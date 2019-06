Wielopokoleniowość wymaga elastycznej przestrzeni biurowej

Już niemal co czwarty pracodawca (23%) korzysta ze strategii User Experience przy projektowaniu i późniejszym użytkowaniu przestrzeni biurowej. To dowód na coraz większą świadomość tego, że atrakcyjna przestrzeń do pracy powinna być dostosowana do zwyczajów pracowników, którzy na co dzień przyzwyczajeni są do elastycznych, możliwych do zaadaptowania na własne potrzeby, usług. CBRE podkreśla, że monitorowanie funkcjonalności biura i jej bieżącego dostosowywania do wymogów zgłaszanych przez załogę, jest szczególnie istotne w przypadku organizacji zatrudniających reprezentantów różnych pokoleń.

Flex space to nie tylko moda

Kliknij, aby powiekszyć fot. whitelook - Fotolia.com Biurowiec Komfort w biurze można zmierzyć. Wie to prawie jedna czwarta firm.

– Na rynku pracy dominującą siłą stają się Millenialsi, pierwsze zawodowe kroki stawia także pokolenie Y, a wykwalifikowani specjaliści to ludzie po 50 roku życia. Pojawia się więc konieczność pogodzenia oczekiwań i przyzwyczajeń kilku generacji. Wraz z nowym pokoleniem wkracza zapotrzebowanie na nowoczesne technologie i możliwość pracy zdalnej. Natomiast popyt na biura w najlepszych lokalizacjach zdecydowanie przewyższa podaż. Dlatego tak istotne staje się optymalne wykorzystanie posiadanej przestrzeni i dostosowywanie jej do potrzeb użytkowników. W konkursie OFFICE SUPERSTAR poszukujemy i wyróżniamy właśnie takie organizacje, które z powodzeniem adaptują się do dynamicznych zmian, a ich biura odpowiadają na potrzeby organizacji – mówi Dominika Kowalska, Zastępca Dyrektora działu Strategii Środowiska Pracy i Zarządzania Zmianą w CBRE.

Wielopokoleniowość wymaga elastyczności

- Im bardziej biuro dostosowane jest do organizacji i im więcej jest w nim technologii prostych w użytku, tym większa satysfakcja z pracy w danej przestrzeni. Każde udogodnienie czy innowacja, intuicyjna w obsłudze przekłada się na codzienne pozytywne doświadczenia. Aby nasz czas spędzony w pracy był jak najbardziej efektywny, firmy powinny wypracowywać strategię UX, która pomoże wykorzystywać przestrzeń i rozwiązania technologiczne dla komfortu użytkownika końcowego – podsumowuje Dominika Kowalska.

W ciągu kolejnych trzech lat 45% pracodawców ma zamiar zaaranżować komfortowe przestrzenie biurowe . Co trzecia (34%) z organizacji chce z kolei wspomóc się liderem UX, co ma wywrzeć znaczący wpływ na zakres wykorzystania strategii UX tak w zarządzaniu biurem, jak i w jak najlepszej optymalizacji jego funkcjonalności.Elastyczność przestrzeni biurowej jest dziś o tyle istotna, że na rynku pracy spotykają się przedstawiciele różnych pokoleń. Dziś w jednym biurze pracują zarówno reprezentanci generacji X, jak i Millenialsi i najmłodsze Zetki . To wystarczający powód do zmian w sposobie pracy i kreowania powierzchni, w których komfortowo czuć będzie się każde pokolenie.Niemal równie szybko jak konsumenckie nawyki ewoluuje sposób wykorzystania przestrzeni biurowej. Stały podział funkcji poszczególnych pomieszczeń odchodzi w zapomnienie. Elastyczność to możliwość kreowania miejsca, zmieniającego się w zależności od aktualnych i przyszłych potrzeb zatrudnionych i samej firmy. I tak np. sala konferencyjna łatwo może stać się strefą pracy cichej lub dodatkowym pomieszczeniem dedykowanym pracy projektowej.Jak pokazują wyniki badania CBRE „EMEA Occupier Survey 2019”, w ciągu najbliższych trzech lat aż 45% firm zamierza intensywnie korzystać z elastycznych przestrzeni, co oznacza przyrost o 20 p.p. w stosunku do chwili obecnej. Choć główną motywacją pozostanie wciąż redukcja kosztów (43%) i dostosowywanie pomieszczeń do aktualnego obłożenia (48%), warto zwrócić uwagę na rosnące znaczenie Employer Brandingu w strategiach biznesowych organizacji. Blisko 30% przedsiębiorstw uznaje dobrze zaprojektowane, wielofunkcyjne przestrzenie biurowe jako sposób na przyciąganie talentów i zatrzymywanie wykwalifikowanych ekspertów.W celu uniknięcia poczucia wykluczenia, spadku efektywności czy nadmiernej rotacji pracowników, powinno się zbadać motywacje i ograniczenia każdego z pokoleń, a także opracować strategię UX, której wdrożenie przynosi wymierne korzyści. Zdaniem 91% organizacji głównym celem badania UX jest poprawa jakości współpracy, a 82% ankietowanych wskazuje na wzrost produktywności oraz utrzymanie talentów.