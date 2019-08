Branża finansowa jest kobietą, ale nie na każdy stanowisku

Jeszcze do niedawna mogło się wydawać, że finanse to świat zarezerwowany dla mężczyzn. Sytuacja ta uległa jednak zmianie - w branży finansowej dominują kobiety, przy czym nie odnosi się to do najwyższych stanowisk zarządczych i dyrektorskich. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedzi na to pytanie udziela Magdalena Bylinowicz z HRK SA.

- Rozmawiając z menedżerkami w branży finansowej często słyszę, że muszą częściej niż panowie udowadniać swoja wartość, zdecydowanie, determinację w osiąganiu celów. Czasem czują się na cenzurowanym, czują się bardziej sprawdzane niż ich odpowiednicy na analogicznych stanowiskach. Kobiety, decydujące się na rozwój kariery, niejednokrotnie pod wpływem rodziny, rezygnują z niej, bowiem wciąż panuje przekonanie, że miejsce kobiety jest w domu. Robienie kariery w przypadku panów jest postrzegane pozytywnie, w przypadku kobiet częściej ma wydźwięk pejoratywny bądź przynajmniej ambiwalentny – komentuje Magdalena Bylinowicz, Executive Manager w firmie doradztwa personalnego HRK SA

- Część kobiet świadomie lub pod presją otoczenia rezygnuje z kariery zawodowej – albo poświęcając określony czas rodzinie, albo odrzucając propozycje awansów czy nowych wyzwań zawodowych w imię work-life balance. Panie, które bardzo świadomie rezygnują z przyjęcia większych wyzwań, doskonale zdają sobie sprawę z kosztów takiego kroku. Zawsze wiąże się to z większą odpowiedzialnością, stresem, zaangażowaniem czasowym czy emocjonalnym. Część z nich uznaje, że nie jest to priorytet i wolą pracę spokojniejszą, nawet kosztem swoich ambicji, zarobków czy też rozwoju. – dodaje ekspertka.

- Zdecydowanym plusem staje się wiek i doświadczenie. Millenialsi i pokolenie Z ma wiele zalet i pewnych zachowań w podejściu do wyzwań, czego starsze pokolenia powinny się od nich uczyć, ale na pewno nie cechuje ich lojalność. Dla szefów z pokolenia X coraz cenniejsze zatem stają się osoby, dla których praca jest wartością. Dlatego mit, że kobiety w pewnym wieku mają problem ze znalezieniem nowej pracy – nie ma potwierdzenia w rzeczywistości zawodowej. Oczywiście, mówimy o osobach z doświadczeniem i kompetencjami. Pewnym problemem jest ochrona przedemerytalna. Firmy jednak w takich wypadkach są otwarte na umowy cywilno-prawne bądź umowy zlecenia, co oczywiście dla pracownika wiąże się z mniejszą ochroną socjalną, ale zapewnia ciągłość zatrudnienia. – komentuje Magdalena Bylinowicz, HRK.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pressmaster - Fotolia.com Kobiety w finansach

Co nas czeka?

Zjawisko to uwarunkowane jest niewątpliwie wieloma czynnikami. Zdaniem ekspertki, najłatwiej jest wskazać te, które powiązane są z ciągle funkcjonującymi w naszym społeczeństwie stereotypami kulturowymi, według który kobiety są zbyt „miękkie”, aby zarządzać strukturami, z większym wysiłkiem podejmują trudne decyzje, cechuje je niezdecydowanie i mają predyspozycje do ulegania emocjom, które w biznesie nie uchodzą za najlepszego doradcę.W pięciu się po szczeblach kariery zniechęcające są również ciągle zaznaczające się dysproporcje pomiędzy zarobkami kobiet i mężczyzn, które szczególnie widoczne są właśnie na najwyższych stanowiskach. I wprawdzie zdarzają się pod tym względem wyjątki, ale często budzą one wyłącznie zdziwienie, a nierzadko również niepochlebne komentarze o kompetencjach.Obecnie mamy do czynienia z rynkiem pracownika, ale zdecydowanie pracownika-eksperta. Idealny pracownik coraz częściej ma zalety cechujące panie – jest rzetelny, odpowiedzialny, dobrze zorganizowany i samodzielny. Szczególnie cenione jest poczucie obowiązku, czy też odpowiedzialności za powierzone zadania. To cechy, które dają poczucie bezpieczeństwa osobom prowadzącym biznes. Dodatkowo, multitasking (wielozadaniowość) wpisany w życie kobiety - powoduje, że są one coraz bardziej cenione na rynku pracy.Jak wynika z badania HRK „Manager w szpilkach”, coraz częściej firmy podejmują konsultacje na temat tego, co powinno się zmienić́ w organizacji globalnie, żeby zwiększyć́ udział kobiet w strukturach firmy. Duży wpływ na zachowanie pracowników ma wprowadzenie rożnego rodzaju polityk, np. polityki różnorodności. Podejmuje się także próby wprowadzenia parytetu, ale nie zawsze firmy mają odpowiednią liczbę kandydatek chętnych do takiego wyzwania. Panie mogą liczyć na coraz większą elastyczność, jeśli chodzi o czas pracy, ale i pracę zdalną w przypadku chorób dzieci czy też wydarzeń związanych z życiem przedszkolnym czy szkolnym. Ostatni strajk nauczycieli pokazał jak duża jest otwartość na takie działania, jak np. tworzenie miejsc, gdzie dzieci mogłyby przebywać w czasie pracy rodziców lub zgodę na obecność dzieci w miejscu pracy.Podsumowując – biorąc pod uwagę, że raptem 100 lat temu kobiety otrzymały prawa wyborcze i tak przeszły długą drogę, by znaleźć się tym miejscu, co teraz. Zapewne z każdym rokiem będzie coraz więcej pań w zarządach i na wysokich stanowiskach. Wiele firm po prostu stawia na kompetencje, a tych paniom nie brakuje. Jeżeli dojdzie do tych cech determinacja, odwaga i pewna brawura – których to cech nie sposób panom odmówić - za kolejne 20 lat pewnie temat nierówności płci będzie tak odległą przeszłością, że o nim zapomnimy.