Wakacje tuż tuż. Długo wyczekiwane chwile relaksu zakłócić potrafią nam jednak nieoczekiwane zdarzenia. Z opracowanego przez Nationale-Nederlanden raportu „Bezpieczni w podróży” wynika, że niemal co trzeci Polak doświadczył na urlopie nieprzyjemnego zdarzenia losowego jak np. awaria samochodu czy choroba. Pomimo tego, aż 34 proc. turystów ciągle nie wykupuje ubezpieczenia turystycznego, ani też nie posiada EKUZ. Wśród największych zalet polisy turystycznej ankietowani wymieniają pokrycie kosztów ewentualnego leczenia oraz poczucie bezpieczeństwa.

Chodzić, zwiedzać!

Kliknij, aby powiekszyć fot. moomsabuy - Fotolia.com Ubezpieczenie turystyczne Co 3. Polak bez ubezpieczenia turystycznego.

Ile powinien trwać urlop?

– Najwięcej zagranicznych ubezpieczeń turystycznych wykupionych przez klientów Nationale-Nederlanden obejmuje okres od 4 do 9 dni. Jednak wiele osób decyduje się również na dłuższe wyjazdy – na okres ponad dwóch tygodni polisę wykupuje około 1/4 naszych klientów – mówi Małgorzata Zgudka, ekspert Nationale-Nederlanden.

Warto się zabezpieczyć

– Za granicą systemy opieki zdrowotnej funkcjonują w różny sposób, a nieplanowana wizyta u lekarza może kilkukrotnie zwiększyć koszty wyjazdu. W Stanach Zjednoczonych, w zależności od przypadku, zapłacimy od kilku do nawet kilkuset tysięcy złotych. Warto pamiętać, że karta EKUZ nie pokrywa kosztów leczenia w placówkach prywatnych oraz nie obowiązuje poza Unią Europejską – mówi Małgorzata Zgudka, ekspert Nationale-Nederlanden.

Ile kosztuje poczucie bezpieczeństwa?

Na wakacje coraz częściej udajemy się poza granice naszego kraju. Potwierdzają to dane Eurostatu, z których wynika, że zagraniczne podróże stanowią już przeszło 20 proc. naszych wyjazdów. Najczęściej udajemy się do Niemiec, Włoch i Wielkiej Brytanii, ale dużą popularnością cieszą się również Grecja, Chorwacja i Czechy. Na długie wyjazdy najchętniej wybieramy południe Europy. Nie jest to zaskoczeniem - koszty pobytu zbliżone są do tych, które proponuje się nam nad Bałtykiem, a pogoda raczej nie sprawia niemiłych niespodzianek.Jak wynika z opracowanego przez Nationale-Nederlanden raportu „Bezpieczni w podróży”, w czasie urlopu Polacy najchętniej oddają się zwiedzaniu i odkrywaniu nowych miejsc (43 proc.). Aktywności te przeważnie łączymy z relaksem, ale również z uprawianiem sportów . Co dziesiąty Polak stawia na plażowanie, a co piętnasty - na sporty ekstremalne. Mężczyźni zdecydowanie częściej niż kobiety eksplorują nowe miejsca, jeżdżą rowerami czy biegają. Na rynku pojawia się coraz więcej ofert wyjazdów, podczas których możemy poznać kraj właśnie z perspektywy dwóch kółek.Zwyczaje urlopowe oczywiście zmieniają się z wiekiem – ankietowani przed 30-tką stawiają na relaks i wypoczynek, by w średnim wieku chętniej podróżować, spędzać czas na plaży, a także podejmować aktywność fizyczną. Starsi najczęściej zajmują się działkami i ogródkami. Jedynie co czwarta osoba zabiera na wakacje książkę. Zdecydowanie częściej jest to domeną pań i nie zależy od wieku czytelnika.Specjaliści podają, że optymalna długość urlopu to trzy tygodnie. W pierwszym tygodniu myślami jesteśmy jeszcze w pracy, w drugim faktycznie odpoczywamy, a w trzecim zaczynamy snuć plany na przyszłość. Nie wszyscy jednak mogą pozwolić sobie na taki luksus. Inni świadomie wybierają krótszy, ale częstszy odpoczynek.O tym, czy wrócimy z urlopu zregenerowani, decydują raczej nasze przeżycia podczas wyjazdu niż liczba dni spędzonych na plaży. Dlatego warto zabezpieczyć się na wypadek przykrych niespodzianek. Badanie „Bezpieczni w podróży” pokazuje, że aż co trzecia osoba doświadczyła na urlopie za granicą jakiegoś nieszczęśliwego zdarzenia losowego. Najczęściej była to awaria samochodu, choroba lub kradzież. Nierzadko zdarzają się także przypadki odwołanego lotu. Mimo to, aż 34 proc. nie zabezpiecza się przed tego rodzaju zdarzeniami. Jedynie 55 proc. wykupuje ubezpieczenie turystyczne, a 11 proc. wyrabia Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).Za najważniejszą cechę ubezpieczenia turystycznego ankietowani uznają opłatę kosztów leczenia (87 proc.). Na drugim miejscu wymieniają poczucie bezpieczeństwa, a na trzecim pokrycie zobowiązań finansowych, jeśli wyrządzą komuś szkodę. Najmniej istotne jest objęcie ubezpieczeniem sprzętu sportowego. Ceny ubezpieczeń zaczynają się od kilku złotych za osobę za dzień wyjazdu. Przy wyborze polisy warto zwrócić uwagę na gwarantowaną sumę świadczenia, a także dodatkowe opcje zabezpieczeń – OC, NNW czy ochronę bagażu.