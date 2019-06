Polski eksport okien i drzwi. Mamy 1. miejsce w Europie

Na przestrzeni ostatniej dekady udział sprzedaży zagranicznej w przychodach polskich producentów stolarki otworowej nieustannie rosła. Dziś sięga już 50-55%. Te 10 lat pozwoliło nam również stać się największym eksporterem okien i drzwi w Europie. Z szacunków Santander Bank Polska wynika, że zeszłoroczna dynamika wzrostu osiągnęła 11,1% r/r. Przewidywania na bieżący rok także prezentują się nieźle - polski eksport okien i drzwi ma wzrosnąć o kolejne 5-8% r/r.

- W ubiegłym roku sprzedaż do Wielkiej Brytanii rosła zdecydowanie wolniej niż w poprzednich latach ze względu na obawy przedsiębiorców związane z nieuporządkowanym Brexitem. Przełożenie daty wyjścia Zjednoczonego Królestwa z UE do 31. października daje więcej czasu na współpracę z brytyjskimi partnerami biznesowymi na obecnych zasadach, dzięki czemu wyniki branży mogą w tym roku zbliżyć się górnej granicy naszych prognoz na 2019 r. – mówi Maciej Nałęcz, analityk ds. sektora produkcji przemysłowej w Santander Bank Polska.

Dobre czasy w złych czasach?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Butch - Fotolia.com Export Imponujące rozmiary eksportu polskich okien i drzwi.

– Stolarka otworowa jest w grupie sektorów, które powinny najmniej ucierpieć z racji spowolnienia w gospodarkach zachodnich – zaznacza Maciej Nałęcz.



Okno na Europę…

– Polskie fabryki wykorzystują bardzo zaawansowane rozwiązania i mają nowoczesne parki maszynowe. Dzięki temu mogą oferować dystrybutorom rozsądne, atrakcyjne ceny. Polskiemu eksportowi sprzyja także kurs euro. Jego wartość już od kilku lat utrzymuje się powyżej poziomu 4,2 zł i pozytywnie wpływa na marże w branży – mówi Kamil Mikołajczyk, dyrektor ds. sektora produkcji przemysłowej w Santander Bank Polska.

…czy okno na świat?

– Na rynkach pozaunijnych drzemie jeszcze duży potencjał do rozwoju dla polskiego eksportu okien i drzwi. Obecny udział sprzedaży poza UE sięga ok. 7-8%. Średnia dla branży w całej Unii jest niemal 3-krotnie wyższa i wynosi ok. 21-24% – zaznacza Maciej Nałęcz z Santander Bank Polska.

- Obserwujemy rosnącą rolę polskich eksporterów na takich rynkach jak np. Azerbejdżan, gdzie polskie wyroby kojarzą się z wysoką jakością Made in EU. Atrakcyjne są również rynki Bliskiego Wschodu gdzie planowane są inwestycje warte miliardy dolarów, z czego polskie przedsiębiorstwa także mają szansę skorzystać – wskazuje analityk Santander Bank Polska

Przymiarki do ekspansji

– W wielu przypadkach eksporterzy niepotrzebnie „wyważają otwarte drzwi”. Ekspansja na rynki pozaunijne to spore wyzwanie, ale właśnie dlatego warto rozglądać się za ułatwieniami. Przykładowo, w Santander Bank Polska oferujemy firmom o międzynarodowych ambicjach dostęp do bazy wiedzy o rynkach, kontakty do rzetelnych i zweryfikowanych przez nas partnerów na zagranicznych rynkach, jak i to, co najważniejsze: kontakty z potencjalnymi odbiorcami, które polskie firmy uzyskują podczas naszych misji zagranicznych czy innych spotkań. Program Rozwoju Eksportu, który prowadzimy, daje wiele takich możliwości – dodaje Kamil Mikołajczyk z Santander Bank Polska.

Przedsiębiorstwa produkujące okna i drzwi już nie raz dowiodły, że potrafią radzić sobie świetnie i to nawet wówczas, gdy koniunkturze daleko jest do ideału. Dziś również mogą uchodzić za liderów. W czasach hamowania eksportu stolarka otworowa ciągle trzyma się świetnie, wypracowując solidne wzrosty sprzedaży zagranicznej . Na początku tego roku motorem wzrostu okazała się Wielka Brytania, do której wysłaliśmy więcej okien i drzwi niż do naszego głównego partnera handlowego zza Odry.Jak podkreślają eksperci Santander Bank Polska, najbardziej pokaźne wzrosty sprzedaży zagranicznej stolarka otworowa odnotowała właśnie podczas kryzysu finansowego. Jak to się stało? Odpowiedzią jest wysoka jakość naszych produktów, połączona z ich relatywnie niską ceną. Dzięki asortymentowi o tych parametrach zagraniczni dystrybutorzy okien i drzwi poprawiali konkurencyjność swojej oferty i mogli uzyskiwać wyższe marże. Wzrosty w latach 2009-2014 spowodowały, że polski eksport stolarki otworowej praktycznie zrównał się, jeśli chodzi o wartość, z niemieckim. W kolejnych latach Polska wyszła na prowadzenie i utrzymuje je do dziś.Powyższe zjawisko jest ważne w kontekście ostatnich rewizji w dół prognoz dla państw strefy euro. Można spodziewać się, że dzięki efektowi substytucji droższego asortymentu tańszym i nadal istotnej dla dystrybutorów za granicą jakości, hamowanie rozwoju poszczególnych branż w Polsce będzie wolniejsze niż w Europie.Według predykcji Santander Bank Polska, w 2018 r. dynamika wzrostu wartości eksportu sektora stolarki otworowej powinna wynieść blisko 11% r/r. Rok 2019 ma szanse przynieść kontynuację tego trendu, dzięki czemu sprzedaż na zagraniczne rynki wzrośnie o kolejne 5-8%. Santander Bank Polska spodziewa się, że w 2019 r. zaobserwujemy również dalszy wzrost udziału eksportu w strukturze sprzedaży branży.Ponad 90% zagranicznej sprzedaży polskich producentów trafia na rynek Unii Europejskiej. Najwięcej, bo aż 1/3 produkcji, kupują Niemcy (33%). Ważnymi odbiorcami są też Francja (11%) i Wielka Brytania (10%). Rynki z mniejszym udziałem, ale z wysoką dynamiką wzrostu sprzedaży to m.in. Włochy, Holandia i Irlandia.Eksperci sektorowi Santander Bank Polska wskazują, że sukces na rynkach unijnych polska stolarka okienna i drzwiowa zawdzięcza także m.in. wcześniejszym inwestycjom w zakłady produkcyjne.Polskie drzwi i okna wędrują także na rynki poza Starym Kontynentem. Do najważniejszych odbiorców należą m.in.: Szwajcaria, Norwegia, Stany Zjednoczone i Rosja. Jak zaznacza Maciej Nałęcz, część polskiej produkcji stolarki otworowej trafia także na pozaeuropejskie rynki pośrednio, czyli poprzez dystrybutorów z Europy Zachodniej.Ekspert wskazuje, że oprócz rozwijania sprzedaży na rynkach unijnych eksporterzy okien i drzwi mogą zainteresować się w przyszłości także bardziej egzotycznymi rynkami.Eksperci Santander Bank Polska wskazują także, że w przypadku producentów okien i drzwi bezpośrednie wejście na rynki pozaunijne musi być dobrze przemyślane i zaplanowane. Nie wystarczy sam produkt. Potrzebne jest porządne rozpoznanie rynku, zdobycie biznesowych kontaktów i nawiązanie współpracy z rzetelnymi partnerami w kraju docelowym. Do tego dochodzą formalności i specyfika danego rynku.