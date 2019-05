Ataki DDoS w I kw. 2019 r. To była lawina

Kaspersky Lab opublikował wyniki raportu dotyczącego ataków DDoS przeprowadzonych w I kwartale bieżącego roku. Okazuje się, że w ujęciu kwartalnym ich liczba wzrosła aż o 84%. Silnie zaznaczającym się trendem był wzrost ilości incydentów trwających ponad 60 minut. Okazuje się zatem, że cyberprzestępcy znowu wrócili do tego rodzaju aktywności po okresie preferowania długotrwałych ataków.

Kliknij, aby powiekszyć fot. WrightStudio - Fotolia.com DDoS Po długim okresie spadku liczba ataków DDoS odnotowuje wzrost.

Rynek ataków DDoS ulega przeobrażeniom. W miejsce usług DDoS zlikwidowanych przez organy ścigania pojawiają się nowe. Podczas gdy organizacje wdrażają podstawowe środki bezpieczeństwa, cyberprzestępcy stosują coraz dłuższe ataki. Trudno stwierdzić, czy liczba ataków będzie nadal rosła, jednak wszystko wskazuje na to, że będą one coraz bardziej złożone. Zalecamy organizacjom, aby skutecznie przygotowały się na odparcie wyrafinowanych ataków DDoS — powiedział Aleksiej Kiselew, menedżer ds. rozwoju w zespole odpowiedzialnym za rozwiązanie Kaspersky DDoS Protection.

Dopilnuj, aby Twoje zasoby WWW oraz IT potrafiły obsłużyć duży ruch.

Korzystaj z profesjonalnych rozwiązań zapewniających ochronę przed atakami DDoS. Przykładem może być rozwiązanie Kaspersky DDoS Protection, które łączy szerokie doświadczenie Kaspersky Lab w zakresie zwalczania cyberzagrożeń z unikatowymi technologiami rozwijanymi wewnątrz firmy. Rozwiązanie chroni przed wszelkimi typami ataków DDoS niezależnie od ich złożoności, siły czy czasu trwania.

Na przestrzeni minionego roku notowaliśmy stały spadek liczby przeprowadzanych ataków DDoS , co mogło sugerować, że cyberprzestępcy rozpoczęli poszukiwanie zysków na innych polach (takich jak nielegalne kopanie kryptowaluty ). Początek tego roku zweryfikował te poglądy. Okazuje się bowiem, że liczba ataków DDoS zablokowanych przez rozwiązanie Kaspersky DDoS Protection ponownie wzrosła. W ujęciu kwartalnym wzrost ten sięgnął 84%, co dowodzi, że popyt na tego rodzaju zagrożenia nie zniknął i to nawet pomimo zamknięcia cieszących się popularnością stron oferujących usługi przeprowadzania ataków DDoS. Wraz z pojawieniem się kolejnych stron oferujących usługi typu „DDoS do wynajęcia” liczba ataków wzrosła wręcz lawinowo.Najwyraźniejszy wzrost dotyczył ataków DDoS, które trwały ponad godzinę. Liczba takich incydentów wzrosła dwukrotnie, a ich średnia długość zwiększyła się o 487%. Statystyki te potwierdzają hipotezę ekspertów z Kaspersky Lab, zgodnie z którą cyberprzestępcy rozwijają swoje techniki i potrafią obecnie przeprowadzać dłuższe, trudniejsze do zorganizowania ataki.Kaspersky Lab zaleca organizacjom następujące działania pozwalające zabezpieczyć się przed atakami DDOS: