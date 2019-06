Perspektywy zatrudnienia III kw. 2019

Perspektywy zatrudnienia dla nadchodzącego kwartału są nieco gorsze niż formułowane przed rokiem. Prognoza netto zatrudnienia po korekcie sezonowej osiągnęła poziom +9%, co względem odczytu sprzed 12 miesięcy oznacza spadek o 3 p.proc. Sytuacja pracowników ciągle jednak pozostaje dobra. Zatrudniać mają zamiar przede wszystkim transport, logistyka oraz produkcja przemysłowa. Pośród wszystkich 751 przebadanych pracodawców plany rekrutacyjne posiada 14%, 81% nie planuje żadnych zmian w tym zakresie, a 3% przymierza się do redukcji etatów - takie wnioski płyną z najnowszego kwartalnego raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia.

– W ciągu ostatniego roku mogliśmy zauważyć znaczny spadek prognozy zatrudnienia deklarowanej przez polskich pracodawców. Może to jednak wynikać nie tyle z braku chęci kreowania nowych miejsc pracy przez firmy, co z problemów z dostępem do pracowników i obsadzeniem stanowisk. Wiele firm, które obecnie rekrutują zmaga się z rotacją pracowników zwabionych przez konkurencję – mówi Iwona Janas, dyrektor generalna ManpowerGroup. – Prognoza pozostaje jednak na tyle wysokim poziomie, że osoby poszukujące pracy mogą liczyć na szybkie znalezienie nowego zatrudnienia. Dla nich hossa na rynku pracy nadal trwa. Nieco inaczej wygląda sytuacja z punktu widzenia pracodawców, którzy w nadchodzącym kwartale nadal będą zmuszeni do dalszej rywalizacji o pracownika. Największe wyzwania czekają przedsiębiorstwa zlokalizowane w południowo-zachodniej części kraju a także działające w transporcie i logistyce. Niestety polski biznes w dalszy ciągu powinien liczyć się ze zwiększonymi kosztami rekrutacji pracowników a finalnie prowadzenia biznesu – dodaje Iwona Janas.



Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Plany pracodawców dot. zatrudnienia w podziale na sektory Najwięcej nowych pracowników będą poszukiwać przedsiębiorstwa specjalizujące się w transporcie i logistyce. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Przydatne linki:

Oferty pracy



Informacje o badaniu

Przed nami najnowsza odsłona raportu „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”. Cykliczne opracowanie po raz kolejny przedstawia plany rekrutacyjne polskich pracodawców.Jak wynika z jego treści, w nadchodzących trzech miesiącach zatrudnienie nowych pracowników planuje 14% przebadanych pracodawców, 3% mówi o redukcji etatów, a 81% nie przewiduje żadnych ruchów na tym polu. Prognoza netto zatrudnienia dla Polski, a więc wyrażona w procentach różnica pomiędzy liczbą pracodawców deklarujących wzrost i spadek zatrudnienia, osiąga pułap +11% (po korekcie sezonowej +9%). To identyczny wynik jak w poprzednim kwartale. Względem analogicznego okresu ubiegłego roku spadek sięga 4 punktów procentowych.W dziewięciu na 10 przeanalizowanych przez ManpowerGroup sektorów rynku firmy chcą powiększać swoje zespoły. Najwięcej nowych pracowników będą poszukiwać przedsiębiorstwa specjalizujące się w transporcie i logistyce (prognoza netto zatrudnienia na poziomie +16%), nieco mniej firmy z produkcji przemysłowej (+13%) i przemysłu wydobywczego (+12%). Na dobre perspektywy znalezienia nowej pracy mogą także liczyć osoby poszukujące zatrudnienia w branży budowlanej (+11%) i w rolnictwie (+9%). Najmniej optymistyczne plany rekrutacyjne wskazały restauracje i hotele (+1%) oraz firmy zajmujące się energetyką, gazownictwem i wodociągami (-1%), które chcą redukować etaty. W porównaniu do ubiegłego kwartału prognozy polepszyły się w czterech sektorach, w czterech pogorszyły się, a w dwóch pozostają bez zmian.Biorąc pod uwagę dane dla 6 regionów Polski uwzględnionych w raporcie „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”, największego zapotrzebowania na pracowników można się spodziewać w Polsce południowo-zachodniej, z prognozą netto zatrudnienia +15%. Pracodawcy będą rywalizować o kadry także w Polsce północno-zachodniej (+9%) i południowej (+8%). Najsłabszy wynik wskazały firmy z Polski północnej (+5%), ale nadal sygnalizuje on korzystne perspektywy dla osób poszukujących zatrudnienia w tym regionie. W stosunku do ubiegłego kwartału prognozy polepszyły się w trzech regionach, w trzech pogorszyły się.Największe zapotrzebowanie na ręce do pracy prognozują duże organizacje (+23%). Średnie firmy wskazały prognozę na poziomie +8%, a małe +5%. Mikroprzedsiębiorstwa nie przewidują zmian personalnych.W raporcie ManpowerGroup przedstawiono także dane dla 26 rynków z regionu EMEA (Europa, Blisko Wschód i Afryka). Polska z prognozą zatrudnienia na poziomie +9% jest szóstym rynkiem w regionie, ex aequo z Irlandią i Słowacją, gdzie w drugim kwartale 2019 roku będzie najłatwiej o pracę. Najbardziej optymistyczne plany rekrutacyjne wskazali pracodawcy z Chorwacji [1] (+23%) i Grecji (+20%), najmniej z Węgier (-2%)1.