Zaskocz bliskich personalizowanym filmem lub listem od Św. Mikołaja

Pamiętacie dzieciństwo i to wyczekiwanie na Gwiazdkę oraz oczywiście na prezenty od Świętego Mikołaja? Ta ekscytacja pomieszana z niepewnością... Pewnie wiele/u z Was, tak jak ja, co roku pisało list do Mikołaja i wierzyło, że gdzieś z ukrycia Was obserwuje i sprawdza, czy jesteście grzeczni :) Wyobraźcie sobie teraz, że Mikołaj przesyła Wam list, albo nawet wideo, gdzie mówi bezpośrednio do Was, po imieniu. Sprawiło by to Wam frajdę? Mi na pewno! Teraz taki list możecie zamówić i wysłać swoim bliskim.

W naszym serwisie piszemy zazwyczaj o tematach związanych z finansami i biznesem. Jednak nie samą pracą żyje człowiek :) a ta oferta tak bardzo nam się spodobała, że postanowiłam się nią z Wami podzielić.Sama mam dzieci i wiem, jak trudno jest odpowiadać maluchowi na pytania „Mamo, a czy Mikołaj naprawdę istnieje?” w sytuacji, gdy zewsząd spotyka się z reklamami, na których jesteśmy informowani gdzie najszybciej i najtaniej załatwić prezenty lub takimi, gdzie wprost przywiezione przez kuriera paczki dorośli pakują i kładą pod choinkę.Myślę więc, że taki list, przygotowany specjalnie dla naszego dziecka, to atrakcyjny i ciekawy sposób na podtrzymanie dziecięcej wiary w magię Świąt Bożego Narodzenia. A do tego sporo radości dla malucha i dla nas.W ten zabawny sposób możemy przekazać wiadomość z ciepłymi słowami i życzeniami nie tylko małemu dziecku (15 gotowych przykładowych wzorów), ale także naszemu nastolatkowi (6 przykładowych wzorów) lub bliskiej nam osobie dorosłej (10 przykładowych wzorów), a nawet współpracownikom z firmy - zaskoczenie gwarantowane :)Zarówno List w wersji wideo, jak i papierowej możemy spersonalizować od razu przy zakupie lub wybrać opcję „kup jako kupon” i podarować jako prezent lub spersonalizować w dowolnym momencie po zakupie.Mamy do wyboru 7 propozycji tematycznych filmu: Pierwsza gwiazdka, Dom Mikołaja, Choinka Mikołaja, Taniec elfów, Elf Fajtłapa, Wigilia tuż tuż! (w promocyjnej cenie 19,99 zł zarówno w opcji dla jednego dziecka, jak i dla rodzeństwa) oraz wideo Dla dorosłego. Wybrane wideo możemy w pełni spersonalizować w ciągu 5 minut podając kilka podstawowych informacji i dodając zdjęcia z komputera lub Facebooka. Dzięki temu, nasza wiadomość będzie w 100% niepowtarzalna i wyjątkowa.Jak to zrobić? Wybieramy jeden z dostępnych wzorów filmów. Podajemy imię dziecka (lub dorosłego adresata), a Mikołaj powita je po imieniu, wprost ze swojego biura. Do filmu dodajemy również: zalecenie od Mikołaja, zdjęcie adresata, ogólną uwagę do dziecka, zdjęcie prezentu lub listu jaki napisało do Mikołaja (można zastąpić informacją, co dziecko chciałoby dostać – tekst pojawi się w wideo zamiast zdjęcia prezentu), dowolne zdjęcie np. domu, wiek i wiele innych.W przypadku rodzeństwa lub większej liczby dzieci, możemy zamówić jedno wspólne wideo, co jest ciekawym i ekonomicznym rozwiązaniem.Nasze wideo możemy otrzymać już po 2 godzinach od momentu zaksięgowania wpłaty. Zamówione wideo dostajemy w postaci linku na swój e-mail. Po ściągnięciu na dysk możemy samodzielnie nagrać je na dysk CD lub DVD.Cena pojedynczego listu wideo dla dziecka to 29,99 zł, a w przypadku wideo zbiorowego dla rodzeństwa 39,99 zł. Jeśli wybierzemy wzór Wigilia tuż tuż! to w aktualnej promocji zapłacimy tylko 19,99 zł niezależnie od tego, czy będzie to opcja dla jednego dziecka, czy dla rodzeństwa. Za wideo dla osoby dorosłej zapłacimy 19,99 zł.

Zamów personalizowane wideo od Świętego Mikołaja »

Do wyboru mamy 28 gotowych wzorów listów. W każdym z nich możemy dowolnie zmieniać treść listu, dostosowując ją do naszego dziecka (lub dorosłego).Po spersonalizowaniu i zamówieniu otrzymamy osobisty list od Świętego Mikołaja napisany bezpośrednio do naszego dziecka lub osoby, dla której został zamówiony. List będzie wydrukowany na ozdobnym, grubym papierze w formacie A4, opatrzony oryginalną grafiką oraz złotą, ręcznie odciskaną pieczęcią samego Świętego Mikołaja. List będzie zapakowany w piękną, świąteczną kopertę i wysłany tradycyjną pocztą na wskazany przez nas adres. Na kopercie będzie znajdowała się pieczątka Poczty Polskiej i znaczki pocztowe.Wszystkie listy są wysyłane Pocztą Polską listem priorytetowym w ciągu 1-5 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na koncie. Aby więc zdążyły na czas, zamówienia na listy możemy składać tylko do 14 grudnia.Cena spersonalizowanego listu od Mikołaja to 16,99 zł (w opcji Gold 26,99 zł). Koszt wysyłki to dodatkowe 3,00 zł (na terenie Polski) lub 6,00 zł (wysyłka poza Polskę).

Zamów personalizowany List od Świętego Mikołaja »

Uwagi dodatkowe, mało świąteczne, ale ważne.

Bezpłatna niespodzianka od Świętego Mikołaja

Kalendarz adwentowy - Odliczaj dni do Świąt ze spersonalizowanym darmowym Kalendarzem Adwentowym Elfi. Wpisz własne zlecenia, dodaj zdjęcie, pobierz i wydrukuj.

- Odliczaj dni do Świąt ze spersonalizowanym darmowym Kalendarzem Adwentowym Elfi. Wpisz własne zlecenia, dodaj zdjęcie, pobierz i wydrukuj. List do Mikołaja - Pobierz darmowy szablon listu, wydrukuj i daj swojemu dziecku do uzupełnienia. Zrób zdjęcie listu, dodaj je do spersonalizowanego filmu i ciesz się magią wspólnie spędzonych chwil oglądając osobistą wiadomość od Mikołaja.

- Pobierz darmowy szablon listu, wydrukuj i daj swojemu dziecku do uzupełnienia. Zrób zdjęcie listu, dodaj je do spersonalizowanego filmu i ciesz się magią wspólnie spędzonych chwil oglądając osobistą wiadomość od Mikołaja. Fototapety - Wybierz jedną z niezwykłych fototapet Elfi i wprowadź świąteczny nastrój na swoim komputerze.

- Wybierz jedną z niezwykłych fototapet Elfi i wprowadź świąteczny nastrój na swoim komputerze. Kolorowanki - Pobierz, wydrukuj i pokoloruj jedną z unikalnych kolorowanek zaprojektowanych specjalnie przez elfa Jeremiasza, specjalistę od ozdobnych kokard i rysunków na magicznych listach od Świętego Mikołaja.

Nasze dane udostępnione w trakcie zamówienia są tajne i używane jedynie do realizacji zamówienia. Nie są one nikomu udostępnianie, także pracownikom obsługującym zamówienia. Nie mają oni również wglądu w treść naszego zamówienia, chyba że sami zwrócimy się z taką prośbą np. w celu poprawienia/zmiany treści zamówienia.Jeśli z jakichś względów list czy wideo nie spełni naszych oczekiwań, mamy prawo do odstąpienia od umowy i odesłania go w ciągu 180 dni od daty zaksięgowania wpłaty, otrzymując zwrot wpłaconej kwoty. Jednak biorąc pod uwagę tysiące pozytywnych ocen i komentarzy od dotychczasowych klientów, które możemy przeczytać na stronie, jestem niemal pewna, że nie będzie takiej potrzeby, a Wasi bliscy będą zachwyceni.W tym roku Święty Mikołaj przygotował dla nas i naszych pociech dodatkowe atrakcje, które możemy spersonalizować i pobrać całkowicie za darmo: