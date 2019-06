Wakacje 2019: zwyczaje Polaków

Z danych Światowej Rady Podróży i Turystyki wynika, że branża turystyczna odpowiada dziś za wygenerowanie około 10 proc. globalnego PKB. Taki wynik nie powinien być jednak zaskoczeniem - podróżujemy nie tylko coraz częściej, ale i coraz dalej. A jak prezentują się zwyczaje urlopowe Polaków?

Przewidywania Światowej Organizacji Turystyki wskazują, że w 2030 roku roczna liczba podróży zagranicznych sięgnie 1,8 mld. Nadmiar turystów (ang. overtourism) już teraz zresztą jest sporym problemem - władze niektórych miejscowości starają się z nim zmagać, wprowadzając dodatkowe opłaty za pobyt lub też redukując liczbę wyjazdów w szczycie sezonu.Jaki wpływ wywierają te tendencje na zwyczaje urlopowe Polaków? Odpowiedzi na to pytanie dostarcza najnowszy raport Picodi.com, z którego dowiadujemy się, ile Polacy są w stanie wydać na wakacje , na czym zwykli oszczędzać, które destynacje preferują i dlaczego nie korzystają z usług touroperatorów.Z przeprowadzonych w kwietniu i maju ankiet wynika, że 55% Polaków spędza urlopy w kraju, wśród najczęściej wskazywanych miejscowości znalazły się m.in. Kołobrzeg, Kraków i Zakopane.Z kolei 45% wybiera się na wakacje za granicę. Najczęściej odwiedzane przez Polaków kraje to Chorwacja, Grecja, Egipt, Turcja i Czechy.Wart odnotowania jest fakt, że 13% ankietowanych nie oszczędza na wakacjach. Pozostali starają się w jakiś sposób zminimalizować wydatki związane z odpoczynkiem. Najczęściej wymieniano wcześniejszy zakup biletów (60%) oraz wcześniejszą rezerwację noclegów (58%). Popularne jest też szukanie darmowych atrakcji w miejscu docelowym (25%).Wakacje kosztują Polaków średnio ok. 1800 zł od osoby. Przy czym zaledwie 3% podróżuje w pojedynkę. Dla budżetu całej rodziny, bo z nią najczęściej wybieramy się na wczasy, urlop jest sporym wydatkiem.Najczęściej podróżujemy w szczycie sezonu (60%). Co piąta osoba (22%) wybiera urlop w sezonie pośrednim, kiedy ceny są niższe, tłumów jest mniej, a warunki pogodowe jeszcze sprzyjają przyjemnemu odpoczynkowi.Jak pokazały wyniki ankiet, prawie połowa z nas (48%) wybiera około tygodniowe wczasy. Dwutygodniowe wyjazdy wybiera 27%, a na dłuższe urlopy stać 5% respondentów. Z drugiej strony prawie co trzeci Polak jeździ na wakacje 2 razy w roku, a co dziesiąty (11%) – jeszcze częściej.78% Polaków samodzielnie organizuje swoje wczasy i wyjazdy, głównie dzięki temu, że zdaniem respondentów tak jest taniej, oraz dzięki większej elastyczności. Osoby korzystające z usług biur podróży doceniają wygodę, bezpieczeństwo i oszczędność czasu.Polacy w większości lubią odkrywać nowe miejsca (81%), tylko 19% respondentów czasami wraca do sprawdzonych miejsc.Jeśli chodzi o planowanie wakacji, wychodzi na to, że mężczyźni są bardziej zorganizowani względem kobiet. Na spontaniczne wyjazdy częściej sobie pozwalają właśnie kobiety (27% do 18%). Nie zmienia to jednak faktu, że większość z nas i tak planuje wakacje z wyprzedzeniem.Ulubionym sposobem na spędzanie wakacji jest jak zwiedzanie atrakcji turystycznych (52%) tak i plażowanie (41%). Aktywny wypoczynek, jak np. windsurfing czy wycieczki górskie, przyciągają zaledwie 7% ankietowanych.Podczas wakacji Polacy bardzo chętnie korzystają z lokalnych środków transportu (76%), 16% wynajmuje auto i tylko 5% wskazało, że głównie korzysta z taksówek. W kwestii jedzenia większość (61%) Polaków jest otwartych na nowinki i chętnie próbuje lokalnych potraw i specjałów. Do jedzenia posiłków w hotelu ogranicza się 18% ankietowanych, a znane potrawy je 15%. Własne jedzenie bierze ze sobą tylko 6% respondentów.Urlop jest czasem na naładowanie baterii po ciężkiej pracy. Mimo to 16% respondentów przyznało się, że w trakcie urlopu nie odcina się całkowicie od pracy i odbiera telefony lub odpowiada na maile.Analogiczne ankiety przeprowadziliśmy w kilkudziesięciu krajach i porównaliśmy wydatki na wakacje. Średnio wydajemy na wczasy po 1774 zł od osoby, co po przeliczeniu w euro daje ok. 413 €. Najwięcej wśród zbadanych krajów wydaje się w Australii (średnio 1350 € na osobę), co można wytłumaczyć dość dużą odległością, którą muszą pokonać wyjeżdżający za granicę turyści. Polska znajduje się w drugiej połowie rankingu: wydajemy więcej, niż Portugalczycy (391 €), ale mniej niż Węgrzy (482 €), Słowacy (501 €) i Czesi (526 €).