosi ok. 28 proc. netto łącznego zapotrzebowania na powierzchnię w Polsce. To czyni z Warszawy i okolic jednego z liderów w tej kategorii. Wpływ na to ma ciągle rozwijająca się infrastruktura drogowa i sprzyjająca inwestorom sytuacja gospodarcza. Aglomeracja warszawska jest też jednym z największych węzłów logistycznych w kraju, który przecina 6 dróg krajowych oraz 8 głównych linii kolejowych. To sprawia, że jest to atrakcyjna lokalizacja dla potencjalnych najemców”.



Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe A2 Warsaw Park A2 Warsaw Park będzie miał łączną powierzchnię 102 500 m kw.

„Zmiana magazynu to dla nas niezbędna inwestycja z punktu widzenia biznesu. Nasze potrzeby związane z realizacją procesów logistycznych wzrosły, a możliwość przeniesienia ich w przyszłości do A2 Warsaw Park, min. dzięki większej efektywności składowania, z pewnością je zaspokoi. Planujemy realizować tutaj operacje dla jednego z naszych klientów”.



A2 Warsaw Park to kolejny już obiekt magazynowy , który Panattoni Europe buduje w regionie warszawskim. Wybór działki usytuowanej w pobliskim sąsiedztwie Grodziska Mazowieckiego nie był przypadkowy - ta lokalizacja zapewnia bowiem bliskość autostrady A2, a więc istotnego dla krajowego i międzynarodowego ruchu logistycznego węzła komunikacyjnego. A2 to również bezpośrednia droga wiodąca do granicy z Niemcami, które pozostają naszym głównym partnerem handlowym.A2 Warsaw Park będzie największym parkiem w regionie warszawskim i jednocześnie interesującą alternatywą dla obiektów magazynowych usytuowanych w Błoniu, wzdłuż Trasy Poznańskiej. To właśnie te czynniki wpłynęły na decyzję Raben Logistics Polska, która już zarezerwowała dla siebie 30 proc. powierzchni nowego magazynu.Rozpoczęcie budowy nowego obiektu skomentował Marek Dobrzycki, Managing Director, Panattoni Europe:I ma nie być to tylko slogan, ponieważ Raben Logistics Polska już dziś stawia na A2 Warsaw Park. W związku z dynamicznym rozwojem, firma zaczęła poszukiwać większej przestrzeni do przeprowadzenia swoich operacji logistycznych. Do nowego parku przeniesione zostaną procesy, które do tej pory odbywały się w podwarszawskim Błoniu. Jolanta Sawińska, Dyrektor Regionu, Raben Logistics Polska, powiedziała:A2 Warsaw Park to nowoczesny kompleks magazynowo–biurowy przeznaczony zarówno do magazynowania, jak i lekkiej produkcji. Podobnie jak inne obiekty dewelopera będzie dostosowany do potrzeb różnych najemców pod kątem specyfikacji technicznej oraz możliwości dostosowania poszczególnych pomieszczeń do działalności produkcyjnej, magazynowej i socjalno-biurowej. Dla wygody najemców wszystkie bramy wjazdowe na teren obiektu zostaną umiejscowione na poziomie „0”. Co więcej, przestronny plac manewrowy dzieli zaledwie 500 metrów od bezpośredniego zjazdu na autostradę A2 w obu kierunkach. Obiekt leży w odległości 30 km zarówno od Centrum Warszawy, jak i od Lotniska Chopina, zaś Centrum Grodziska znajduje się w odległości 4 km.